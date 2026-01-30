Враг атаковал Синельниково и Никопольщину: два человека ранены, есть разрушения

В течение 30 января российские войска продолжили атаки на Днепропетровскую область. В Синельниково в результате ударов беспилотниками пострадали двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Также обстрелам подверглась Никопольщина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Синельниковский район

Враг продолжал атаковать Синельниково беспилотниками. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Один из пациентов – в тяжелом состоянии. Загорелся частный дом. Есть повреждения на территории транспортного предприятия.

Никопольский район

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской громадам. Разрушены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач.











