Враг атаковал Синельниково и Никопольщину: два человека ранены, есть разрушения
В течение 30 января российские войска продолжили атаки на Днепропетровскую область. В Синельниково в результате ударов беспилотниками пострадали двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Также обстрелам подверглась Никопольщина.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Синельниковский район
Враг продолжал атаковать Синельниково беспилотниками. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Один из пациентов – в тяжелом состоянии. Загорелся частный дом. Есть повреждения на территории транспортного предприятия.
Никопольский район
По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской громадам. Разрушены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач.
