Ворог ударив дронами по Дніпру: дві людини загинули
Вночі 1 лютого 2026 року російські окупанти атакували ударними дронами місто Дніпро, є жертви.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Атака РФ на Дніпро
Як зазначається, у Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два - пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.
Обстріли Нікопольщини
За даними ОВА, звечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.
За уточненою інформацією, вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда.
Наслідки
Таков и Путлер. В смысле, что пока кремлёвский самозванец жив, он от Украины не отцепится, даже ценой развала РФ. Он как клещ вцепился. Он не отцепится, пока жив.