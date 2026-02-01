Ворог ударив дронами по Дніпру: дві людини загинули

Обстріл Дніпропетровщини

Вночі 1 лютого 2026 року російські окупанти атакували ударними дронами місто Дніпро, є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Атака РФ на Дніпро

Як зазначається, у Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два - пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.

Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, звечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

За уточненою інформацією, вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда.

Наслідки

Дніпро (3510) обстріл (33840) Нікопольський район (744)
Це вже перемир'я? Це так ***** виконує вимогу Трампа не бити по українським містам?
01.02.2026 07:52 Відповісти
У тварюк різні варіанти - типу - не бити: або по критичній інфраструктурі, або по Києву..все інше не обіцяли..кацапу повірити - себе обманути.
01.02.2026 13:31 Відповісти
Чергові злочини рашиської орди проти мирного населення ,на жаль жодної відповіді по варварах ,вони відчули свою безкаарність .
01.02.2026 08:44 Відповісти
Есть животные, которые физически неспособны двигаться назад. Говорят, таковы кенгуру, страусы эму, некоторые змеи и многие насекомые. Иногда, забравшись в какое-нибудь узкое место и застряв там, они погибают. Только потому что у них не получается пятиться.

Таков и Путлер. В смысле, что пока кремлёвский самозванец жив, он от Украины не отцепится, даже ценой развала РФ. Он как клещ вцепился. Он не отцепится, пока жив.
01.02.2026 10:19 Відповісти
 
 