Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії і дронів: загинув чоловік, семеро поранені, пошкоджені будинки
Упродовж 31 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув 31-річний чоловік, ще семеро мирних жителів дістали поранення.
Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольщина
Жертви
На Нікопольщині загинув 31-річний чоловік.
Ще семеро – постраждали. 30-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Решта на амбулаторному лікуванні.
Протягом дня російська армія атакувала район артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.
Руйнування
Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки і 7 приватних будинків, підприємство, 2 магазини, 3 кафе, ринок, теплиця. 2 господарські споруди понівечені, ще одна – знищена. Побиті авто.
Синельниківщина
По Маломихайлівській громаді противник поцілив БпЛА. Пошкоджена приватна оселя.
