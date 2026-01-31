Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії і дронів: загинув чоловік, семеро поранені, пошкоджені будинки

Упродовж 31 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув 31-річний чоловік, ще семеро мирних жителів дістали поранення.

Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

Жертви

На Нікопольщині загинув 31-річний чоловік. 

Ще семеро – постраждали. 30-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Решта на амбулаторному лікуванні.

Протягом дня російська армія атакувала район артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Руйнування

Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки і 7 приватних будинків, підприємство, 2 магазини, 3 кафе, ринок, теплиця. 2 господарські споруди понівечені, ще одна – знищена. Побиті авто.

Синельниківщина

По Маломихайлівській громаді противник поцілив БпЛА. Пошкоджена приватна оселя.

Російські атаки по Нікопольському району: є загиблий та постраждалі
обстріл (33840) Дніпропетровська область (4980) Нікопольський район (742)
Вот, что бывает если не защищать свой дом. И таких военнобязаных полно, которым на голову бомбы падают, а они по домам сидят. От их дома война в 20 ти колометрах, а они как ни в чем не бывало себе продолжают вести свой обычный образ жизни.
31.01.2026 23:03
 
 