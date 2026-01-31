Новини Атаки дронів у Херсоні
Обстріли та дистанційне мінування: у Херсоні поранено дев’ятьох цивільних, зокрема двоє дітей

Впродовж дня на Херсонщині внаслідок російської агресії постраждало дев’ятеро цивільних, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 31 січня 2026 року російська армія вкотре атакувала населені пункти регіону за допомогою різного типу артилерії та дронів.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії постраждало дев’ятеро мирних жителів.

  • Удень окупанти здійснили обстріл Херсона з РСЗВ. Поранення різного ступеня отримали двоє жінок та двоє чоловіків.
  • Близько 15:30 стався ще один обстріл обласного центру - поранено місцевого жителя. З травмами ніг його госпіталізовано до лікарні.

Раніше повідомлялося, що двоє дорослих та двоє дітей стали жертвами дистанційного мінування ворогом. Автомобіль, де перебували люди, наїхав на вибуховий пристрій. Допомогу потерпілим надали на місці.

Все там дуже хріново...
Забула "влада" про людей
31.01.2026 23:14 Відповісти
 
 