Двоє цивільних поранені внаслідок атаки FPV-дрона на Сумщині
21 січня 2026 року російські війська здійснили атаку FPV-дроном по цивільному автомобілю в Середино-Будській громаді Шосткинського району Сумської області. Внаслідок удару поранені двоє мирних мешканців.
Про це повідомили в Прокуратурі Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.
"21 січня 2026 року ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, який рухався по території Середино-Будської громади в Шосткинському районі", - ідеться в повідомленні.
Жертви атаки
Унаслідок атаки поранення отримали двоє цивільних мешканців — 49 та 55-річні чоловіки.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
