Двоє цивільних поранені внаслідок атаки FPV-дрона на Сумщині

21 січня 2026 року російські війська здійснили атаку FPV-дроном по цивільному автомобілю в Середино-Будській громаді Шосткинського району Сумської області. Внаслідок удару поранені двоє мирних мешканців.

Про це повідомили в Прокуратурі Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Жертви атаки

Унаслідок атаки поранення отримали двоє цивільних мешканців — 49 та 55-річні чоловіки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).









