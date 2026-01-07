Дрон РФ вдарив по авто в Запорізькому районі: поранено цивільного. ФОТО
Російські війська знову атакували Запорізький район ударним безпілотником. Внаслідок удару по автомобілю поранено 58-річного чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Годину тому ворог вкотре атакував безпілотником Запорізький район. Вдарив по автомобілю. Постраждав цивільний. Йому надається вся необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ввечері 6 січня російські окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на населений пункт Микільське Пологівського району Запорізької області. Внаслідок удару постраждали чотири людини.
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