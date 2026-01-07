Дрон РФ вдарив по авто в Запорізькому районі: поранено цивільного. ФОТО

Російські війська знову атакували Запорізький район ударним безпілотником. Внаслідок удару по автомобілю поранено 58-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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"Годину тому ворог вкотре атакував безпілотником Запорізький район. Вдарив по автомобілю. Постраждав цивільний. Йому надається вся необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ввечері 6 січня російські окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на населений пункт Микільське Пологівського району Запорізької області. Внаслідок удару постраждали чотири людини.

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