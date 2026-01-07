Дрон РФ ударил по авто в Запорожском районе: ранен гражданский. ФОТО

Российские войска снова атаковали Запорожский район ударным беспилотником. В результате удара по автомобилю ранен 58-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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"Час назад враг в очередной раз атаковал беспилотником Запорожский район. Ударил по автомобилю. Пострадал гражданский. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что вечером 6 января российские оккупационные войска сбросили управляемую авиабомбу на населенный пункт Никольское Пологовского района Запорожской области. В результате удара пострадали четыре человека.

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