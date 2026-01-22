Двое гражданских ранены в результате атаки FPV-дрона на Сумщине

21 января 2026 года российские войска осуществили атаку FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Середино-Будской громаде Шосткинского района Сумской области. В результате удара ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

"21 января 2026 года враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, который двигался по территории Середино-Будской громады в Шосткинском районе", - говорится в сообщении.

Жертвы атаки

В результате атаки ранения получили двое гражданских жителей — 49 и 55-летние мужчины.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).









