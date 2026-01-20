Рашисты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения в Сумской области
Российские оккупанты нанесли удар КАБами по Белопольской громаде в Сумской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он напомнил, что на прошлой неделе россияне уже били КАБами по громаде.
"Удар прицельный – по гражданской инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и другая гражданская инфраструктура. Уничтожены автомобили.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.
Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование повреждений. Информация уточняется.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ривненской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Генпрокурори від зеленського-єрмака, що повтікали з України, про це все знають!!