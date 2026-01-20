Рашисты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения в Сумской области

Российские оккупанты нанесли удар КАБами по Белопольской громаде в Сумской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Он напомнил, что на прошлой неделе россияне уже били КАБами по громаде.

"Удар прицельный – по гражданской инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и другая гражданская инфраструктура. Уничтожены автомобили.



К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.

Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование повреждений. Информация уточняется.









Что предшествовало?

