Рашисти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення на Сумщині

Російські окупанти завдали удару КАБами по Більопільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він нагадав, що минулого тижня росіяни вже били КАБами по громаді.

"Удар прицільний – по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення. Пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та інша цивільна інфраструктура. Знищено автомобілі.



На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомлені.

Триває ліквідація наслідків атаки та обстеження пошкоджень. Інформація уточнюється.









