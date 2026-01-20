Рашисти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення на Сумщині
Російські окупанти завдали удару КАБами по Більопільській громаді на Сумщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він нагадав, що минулого тижня росіяни вже били КАБами по громаді.
"Удар прицільний – по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення. Пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та інша цивільна інфраструктура. Знищено автомобілі.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомлені.
Триває ліквідація наслідків атаки та обстеження пошкоджень. Інформація уточнюється.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
Генпрокурори від зеленського-єрмака, що повтікали з України, про це все знають!!