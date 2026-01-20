837

Рашисти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення на Сумщині

Російські окупанти завдали удару КАБами по Більопільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він нагадав, що минулого тижня росіяни вже били КАБами по громаді.

"Удар прицільний – по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення. Пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та інша цивільна інфраструктура. Знищено автомобілі.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомлені.

Триває ліквідація наслідків атаки та обстеження пошкоджень. Інформація уточнюється.

РФ вдарила по Білопільській громаді на Сумщині 20 січня
РФ вдарила по Білопільській громаді на Сумщині 20 січня
РФ вдарила по Білопільській громаді на Сумщині 20 січня
РФ вдарила по Білопільській громаді на Сумщині 20 січня

Що передувало?

обстріл (33649) Сумська область (4667) КАБ (528) Білопілля (32)
Мабуть, посадові особи, призначені зеленським з 2019 року, в КМУ та ОДА, завчасно, ще з 2014 року, подбали про надійне функціонування системи життєзабезпечення, в Сумах та інших населених пунктах, під час дії Особливо періоду!! Так законодавство від них вимагало на посадах….
Генпрокурори від зеленського-єрмака, що повтікали з України, про це все знають!!
20.01.2026 12:18 Відповісти
20.01.2026 12:28 Відповісти
 
 