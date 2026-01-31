Дві людини загинули, ще 10 - поранені внаслідок російських ударів по Херсонщині

Упродовж минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Зазначається, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Янтарне, Софіївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Тараса Шевченка, Урожайне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Жертви обстрілів

За даними голови ОВА, через російську агресію дві людини загинули, ще 10 - дістали поранення.

Куди били росіяни?

Російські військові били по:

критичній та соціальній інфраструктурі;

житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 14 багатоповерхівок та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газогін, маршрутний автобус, тролейбус та приватні автомобілі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 30 січня 2026 року російські війська вдарили по маршрутці в Херсоні, унаслідок чого загинув водій, п’ятеро осіб поранено.