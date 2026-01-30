Три людини загинули і 10 - поранені через російські обстріли Херсонщини

Протягом минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Так, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Томина Балка, Правдине, Микільське, Томарине, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Костирка, Золота Балка, Червоне, Українка, Степне, Тараса Шевченка, Раківка, Качкарівка, Урожайне, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Гаврилівка, Львове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Жертви обстрілів

Зазначається, що через російську агресію три людини загинули, ще десять - дістали поранення.

Куди били росіяни?

Зазначається, що російські військові били по:

критичній та соціальній інфраструктурі;

житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили будинок культури, газопроводи, складські приміщення та приватний гараж і автомобілі.