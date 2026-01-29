Через агресію РФ на Херсонщині 1 людина загинула, ще 7 - поранені, зокрема дитина
Упродовж минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Дудчани, Білозерка, Новорайськ, Костирка, Томина Балка, Берислав, Осокорівка, Золота Балка, Софіївка, Антонівка, Дніпровське, Придніпровське, Кізомис, Олександрівка, Зимівник, Зеленівка, Станіслав, Широка Балка, Веселе, Львове, Інгулець, Михайлівка, Одрадокам'янка, Токарівка, Урожайне, Велетенське та місто Херсон.
Куди били росіяни?
Зазначається, що російські військові били по:
- критичній та соціальній інфраструктурі;
- житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків.
Також окупанти понівечили будівлю театру, складське приміщення та приватні автомобілі.
Жертви обстрілів
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення, з них - 1 дитина.
