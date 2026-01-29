Из-за агрессии РФ в Херсонской области 1 человек погиб, еще 7 - ранены, в том числе ребенок.

За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Дудчаны, Белозерка, Новорайск, Костырка, Томина Балка, Берислав, Осокоровка, Золотая Балка, Софиевка, Антоновка, Днепровское, Приднепровское, Кизомыс, Александровка, Зимник, Зеленовка, Станислав, Широкая Балка, Веселое, Львово, Ингулец, Михайловка, Одрадокаменка, Токаровка, Урожайное, Велетенское и город Херсон.

Куда били россияне?

Отмечается, что российские военные били по:

критической и социальной инфраструктуре;

жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 13 частных домов.

Также оккупанты разрушили здание театра, складское помещение и частные автомобили.

Жертвы обстрелов

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения, из них - 1 ребенок.