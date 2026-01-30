Три человека погибли и 10 ранены из-за российских обстрелов Херсонской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

Так, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Софиевка, Кизомыс, Днепровское, Томина Балка, Правдино, Никольское, Томарино, Токаровка, Новотягинка, Берислав, Дудчаны, Новорайск, Костырка, Золотая Балка, Червоное, Украинка, Степное, Тараса Шевченко, Раковка, Качкаровка, Урожайное, Нововоронцовка, Осокоровка, Бургунка, Гавриловка, Львово, Михайловка, Отрадокаменка, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Жертвы обстрелов

Отмечается, что из-за российской агрессии три человека погибли, еще десять получили ранения.

Куда били россияне?

Отмечается, что российские военные били по:

критической и социальной инфраструктуре;

жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 9 частных домов.

Также оккупанты разрушили дом культуры, газопроводы, складские помещения, частный гараж и автомобили.