Россияне обстреляли Херсон, убив мужчину, а позже в результате атаки дрона по поселку погибла женщина
Около 12:00 россияне в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
По словам Прокудина, погибшему было 46 лет.
Позже стало известно, что российские военные убили жительницу села Правдино Белозерской громады.
Около 13:40 оккупанты атаковали населенный пункт с дрона, в результате чего смертельные ранения получила 39-летняя женщина.
