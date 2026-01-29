Росіяни обстріляли Херсон, вбивши чоловіка, а пізніше через атаку дрона по селищу загинула жінка

Близько 12:00 росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За словами Прокудіна, загиблому було 46 років.

Пізніше стало відомо, що російські військові вбили жительку села Правдине Білозерської громади.

Близько 13:40 окупанти атакували населений пункт з дрона, через що смертельні поранення дістала 39-річна жінка.

