Катував патріотично налаштованих жителів Херсонщини: повідомлено про підозру ще одному ФСБшнику

Вжитими оперативно-розшуковими заходами працівники управління карного розшуку обласного главку поліції встановили особу чергового воєнного злочинця.

Ним виявився 50-річний уродженець Ленінградської області, який до повномасштабного вторгнення військових РФ в Україну проживав у Криму та є співробітником Федеральної Служби безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, наразі встановлено, що вранці 25-го березня 2022 року фігурант разом із групою військових РФ приїхали до окупованих Козачих Лагерів. Загарбники увійшли на подвір’я, де проживали чоловік та жінка, яким на той час виповнилося 50 та 51 рік.

Господарю за наказом фігуранта одразу зв’язали руки та насильно помістили до салону мікроавтобуса. Потім представник ФСБ увійшов до будинку, де одразу в обличчя вдарив жінку. Від удару вона впала на підлогу. Після цього представник російської спецслужби та ще двоє військовослужбовців РФ завдали жінці не менше 20-ти ударів ногами по тілу.

Після того фігурант провів обшук будинку та виявив формений одяг військовослужбовців Збройних Сил України та сліди їх тимчасового перебування в домоволодінні. Після цієї знахідки представник ФСБ розпочав допит жінки, яка увесь час лежала на підлозі. З метою отримання інформації щодо її співпраці зі Збройними Силами України та обставин переховування "українських партизанів" один із окупантів заливав їй до рота горілку, при цьому не даючи дихати.

Потерпіла мовчала і фігурант знов кілька разів вдарив її ногами. А потім він приставив до ока жінки пістолет і пригрозив здійснити постріл. Після припинення катування російський зловмисник наказав їй теж зв’язати руки та посадити до автомобіля.

Згодом цивільне подружжя окупанти привезли у Херсон до захопленої будівлі ізолятору тимчасового тримання обласного главку поліції. Там незаконно затриманих доставили до різних кабінетів, де до них застосували фізичне насильство з метою отримання інформації щодо співпраці з Силами оборони України.

По завершенні знущань чоловіка з жінкою доправили до камери, де утримували 2,5 місяці. У приміщенні не було належної системи вентиляції, їжу незаконно ув’язненим за весь час надавали не більше одного разу на день. Також цивільне подружжя було позбавлене можливості виконувати гігієнічні процедури, прогулянки на свіжому повітрі їм заборонялись, ніякої медичної допомоги не надавалось.

Подружжя відпустили 8-го червня без надання будь-яких документів щодо підстав затримання та ув’язнення.

За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчі поліції кваліфікували дії представника російської ФСБ як "Воєнні злочини". Тобто – жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру. Йому загрожує від восьми до дванадцяти років перебування за гратами. Досудове розслідування триває.

