Ще понад 30 корупційних схем та схем ухилення від служби заблокували співробітники Нацполіції

Упродовж останнього тижня поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями заблокували ще 31 схему, з яких 10 – вирішення питань, що входять до кола службових повноважень осіб органів самоврядування та 21 – ухилення від військової служби.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зокрема йдеться про:

12 – оформлення фіктивних діагнозів, рішень ВЛК,

6 – фіктивне працевлаштування для бронювання, навчання, самовільне залишення частини, корегування даних в системі "Оберіг",

3 – незаконний перетин кордону.

За їх організацію та участь 52 особи отримали підозру, серед них:

16 – цивільні особи,

11- лікарі та члени ВЛК та експертних команд,

9 – працівники вищих навчальних закладів,

8 – військовослужбовці ТЦК та СП, а також військових частин,

5 – посадовці та службовці органів місцевого самоврядування (міські, районні, обласні ради)

5 – члени громадських організацій та комерційних структур.

Суми винагород за вирішення того чи іншого питання коливалися від 1 000 до 15 000 доларів.

До прикладу, на Волині військовослужбовець ТЦК та СП обіцяв за 42 000 гривень за зняття особу з розшуку та оновити військово-облікові.

На Харківщині за 5 000 доларів медичний працівник мав працевлаштувати особу до медичного закладу, що давало право на бронювання.

На Хмельниччині посадовець РВА за 1500 доларів мав посприяти у видачі дозвільних документів на будівництво готельно-ресторанного комплексу, а на Одещині голові сільради за оренду землі під АЗС мали сплатити 95 000 гривень.

Загалом з початку року оперативники ДСР заблокували 60 схем, в яких майже 100 осіб отримали підозри.

Сума задокументованих хабарів сягнула 13,5 мільйона гривень

















