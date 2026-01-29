Ще понад 30 корупційних схем та схем ухилення від служби заблокували співробітники Нацполіції
Упродовж останнього тижня поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями заблокували ще 31 схему, з яких 10 – вирішення питань, що входять до кола службових повноважень осіб органів самоврядування та 21 – ухилення від військової служби.
Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зокрема йдеться про:
- 12 – оформлення фіктивних діагнозів, рішень ВЛК,
- 6 – фіктивне працевлаштування для бронювання, навчання, самовільне залишення частини, корегування даних в системі "Оберіг",
- 3 – незаконний перетин кордону.
За їх організацію та участь 52 особи отримали підозру, серед них:
- 16 – цивільні особи,
- 11- лікарі та члени ВЛК та експертних команд,
- 9 – працівники вищих навчальних закладів,
- 8 – військовослужбовці ТЦК та СП, а також військових частин,
- 5 – посадовці та службовці органів місцевого самоврядування (міські, районні, обласні ради)
- 5 – члени громадських організацій та комерційних структур.
Суми винагород за вирішення того чи іншого питання коливалися від 1 000 до 15 000 доларів.
До прикладу, на Волині військовослужбовець ТЦК та СП обіцяв за 42 000 гривень за зняття особу з розшуку та оновити військово-облікові.
На Харківщині за 5 000 доларів медичний працівник мав працевлаштувати особу до медичного закладу, що давало право на бронювання.
На Хмельниччині посадовець РВА за 1500 доларів мав посприяти у видачі дозвільних документів на будівництво готельно-ресторанного комплексу, а на Одещині голові сільради за оренду землі під АЗС мали сплатити 95 000 гривень.
Загалом з початку року оперативники ДСР заблокували 60 схем, в яких майже 100 осіб отримали підозри.
Сума задокументованих хабарів сягнула 13,5 мільйона гривень
