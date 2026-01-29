Ще понад 30 корупційних схем та схем ухилення від служби заблокували співробітники Нацполіції

Упродовж останнього тижня поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями заблокували ще 31 схему, з яких 10 – вирішення питань, що входять до кола службових повноважень осіб органів самоврядування та 21 – ухилення від військової служби.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема йдеться про:

  • 12 – оформлення фіктивних діагнозів, рішень ВЛК,
  • 6 – фіктивне працевлаштування для бронювання, навчання, самовільне залишення частини, корегування даних в системі "Оберіг",
  • 3 – незаконний перетин кордону.

За їх організацію та участь 52 особи отримали підозру, серед них:

  • 16 – цивільні особи,
  • 11- лікарі та члени ВЛК та експертних команд,
  • 9 – працівники вищих навчальних закладів,
  • 8 – військовослужбовці ТЦК та СП, а також військових частин,
  • 5 – посадовці та службовці органів місцевого самоврядування (міські, районні, обласні ради)
  • 5 – члени громадських організацій та комерційних структур.

Суми винагород за вирішення того чи іншого питання коливалися від 1 000 до 15 000 доларів.

До прикладу, на Волині військовослужбовець ТЦК та СП обіцяв за 42 000 гривень за зняття особу з розшуку та оновити військово-облікові.

На Харківщині за 5 000 доларів медичний працівник мав працевлаштувати особу до медичного закладу, що давало право на бронювання.

На Хмельниччині посадовець РВА за 1500 доларів мав посприяти у видачі дозвільних документів на будівництво готельно-ресторанного комплексу, а на Одещині голові сільради за оренду землі під АЗС мали сплатити 95 000 гривень.

Загалом з початку року оперативники ДСР заблокували 60 схем, в яких майже 100 осіб отримали підозри.

Сума задокументованих хабарів сягнула 13,5 мільйона гривень

поліція
Шо за ухилення "від служби"? Господа в паріже Слуги в парламенті Може від мобілізації?
29.01.2026 11:55 Відповісти
так они сами ухилянты)
29.01.2026 11:56 Відповісти
схематозні ухилянти ліквідують схеми для ухилянтів . сюр
29.01.2026 11:59 Відповісти
а коли ліквідують схему ухилення МУСОР ?
29.01.2026 11:58 Відповісти
Ухилянти закрили канал ухилянтів, це сюр якийсь..
29.01.2026 12:09 Відповісти
"Мусор" це явна найбільша в Україні схема ухилення від мобілізації, начепив синьку і все ти ухилянт але захищений державою, в якої країні така дурість є? Правильно, ні в якій, навіть в Сомалі.
29.01.2026 12:11 Відповісти
Занурте цих жінок-в'язнів у розсіл.
30.01.2026 08:36 Відповісти
 
 