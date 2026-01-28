Убивство поліціянтів на Черкащині: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та ліквідованого стрільця

Фото: Нацполіція

Державне бюро розслідувань обіцяє провести необхідні заходи для встановлення всіх обставин стрілянини в Черкаській області, в результаті якої загинули четверо поліцейських 27 січня.

Про це пресслужба ДБР повідомила у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Розслідування трагедії

"На місце трагедії негайно виїжджала слідчо-оперативна група ДБР. Працівники Бюро проведуть повний комплекс необхідних заходів, щоб встановити всі обставини події, дати правову оцінку діям усіх осіб та забезпечити об'єктивне й неупереджене розслідування", - заявили там. 

Обставини справи

У ДБР розповіли, що 27 січня о 09:47 на лінію "102" надійшло повідомлення від лісничого про автомобіль "Нива", який зупинився при в'їзді в село Нехворощ Черкаського району. У салоні перебував поліцейський з вогнепальним пораненням ноги.

  • Як з'ясувалося, правоохоронець дістав поранення під час перестрілки у селі Нехворощ. За попередніми даними, працівники управління кримінальних розслідувань спільно зі слідчими поліції Черкаської області вийшли на слід підозрюваного у замаху на вбивство громадянина.
  • Під час затримання він відкрив вогонь у бік правоохоронців. Через стрілянину на місці події загинули четверо поліцейських. Пораненого поліцейського доставили до лікарні.

Під час перестрілки зловмисника ліквідувала інша група поліцейських. Інші обставини події встановлюються, додали у Бюро.

За даними ЗМІ та поліції, ліквідований стрілець був демобілізованим колишнім військовослужбовцем.

Топ коментарі
+76
Чотири майора взяли халтуру - замовлення від депутата на вбивство ветерана, який мав конфлікт з депутатом. Результат - мінус чотири майора. Питання навіщо нам в тилу правоохоронці, які займаються виключно замовними питаннями мафії? Давайте відправимо поліцію та МВС у повному складі на фронт! А ветеранів з фронту візьмемо в поліцію!
28.01.2026 17:28 Відповісти
+70
Світла пам'ять Ветерану. Народ все бачить і знає.
28.01.2026 17:22 Відповісти
+48
Так і всі прокурори мають УБД, посиділи за 30 км від фронту і вже ветерани, так само і поліціянти, постояли на блок-постах і вже ветерани.
28.01.2026 17:39 Відповісти
Alex Radomski

Місцеві пишуть,що Стрілець був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат. Він написав заяву та послав цих працівників поліції вирішити питання,або пресанути. Той одів бронік та взяв зброю. Пішов у ліс і став чекати гостей. Місцеві про нього відгукнулися позитивно. Правдолюб.
28.01.2026 20:40 Відповісти
І що? Влада та ЗМІ вже навішали ярлики: зловмисник, наркоман ( траву ж 'знайшли' ), стрілець.
03.02.2026 20:59 Відповісти
Елена Скрыник

Тобто вручати підозру поїхали 4 майори і 1старший лейтенант????
28.01.2026 20:45 Відповісти
Це брехня . Ніякої підозри не було .
У підозрі вказується ПІБ, а також адреса підозрюваного !
Але мєнти , чомусь , адреси не знали - місцеві кажуть , що ті катались по селу і питали в людей де Русінов живе
28.01.2026 20:54 Відповісти
Скажіть мені,ви б хотіли попасти в руки до таких ,,поліціянтів,,?Особливо до такого як Сергій Сафронов,по обличчі видно що інтелектуал і добра людина.
28.01.2026 20:55 Відповісти
Чисто гіпотетіческі, а міг виживжий здійснити постріли у своїх, тому що дуже дивно всі загинули від пострілів у шию, з відстані так влучити не дуже й просто, тим паче коли всі рухаються.
28.01.2026 21:26 Відповісти
майори ...напатрульному авто.... вже якесь дивне....
28.01.2026 21:32 Відповісти
Завжди одна й та ж сама закономірність: якщо мусора бачать, що до них не докопатись то відео з бодікамер прорізане у всіх медіа, але якщо вони накосячили, то ті відео завжди зникають. Мафія в формі, всіх поліцейських витурила з органів за принциповість, в гниди позалишались, щоб захищати та виконувати, що влада захоче - скільки гучних справ де мусорів захищають, закривають справи, не відкривають провадження. Шкільні офіцери, так піарили, в як різанина в школі, то він не приладах, як захистити патріота, мову, то вони не приділах, тільки констатують факти злочинів і шукають на кого повісити - в Україні спасіння потопельників справа самих потопельників
29.01.2026 06:39 Відповісти
Тому не треба туди попадати.
03.02.2026 20:47 Відповісти
Звичайна як для України історія. Чесний патріот ветеран-правдолюб, тупорилі крадійкуваті зрадники мусора, депутани, прокурвори і судді. Для останніх ветеран є ворогом, якого треба знищити, щоб красти далі.
29.01.2026 07:28 Відповісти
І ще один важливий момент. Бандюгани на "Ниві" були у формі поліції чи, як зазвичай, у треніках.
29.01.2026 08:20 Відповісти
Як можна в країні метівського безпредєла, виправдовувати мусорів? Вони ці мусора, в нас та наших дітей майбутнє забрали, захищаючи Януковича, тікаючи з Херсона, стаючи на службу Безлерам та Моторолам.
Мусорня то перші зрадники.
03.02.2026 20:55 Відповісти
