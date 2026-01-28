Убивство поліціянтів на Черкащині: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та ліквідованого стрільця

Державне бюро розслідувань обіцяє провести необхідні заходи для встановлення всіх обставин стрілянини в Черкаській області, в результаті якої загинули четверо поліцейських 27 січня.

Про це пресслужба ДБР повідомила у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Розслідування трагедії

"На місце трагедії негайно виїжджала слідчо-оперативна група ДБР. Працівники Бюро проведуть повний комплекс необхідних заходів, щоб встановити всі обставини події, дати правову оцінку діям усіх осіб та забезпечити об'єктивне й неупереджене розслідування", - заявили там.

Обставини справи

У ДБР розповіли, що 27 січня о 09:47 на лінію "102" надійшло повідомлення від лісничого про автомобіль "Нива", який зупинився при в'їзді в село Нехворощ Черкаського району. У салоні перебував поліцейський з вогнепальним пораненням ноги.

Як з'ясувалося, правоохоронець дістав поранення під час перестрілки у селі Нехворощ. За попередніми даними, працівники управління кримінальних розслідувань спільно зі слідчими поліції Черкаської області вийшли на слід підозрюваного у замаху на вбивство громадянина.

Під час затримання він відкрив вогонь у бік правоохоронців. Через стрілянину на місці події загинули четверо поліцейських. Пораненого поліцейського доставили до лікарні.

Під час перестрілки зловмисника ліквідувала інша група поліцейських. Інші обставини події встановлюються, додали у Бюро.

За даними ЗМІ та поліції, ліквідований стрілець був демобілізованим колишнім військовослужбовцем.