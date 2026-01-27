Убивство поліціянтів на Черкащині: вогонь відкрив колишній військовий, - Нацполіція

Стрілянину у Черкаській області по правоохоронцях влаштував колишній військовослужбовець. Чоловік також підозрювався у замахах на вбивство депутата міськради Корсуня-Шевченківського.

Про це очільник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Деталі стрілянини

Під час операції поліцейські встановлювали причетність підозрюваного до скоєння замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Канівського району.

"Є в Корсуні-Шевченківському депутат міської ради й голова громадської організації – молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи-попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника", - розповів співрозмовник "Укрінформу".

Зазначається, що коли поліцейські вийшли з машини, по них відкрили вогонь із засідки. Кульові поранення з автоматичної зброї були завдані в область шиї, оскільки правоохоронці були в шоломах та бронежилетах.

Стрілок – ексвійськовий

Як розповів Гудима, під час проведення правоохоронцями слідчих дій підозрюваний у скоєнні злочину побачив поліцейських та почав переховуватися. Чоловіка ліквідували під час проведення операції, додав Гудима. З його слів, він — місцевий мешканець:

"59 років, колишній військовослужбовець. Наразі триває розслідування, внесені відомості до ЄДР за статтею 348 Кримінального кодексу України".

Що передувало?

27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. Спецпризначенці поліції ліквідували стрілка.

