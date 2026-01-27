Убивство поліціянтів на Черкащині: вогонь відкрив колишній військовий, - Нацполіція
Стрілянину у Черкаській області по правоохоронцях влаштував колишній військовослужбовець. Чоловік також підозрювався у замахах на вбивство депутата міськради Корсуня-Шевченківського.
Про це очільник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Деталі стрілянини
Під час операції поліцейські встановлювали причетність підозрюваного до скоєння замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Канівського району.
"Є в Корсуні-Шевченківському депутат міської ради й голова громадської організації – молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи-попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника", - розповів співрозмовник "Укрінформу".
Зазначається, що коли поліцейські вийшли з машини, по них відкрили вогонь із засідки. Кульові поранення з автоматичної зброї були завдані в область шиї, оскільки правоохоронці були в шоломах та бронежилетах.
Стрілок – ексвійськовий
Як розповів Гудима, під час проведення правоохоронцями слідчих дій підозрюваний у скоєнні злочину побачив поліцейських та почав переховуватися. Чоловіка ліквідували під час проведення операції, додав Гудима. З його слів, він — місцевий мешканець:
"59 років, колишній військовослужбовець. Наразі триває розслідування, внесені відомості до ЄДР за статтею 348 Кримінального кодексу України".
Що передувало?
- 27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. Спецпризначенці поліції ліквідували стрілка.
- Унаслідок стрілянини загинули четверо поліціянтів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знайшов лише пук і охренівшого кота, що робити?
Ой, та я ж не депутат.....
з головою дружиш ?
чи тільки б за ру-блі проти мобілізації пов'язати ?
.
всіх блох на прийомному пункті дустом виведуть, пёс ти кацапський.
.
.
Та і в новинах прославились. Нічого не скажу про конкретно цих людей.
Синок-депутат якогось мажора бикував до усіх, "усіх" це заїло і -
Знайшли списаного військового, із пенсією в 800 грн, і попросили налякати синулю, за нормальні гроші .... Мусора вичислили військового і поїхали налякати, і збити бабла - бо поїхали охфіцери, а не група Альфа, чи нижчі по званню, для затримання.... Але пішло щось не так.....
Отак вони й отримують свої зряплати/пенсії/пільги/квартири/посади. Трутні.
по гамбурському рахунку чотири трупи
ще раз
четверо брали одного
бо поліція веде себе як діти
я на блокпостах бачу
при бажанні там усіх можна покласти
Господь Бог їм всім суддя, він розбереться.
але ліквідація ветераном, як я зрозумів, всієї групи захвата в броніках в шию просто вражає.
це попередження ЗЄ - з фронта повернуться сотні тисяч профі, у яких ✋🏿 (рука) не здригнеться.
ду-май-тє, ЗЄльоні...
.
ось відос з натури
https://www.youtube.com/watch?v=98w6WzDxY10 Бійці 73-го ц. мор. ССО ЗСУ ліквідують загарбників у окопах Ukrainian Navy SSO killing ten occupants
Спершу він співпрацював із Віталієм Мацюком, що нині є в.о міського голови Корсуня. Вони навіть створили громадську організацію «Майбутнє місту». Проте надалі їхні доріжки розійшлися. Мацюк пішов у владу, а - Сторожук в опозицію.
Віталій Сторожук є одним із опозиційних депутатів. Веде свій відеоблог, ходить по мерії і задає «незручні питання» чиновникам, активно виступає на сесіях. Одна із останніх його викривальних публікацій була про ремонти в укриттях місцевих закладів освіти.
На момент потрапляння до Корсунської міської ради Віталій Сторожук володів двома житловими будинками у селі Яблунівка, квартирою в Корсуні, садовим будинком в Чехії, квартирою, пятьма земельними ділянками в Чехії, обєктами незавершеного будівництва в Києві: 4 квартирами і гаражем. Із автомобілів в його користуванні перебували УАЗ і Шевроле Niva.
У 2019 році він був співвласником компанії в Чехії. Там же отримувв заробітну плату. У 2019 році він отримав 163 тис грн. зарплатні, також 26 тис грн в банку, 200 тис грн готівки і 7 тис доларів.
За 2024 рік він став співзасновником ще кількох компаній в Чехії. Чим вони займають - невідомо. Зросла і його заробітна плата. Так за минулий рік він задекларував 313 тис грн. зарплати, в готівці він тримає 10 тис грн і 60 тис доларів.
Серед нерухомого майна майже нічого не змінилося. Проте у 2024 році він став власником Audi Q-7. Згідно із декларацією - вартість автомобіля становила 320 тис грн. Авто купувалося в Чехії. Саме цей автомобіль підірвали напередодні Святвечора.
Скажу одне, у переважної більшості ветеранів дуже загострене відчуття справедливості, особливо на фоні разючої різниці на ЛБЗ і в тилу, де майже всім посрать на війну, аби світло не виключали, бо це "не їх війна" і вони "не навчені"...
Майже всі ветерани мають різні ступені контузії і передбачити їх реакцію на ті чи інші події неможливо...
Одних може зашторити, інші переламають себе і відійдуть(таких меншість)...
Однак можу передбачити, що безтурботне життя всіляких депутатів, мажорів, нуворішей і іншої мразоти закінчується...і ця історія скоріше за все буде мати продовження...
Він племінник журналіста, поета та Героя України Василя Сергієнка, якого викрали, катували та вбили під час Євромайдану.
В росії на нього відкриті кримінальні справи. Перший хто почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня.
Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук - учасник форумів [x..ло]. Ще до 2022 року.
Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році - щоправда, не в Україні, а зненацька на горезвісному озері Селігер, у якості учасника не менш горезвісного Всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований російським Федеральним агентством «Росмолодёжь» та пропутинським молодіжним рухом «Наши». Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігерського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму - Володимира [x..ло] (с).
'Місцеві кажуть, що Русінов був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат Сторожук.
Русінов ніби спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки.
Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія…
По факту є кілька питань. Чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські і на їх совісті? Хто з керівництва вирішив "висловити повагу" депутату і наполіг, що стаття із знищення майна стала замахом на вбивство? Точно не загиблі спецназівці і дільничний.
Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова треба "знайти" наркотики? Всі знайомі знають, що наркотики він ненавидів і зневажав наркоманів.
В депутата дружина і троє дітей громадяни чехії, він тут на заробітках
· Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.
· Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.
· Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.
· Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.
· Про п'ятого (пораненого) поліцейського не повідомляють (?).
Зверніть увагу на те, що всі поліцейські - учасники бойових дій (!). Мало того - троє з них з підрозділів швидкого реагування.
Довідка: рота поліції швидкого реагування (тактико-оперативного реагування - ТОР або спецпідрозділи особливого призначення) - це спеціальні високопідготовлені підрозділи Нацполіції, що забезпечують правопорядок, припиняють тяжкі злочини, надають силову підтримку, а також беруть участь у бойових діях на передовій. Вони відрізняються посиленим екіпіруванням та навичками.
Звичайний дядько 59 років (правда бувший військовий) поклав 3 (!) поліцейських, які є високопідготовленими, відрізняються посиленим екіпіруванням та навичками! Також застрелив дільничого та поранив ще одного! Але він був один!
За повідомленням поліції загиблі бачили, що він тікає в ліс зі зброєю!
Загальний рахунок 5:1. Нема слів... А є лише 5 трупів і один поранений. Це не просто трагедія.