Новини Стрілянина на Черкащині
Убивство поліціянтів на Черкащині: вогонь відкрив колишній військовий, - Нацполіція

Поліція

Стрілянину у Черкаській області по правоохоронцях влаштував колишній військовослужбовець. Чоловік також підозрювався у замахах на вбивство депутата міськради Корсуня-Шевченківського.

Про це очільник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Деталі стрілянини

Під час операції поліцейські встановлювали причетність підозрюваного до скоєння замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Канівського району.

"Є в Корсуні-Шевченківському депутат міської ради й голова громадської організації – молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи-попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника", - розповів співрозмовник "Укрінформу".

Зазначається, що коли поліцейські вийшли з машини, по них відкрили вогонь із засідки. Кульові поранення з автоматичної зброї були завдані в область шиї, оскільки правоохоронці були в шоломах та бронежилетах.

Стрілок  – ексвійськовий

Як розповів Гудима, під час проведення правоохоронцями слідчих дій підозрюваний у скоєнні злочину побачив поліцейських та почав переховуватися. Чоловіка ліквідували під час проведення операції, додав Гудима. З його слів, він — місцевий мешканець:

"59 років, колишній військовослужбовець. Наразі триває розслідування, внесені відомості до ЄДР за статтею 348 Кримінального кодексу України".

Що передувало?

  • 27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. Спецпризначенці поліції ліквідували стрілка.
  • Унаслідок стрілянини загинули четверо поліціянтів.

Нацполіція стрілянина військовослужбовці втрати Черкаська область
Топ коментарі
+42
Было ,скорее всего, как обычно - позвонил кому-то из начальства, шо мол, какой-то тип мне очень не нравится и вообще вроде как именно он на меня наезжал, вышли хлопцев разобраться. Вот и разобрались.
показати весь коментар
27.01.2026 16:43 Відповісти
+39
"Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства" Джерело: https://censor.net/ua/n3597479
Виявляється у депутата згоріла машина і вбитого зловмисника звинуватили у "скоєнні замаху на вбивство". Поліцаї поїхали ліквідовувати ветерана війни. І ось що з цього вийшло.
показати весь коментар
27.01.2026 16:24 Відповісти
+36
А поїхали б на фронт то може були б живі. Але ж такі не навчені
показати весь коментар
27.01.2026 16:59 Відповісти
Якась тут мутка. Десь фігурували звання цих поліцаїв, так там нижче майора поліції не було. Видно приїхали на розборки щоб залякати !!59 РІЧНОГО!!! колишнього військового.
показати весь коментар
27.01.2026 16:38 Відповісти
Три майора поїхали . Це дуже підозріло. Здається там запахло великим кешем
показати весь коментар
27.01.2026 16:46 Відповісти
Тільки що взяв і пом*яв свого семирічного кота за сраку і живіт.
Знайшов лише пук і охренівшого кота, що робити?
Ой, та я ж не депутат.....
показати весь коментар
27.01.2026 16:40 Відповісти
Це плоди твоєї буйної фантазії.Гадай собі вдома на картах.Я сам Корсунський,знаю особисто фігурантів.І то більше питань ніж відповідей.
показати весь коментар
27.01.2026 16:57 Відповісти
Ну фантазуй собі
показати весь коментар
27.01.2026 17:04 Відповісти
яка бусифікація 59-ти річного ветерана ?
з головою дружиш ?
чи тільки б за ру-блі проти мобілізації пов'язати ?

.
показати весь коментар
27.01.2026 17:50 Відповісти
А ось і нахронтники оперативно носа сюди всунули
показати весь коментар
27.01.2026 17:52 Відповісти
не переймайся: ТЦКашники прийдуть - вилікують !
всіх блох на прийомному пункті дустом виведуть, пёс ти кацапський.

.
показати весь коментар
27.01.2026 18:05 Відповісти
Що ти лякаєш ТЦКунами-НКВДистами. До них черга дійде.
показати весь коментар
28.01.2026 09:44 Відповісти
"хто про що, а пес про свої блохи"

.
показати весь коментар
27.01.2026 17:48 Відповісти
Багато чого говорять про поліцію. Нехорошого.
Та і в новинах прославились. Нічого не скажу про конкретно цих людей.
показати весь коментар
27.01.2026 16:45 Відповісти
Дайте роскажу свою версію
Синок-депутат якогось мажора бикував до усіх, "усіх" це заїло і -
Знайшли списаного військового, із пенсією в 800 грн, і попросили налякати синулю, за нормальні гроші .... Мусора вичислили військового і поїхали налякати, і збити бабла - бо поїхали охфіцери, а не група Альфа, чи нижчі по званню, для затримання.... Але пішло щось не так.....
показати весь коментар
27.01.2026 16:50 Відповісти
начебто і поліція вся з УБД була , але видно є різниця між УБД військового і поліції
показати весь коментар
27.01.2026 18:59 Відповісти
Я знаю і того депутатика і стрільця.Чого він так псіхонув,де взяв автоматичну зброю,де це сталося і т.д.?Поки зарано робить висновки.Те що він ветеран з часів АТО, це правда.
показати весь коментар
27.01.2026 16:52 Відповісти
От цікаво де ветеран взяв зброю...
показати весь коментар
27.01.2026 16:59 Відповісти
наприклад у кацапів затрофеїв. має на те правво .
показати весь коментар
27.01.2026 17:07 Відповісти
Я теж ветеран і маю зареєстровану мисливську.Купить не проблема.Могла бути і незареєстрована.Жив він в селі коло райцетра.
показати весь коментар
27.01.2026 17:09 Відповісти
Це сарказм був. Мене цікавить що за зброя в нього саме була (як пишуть фулл авто? ) і які прицільні, влучно стріляв
показати весь коментар
27.01.2026 17:30 Відповісти
Яка зброя була,не знаю.Друзями ми не були,просто знайомі по спілці ветеранів АТО.Русінов його прізвище.
показати весь коментар
27.01.2026 17:38 Відповісти
Чоловіка намагались «взяти» в лісистій місцевості, де він озброєний та в екіпіруванні переховувався від правоохоронців. Побачивши їх, він відкрив вогонь, вбивши чотирьох та поранивши пʼятого. Після цього його було ліквідовано.
показати весь коментар
27.01.2026 18:21 Відповісти
Рембо 1,перша кров
показати весь коментар
28.01.2026 00:18 Відповісти
Виходить так що цей депутат а в реалі бандит замовив поліцаям розібратись з своїм недругом-ті направили цю групу розібратись цим недругом бандита депутата-в того не в держали нерви-от і результат
показати весь коментар
27.01.2026 16:55 Відповісти
А поїхали б на фронт то може були б живі. Але ж такі не навчені
показати весь коментар
27.01.2026 16:59 Відповісти
Там трое участники боевых действий
показати весь коментар
27.01.2026 17:14 Відповісти
Ти не знаєш як отримують УБД?
показати весь коментар
27.01.2026 17:34 Відповісти
Як отримують?Ти отримав?
показати весь коментар
27.01.2026 17:41 Відповісти
Як отримав посвідчення генпрокурор Кравченко не цікавились? А даремно.
Отак вони й отримують свої зряплати/пенсії/пільги/квартири/посади. Трутні.
показати весь коментар
27.01.2026 18:00 Відповісти
Зїздили у відрядження на декілька днів, та й по тому...
показати весь коментар
27.01.2026 17:41 Відповісти
Три майора і старлєй, ага, в окопах на першій лінії отримали УБД.
показати весь коментар
27.01.2026 17:58 Відповісти
За евакуацію один одного з першої лінії.
показати весь коментар
28.01.2026 11:54 Відповісти
Вони отримують УБД в тилу.
показати весь коментар
27.01.2026 17:58 Відповісти
яки вони учасники ми бачимо
по гамбурському рахунку чотири трупи
ще раз
четверо брали одного

бо поліція веде себе як діти
я на блокпостах бачу
при бажанні там усіх можна покласти
показати весь коментар
27.01.2026 18:10 Відповісти
Багато хто з моїх знайомих кажуть що потрібно всим депутатам купити по квадроциклу-люди дуже злі на них
показати весь коментар
27.01.2026 17:15 Відповісти
Интересно,с одной стороны молодой,надёжно бронированный депутат от зелёных,активный в разных сферах и схемах,на его стороне зелёные полицаи,а с другой стороны ветеран одиночка,чью вину никто не доказал и не собирался доказывать,его просто застрелили,у путинской армии на фронте не получилось его убить,а на родине в тылу его убили.
показати весь коментар
27.01.2026 17:32 Відповісти
Що українською не володієш?
показати весь коментар
27.01.2026 17:54 Відповісти
Чому Николай а не Микола?
показати весь коментар
27.01.2026 18:31 Відповісти
а ви самі Николай а не Микола, тому закрий пельку.
показати весь коментар
27.01.2026 18:32 Відповісти
Ты сам через переводчика пишешь,это же очевидно.
показати весь коментар
27.01.2026 19:24 Відповісти
Яка різниця через що пише ,головне результат.В ідеалі українець з українцем має спілкуватися українською.
показати весь коментар
27.01.2026 20:30 Відповісти
Через переводчика это уже не украинский,это фальшивка,фальшивка по сути,фальшивка по форме,радоваться фальсификату может только фальшивая личность.
показати весь коментар
27.01.2026 21:02 Відповісти
Вважати себе українцем і захищати кацапський язик ,продовжуючи спілкуватись ним з українцями на українському ресурсі ,ось це і є фальшивка .Краще погано українською ,ніж якісно кацапською.
показати весь коментар
28.01.2026 09:28 Відповісти
Судячи по тому ,як розніс групу захвату, якби він хотів вбити цього депутата, то проблем з цим би не виникло.
показати весь коментар
27.01.2026 17:48 Відповісти
Що це було? Якого дідька три майора і ст.л-т приїхали до ексвійськового? На шашлики чи парад, як рашисти 2022-му? Дуже каламутна історія.
показати весь коментар
27.01.2026 17:53 Відповісти
Кого з їх керівників "промайнених" зняли???
показати весь коментар
27.01.2026 17:55 Відповісти
всім загиблим в цій мутній історії - земля пухом.
Господь Бог їм всім суддя, він розбереться.

але ліквідація ветераном, як я зрозумів, всієї групи захвата в броніках в шию просто вражає.
це попередження ЗЄ - з фронта повернуться сотні тисяч профі, у яких ✋🏿 (рука) не здригнеться.

ду-май-тє, ЗЄльоні...

.
показати весь коментар
27.01.2026 18:00 Відповісти
стрільба у шию практикуеться в ссо
ось відос з натури
https://www.youtube.com/watch?v=98w6WzDxY10 Бійці 73-го ц. мор. ССО ЗСУ ліквідують загарбників у окопах Ukrainian Navy SSO killing ten occupants
показати весь коментар
27.01.2026 18:12 Відповісти
Дупотат синок місцевого феодала ?
показати весь коментар
27.01.2026 18:15 Відповісти
Віталій Строжук став депутатом Корсунь-Шевченківської міської ради за списком «Радикальної партії Олега Ляшка». Він був першим номером списку. Тому коли партія здолала прохідний бар'єр, опинився у міській раді.

Спершу він співпрацював із Віталієм Мацюком, що нині є в.о міського голови Корсуня. Вони навіть створили громадську організацію «Майбутнє місту». Проте надалі їхні доріжки розійшлися. Мацюк пішов у владу, а - Сторожук в опозицію.

Віталій Сторожук є одним із опозиційних депутатів. Веде свій відеоблог, ходить по мерії і задає «незручні питання» чиновникам, активно виступає на сесіях. Одна із останніх його викривальних публікацій була про ремонти в укриттях місцевих закладів освіти.

На момент потрапляння до Корсунської міської ради Віталій Сторожук володів двома житловими будинками у селі Яблунівка, квартирою в Корсуні, садовим будинком в Чехії, квартирою, пятьма земельними ділянками в Чехії, обєктами незавершеного будівництва в Києві: 4 квартирами і гаражем. Із автомобілів в його користуванні перебували УАЗ і Шевроле Niva.

У 2019 році він був співвласником компанії в Чехії. Там же отримувв заробітну плату. У 2019 році він отримав 163 тис грн. зарплатні, також 26 тис грн в банку, 200 тис грн готівки і 7 тис доларів.

За 2024 рік він став співзасновником ще кількох компаній в Чехії. Чим вони займають - невідомо. Зросла і його заробітна плата. Так за минулий рік він задекларував 313 тис грн. зарплати, в готівці він тримає 10 тис грн і 60 тис доларів.

Серед нерухомого майна майже нічого не змінилося. Проте у 2024 році він став власником Audi Q-7. Згідно із декларацією - вартість автомобіля становила 320 тис грн. Авто купувалося в Чехії. Саме цей автомобіль підірвали напередодні Святвечора.
показати весь коментар
27.01.2026 18:38 Відповісти
ви колись пробували декільком людям поцілити точно у шию? мутна історія, а того молодого завзятого все рівно дістанут, бо як депутат то підор і незалежно від рівня
показати весь коментар
27.01.2026 18:27 Відповісти
Та, думаю, цю нісенітницю писав якийсь профан. Скоріше за все стрілок намагався поцілити в область голови. Там хоч й шолом, але шанс смертельно уразити, значно більший ніж у тулоб з броником.
показати весь коментар
27.01.2026 19:13 Відповісти
вони б і з машини не вийшли, тоді.
показати весь коментар
27.01.2026 18:33 Відповісти
країна можливостей по зеленському.для депутатів і казнокрадів.міндіча ніхто не ловив опергрупою.а чоловіка вбили ні за *** собачий.бо бидлонарод повинен знати своє місце.
показати весь коментар
27.01.2026 18:36 Відповісти
Це вже що, бий свій свого?
показати весь коментар
27.01.2026 18:39 Відповісти
Красіво ушол
показати весь коментар
27.01.2026 19:05 Відповісти
Поклав відразу чотирьох каже про професійну не пригодність поліцейських які приїхали на завдання неначе якогось алкаша брати.
показати весь коментар
27.01.2026 21:05 Відповісти
Три майори і старлей просто так на затримання якогось алкаша не виїжджають. Бабло там замішане по ходу, і не мале.
показати весь коментар
27.01.2026 21:12 Відповісти
Ну дуууже мутна історія...

Скажу одне, у переважної більшості ветеранів дуже загострене відчуття справедливості, особливо на фоні разючої різниці на ЛБЗ і в тилу, де майже всім посрать на війну, аби світло не виключали, бо це "не їх війна" і вони "не навчені"...
Майже всі ветерани мають різні ступені контузії і передбачити їх реакцію на ті чи інші події неможливо...
Одних може зашторити, інші переламають себе і відійдуть(таких меншість)...
Однак можу передбачити, що безтурботне життя всіляких депутатів, мажорів, нуворішей і іншої мразоти закінчується...і ця історія скоріше за все буде мати продовження...
показати весь коментар
27.01.2026 21:44 Відповісти
Коли палять машини військових - це ***********. Коли палять машину депутату - це замах на вбивство.
показати весь коментар
27.01.2026 22:09 Відповісти
Військовослужбовець, що вбив поліцейських Сергій Русінов служив з 2014 року, підчас повномасштабного вторгнення в 158 і в 198 батальйоні. Його списали за станом здоров'я. Два сини воюють, патріот, побратим і один з кращих друзів загиблого військового героя Олега Собченка.
Він племінник журналіста, поета та Героя України Василя Сергієнка, якого викрали, катували та вбили під час Євромайдану.

В росії на нього відкриті кримінальні справи. Перший хто почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня.

Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук - учасник форумів [x..ло]. Ще до 2022 року.

Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році - щоправда, не в Україні, а зненацька на горезвісному озері Селігер, у якості учасника не менш горезвісного Всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований російським Федеральним агентством «Росмолодёжь» та пропутинським молодіжним рухом «Наши». Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігерського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму - Володимира [x..ло] (с).

'Місцеві кажуть, що Русінов був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат Сторожук.
Русінов ніби спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки.
Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія…

По факту є кілька питань. Чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські і на їх совісті? Хто з керівництва вирішив "висловити повагу" депутату і наполіг, що стаття із знищення майна стала замахом на вбивство? Точно не загиблі спецназівці і дільничний.

Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова треба "знайти" наркотики? Всі знайомі знають, що наркотики він ненавидів і зневажав наркоманів.
показати весь коментар
28.01.2026 00:19 Відповісти
Вивляється, загиблий був військовим снайпером, з 2022 року був на війні. Повернувся доглядати за хворим батьком. А конфлікт виник через місцевого депутата, який забрав землю у військового. Менти, як часто буває, вигадали легенду про "підозрюваного у вбивстві".
показати весь коментар
28.01.2026 00:24 Відповісти
Мусора підкинули ветерану ще 4кг наркоти, щоб дискредитувати - сюр
В депутата дружина і троє дітей громадяни чехії, він тут на заробітках
показати весь коментар
28.01.2026 01:57 Відповісти
Історія полягає у наступному - 11 хвилин - https://www.youtube.com/watch?v=2b_izWR0jrU
показати весь коментар
28.01.2026 04:15 Відповісти
27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, Джерело: https://censor.net/ua/n3597521, Карл так яке він вчинив вбивство, за яке його приїхали затримувати?
показати весь коментар
28.01.2026 09:09 Відповісти
Сьогодні поліцаям, як зрештою і будь-яким іншим владним иструктурам, можуть вірити лишень пацієнти інтернату для людей із затримкою розвитку.
показати весь коментар
28.01.2026 09:23 Відповісти
Шановні колеги! Зверніть увагу! Якщо опустити емоції і проаналізувати факти на які посилається поліція. Так, поліція повідомляє, що серед загиблих:

· Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.

· Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.

· Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.

· Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

· Про п'ятого (пораненого) поліцейського не повідомляють (?).

Зверніть увагу на те, що всі поліцейські - учасники бойових дій (!). Мало того - троє з них з підрозділів швидкого реагування.

Довідка: рота поліції швидкого реагування (тактико-оперативного реагування - ТОР або спецпідрозділи особливого призначення) - це спеціальні високопідготовлені підрозділи Нацполіції, що забезпечують правопорядок, припиняють тяжкі злочини, надають силову підтримку, а також беруть участь у бойових діях на передовій. Вони відрізняються посиленим екіпіруванням та навичками.

Звичайний дядько 59 років (правда бувший військовий) поклав 3 (!) поліцейських, які є високопідготовленими, відрізняються посиленим екіпіруванням та навичками! Також застрелив дільничого та поранив ще одного! Але він був один!

За повідомленням поліції загиблі бачили, що він тікає в ліс зі зброєю!

Загальний рахунок 5:1. Нема слів... А є лише 5 трупів і один поранений. Це не просто трагедія.
показати весь коментар
28.01.2026 09:35 Відповісти
Кейс "Сашка Білого" обростає новими епізодами.
показати весь коментар
28.01.2026 10:58 Відповісти
https://espreso.tv/suspilstvo-pobratim-eksviyskovogo-yakiy-zastreliv-chotirokh-politseyskikh-na-cherkashchini-rozpoviv-pro-yogo-konflikt-iz-deputatom-korsunskoi-miskradi Побратим ексвійськового, який застрелив чотирьох поліцейських на Черкащині, розповів про його конфлікт із депутатом Корсунської міськради
показати весь коментар
28.01.2026 10:59 Відповісти
