Убийство полицейских на Черкасщине: огонь открыл бывший военный, - Нацполиция

Стрельбу в Черкасской области по правоохранителям устроил бывший военнослужащий. Мужчина также подозревался в покушениях на убийство депутата горсовета Корсуня-Шевченковского.

Об этом глава Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Детали стрельбы

Во время операции полицейские устанавливали причастность подозреваемого к совершению покушения на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Каневского района.

"Есть в Корсуне-Шевченковском депутат городского совета и председатель общественной организации - молодой, очень задорный и конфликтный. Очевидно, из-за его гиперактивности на него было совершено уже два покушения-предупреждения. Он обращался в полицию с просьбой расследовать это дело. Полицейские вычислили, кто за этим стоит. Вчера было вынесено соответствующее распоряжение, и сегодня на место выехала оперативно-следственная группа для задержания злоумышленника", - рассказал собеседник "Укрінформ".

Отмечается, что когда полицейские вышли из машины, по ним открыли огонь из засады. Пулевые ранения из автоматического оружия были нанесены в область шеи, поскольку правоохранители были в шлемах и бронежилетах.

Стрелок - экс-военный

Как рассказал Гудыма, во время проведения правоохранителями следственных действий, подозреваемый в совершении преступления увидел полицейских и начал скрываться. Мужчину ликвидировали во время проведения операции, добавил Гудыма. По его словам, он - местный житель:

"59 лет, бывший военнослужащий. В настоящее время продолжается расследование, внесены сведения в ЕГР по статье 348 Уголовного кодекса Украины".

Что предшествовало?

27 января глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Спецназ полиции ликвидировал стрелка.

