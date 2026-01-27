Четверо полицейских погибли на Черкасчине, убийца открыл огонь и был ликвидирован, - Выговский
Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Четверо полицейских погибли, спецназ полиции ликвидировал убийцу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Детали
Как отмечается, четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю:
- Командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.
- Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.
- Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.
- Полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.
Комментарий Выговского
"Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже вдали от линии фронта.
Полицейские ежедневно выходят на службу, осознавая все риски. Они рискуют собственной жизнью не только на передовой, но и в тылу - на улицах наших городов и сел, во время задержаний, вызовов, спецопераций. Для них нет "безопасных смен" или "спокойных дней". Каждый выезд может стать последним", - отметил руководитель Национальной полиции Иван Выговский.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших полицейских.
Есть раненый
Также ранен полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант полиции Александр Шпак.
Військовослужбовець, що вбив поліцейських та сам загинув - Сергій Русінов служив з 2014 року, під час повномасштабного вторгнення в 158 і в 198 батальйоні. Його списали за станом здоров'я, а двоє синів зараз захищають країну.
Сергій патріот, побратим і один з кращих друзів загиблого військового героя Олега Собченка.
Він племінник журналіста, поета та Героя України Василя Сергієнка, якого викрали, катували та вбили під час Євромайдану.
В росії на Русінова відкриті кримінальні справи. Сергій перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня.
Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук - учасник форумів Путіна. Ще до 2022 року.
Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році - щоправда, не в Україні, а зненацька на горезвісному озері Селігер, у якості учасника не менш горезвісного Всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований російським Федеральним агентством «Росмолодёжь» та пропутинським молодіжним рухом «Наши». Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігерського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму - Володимира Путіна (с).
'Місцеві кажуть, що Русінов був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат Сторожук.
Русінов ніби спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки.
Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія…
