Четверо полицейских погибли на Черкасчине, убийца открыл огонь и был ликвидирован, - Выговский

Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Четверо полицейских погибли, спецназ полиции ликвидировал убийцу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Детали 

Как отмечается, четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю:

  • Командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.
  • Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.
  • Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.
  • Полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

погибшие полицейские

Комментарий Выговского

"Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже вдали от линии фронта.

Полицейские ежедневно выходят на службу, осознавая все риски. Они рискуют собственной жизнью не только на передовой, но и в тылу - на улицах наших городов и сел, во время задержаний, вызовов, спецопераций. Для них нет "безопасных смен" или "спокойных дней". Каждый выезд может стать последним", - отметил руководитель Национальной полиции Иван Выговский.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших полицейских. 

Есть раненый

Также ранен полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант полиции Александр Шпак.

Топ комментарии
цілих 4 майора затримували ??? Шось тут не те
27.01.2026 12:40 Ответить
не хочу показаться циником, но задержание одного преступника с таким количеством жертв говорит как минимум о непрофессионализме, или о том. о чем мы точно не знаем
27.01.2026 12:53 Ответить
майори,убд,щось в цій справі дивного багато
27.01.2026 12:43 Ответить
Ще раз підтверджує,що розігнали професіоналів,а нових - не навчили. За таке ЧП при міліції (української) - зняли би погони до рівня замміністра. 4 ...чотири офіцера ..та ще і спецпризначенця!! Яка трагедія! На жаль оперів та слідчих,які бачили бандюків та знають,як з ними поводитися та затримувати - майже немає. На авто з мігалками гоняти - це да...
27.01.2026 13:42 Ответить
А коли була стрілянина в Одесі - тоді зняли когось ?
27.01.2026 15:34 Ответить
Може виліз із засідки з автоматом, всяке буває, поки немає подробиць сенс танцювати на кістках.
27.01.2026 13:44 Ответить
Що б з нашого наріду вилізло г_івно, не треба навіть натискати. Все навколо загидили. Вічна пам'ять хлопцям...
27.01.2026 16:03 Ответить
О, Княжичі #2 подъехали
27.01.2026 13:46 Ответить
три майори + старлей - це явно не проста "група затримання"

в Княжичах колись завалили групу ДСО і теж казали, що злочинці, а по факту - СБУшники, які в той час щось шукали цінне в одному з будинків підприємців

тому чи був "злочинець" цього разу - ХЗ
27.01.2026 13:51 Ответить
В Європі після таких проколів міністри ідуть у відставку !
27.01.2026 14:03 Ответить
Співчуття рідним і друзям загиблих,а загиблим --вічна слава Це ще раз показує,що злочинців потрібно знищувати на місці,а не вмовляти .
27.01.2026 14:07 Ответить
з чого ти взяв що вони були незнайомі? і щось не поділили?

як ти уявляєш розстріл групи спецпризначенців одним злочинцем?
27.01.2026 14:25 Ответить
Не спішіть висловлювати свої співчуття. Подумайте своєю головою.
Ви нічого дивного не бачите в тому, що ТРИ МАЙОРИ поїхали до одного якогось злочинця?
Ви коли-небудь про таке чули???
Таке НЕМОЖЛИВО!!!
Тут не все так чисто. З часом узнаємо правду.
А то буде як з тим зарізаним ухилянтом ТЦКашним в Львові. Кричали, що він герой, ветеран і волонтер. Свята людина. А виявився типовою ТЦКашною ***** і гнидою, людоловом, ухилянтом і липовим ветераном і волонтером.
Ніколи в Україні гниди мусорські не були порядними людьми, а тут ви їм чомусь вздумали виявляти співчуття.
27.01.2026 19:36 Ответить
Комент типової ухилянтської гниди.
28.01.2026 19:49 Ответить
Дурня якась..це ж не патрульні блазні з вулиці, а спецпризначенці...порозслабляли булки..буває
27.01.2026 14:09 Ответить
це не спецпризначенці.
27.01.2026 14:35 Ответить
Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, Джерело: https://censor.net/ua/n3597479
27.01.2026 15:35 Ответить
Спеціальне призначення» (спецпризначенці, спецназ) - це високопрофесійні підрозділи для таємних диверсій, антитерору та розвідки, тоді як «особливе призначення» (ПСПОП) - це переважно поліцейські формування для охорони порядку, затримань та патрулювання. П.С. А я би подивився на дописувачів, як би їх каска та бронік (з ніг до говоли, хех) встояли проти автомата.
27.01.2026 14:38 Ответить
Згадався та.зв. "караванський стрілець". Події відбувалися в Києві, років 12 тому. В трц "караван" якийсь тип застрелив ЧОТИРЬОХ охоронців і спокійно пішов. Його так і не впіймали. Потім завалили якогось бомжа, сказали, що "стрілець", але мати справжнього стрільця його не впізнала, бо то був не її син. Отака темна історія. Гадаю, то був якийсь спецназівець
27.01.2026 14:41 Ответить
Охоронці каравану підзаробляли дрібним та середнім здирництвом з покупців які через забудькуватість, або й навмисно щось пронесли через касу без оплати.
Їх мій знайомий, "бувалий" колишній міліцай, попереджав, "дивіться нарветеся на непростого і буде вам горе... Не можна так з людьми."
Так і сталося.

Майже певен що в цій нинішній історії подібне підгрунтя.
27.01.2026 22:49 Ответить
Яке тут прямо збіговисько безкомпромісних рембів-ухилянтів форумних. Загинули чотири хлопця у розквіті сил, чиїсь діти, батьки, чоловіки, ніхто не знає обставин і таке бичество вилізло!
Що ж з вами, люди, на кого ви передворюютеся ? Відсутність світла діє, чи таку мудаки і є?
Царство Небесне воїнам...
27.01.2026 14:42 Ответить
це не просто хлопці, це офіцери були, ще й спецпризначенці, і не загинули, а їх застрелив один злочинець.
27.01.2026 14:47 Ответить
Странно, ещё несколько дней мудрый нарит изо всех сил обсирал полицию. Как это ещё до сих пор на погибших кучу дерьма** не навалили.. ну что, нарит, будем разгонять полицию, сами будем с криминалом разбираться?
27.01.2026 15:11 Ответить
а з цієї новини що вам зрозуміло? мені нічого не зрозуміло, в мене купа питань, як один злочинець міг половину спецпризначенців області перестріляти? що вони взагалі там робили? були в броніках? він всіх вбив пострілами в голову?
27.01.2026 15:15 Ответить
Мог тупо выйти с автоматом в руках к подъехавшей машине и прямо там всех положить за две секунды. Но вам же надо насрать на полицию, неважно что произошло.
27.01.2026 15:54 Ответить
А "група задєрживанія" тупо під'їхала прямо на машині прямо під місце засідки злочинця "с автоматом в руках", яку злочинець влаштував, бо знав час і місце "задєрживанія"?
26.04.2026 15:33 Ответить
Кстати мог быть и диверсантом ,засланным врагом если так ловко с 4 ментами еще и спецназовцами трое из которых участники боевых действий управился
27.01.2026 16:06 Ответить
Убивство поліціянтів на Черкащині: вогонь відкрив колишній військовий, - Нацполіція Джерело: https://censor.net/ua/n3597521
27.01.2026 16:29 Ответить
Одразу видно, що колишній військовий "учілся впєнаму дєлу настаящім образом".
26.04.2026 15:35 Ответить
Та в принципі, були часи люди якось обходились без поліції. Вибирали собі шерифа, суддю, і команду вішателів.

Ну і якщо поліція слаба і безтолкова або кримінальне корумпована, то утворюється всілякі мафії банди які беруть на себе роль судвв і поліції. (Чи справедливого то інша справа)
27.01.2026 22:51 Ответить
А после войны так и будет криминал особенно из бывших военных привыкших к большим заработкам и не желающим вкалывать вырастет как грибы и если сначала эти новоявленные робингуды будут грабить богатых бизнесменов и депутатов то со временем возьмутся и за всех остальных плюс еще и между собой начнут выяснять отношения и делить сферы влияния а под перекрестный огонь станут попадать пересичные граждане. Так что как бы вы не ненавидели ментов часто заслуженно , а часто и нет но грубая сила на службе государства,способная разбираться и воевать с бандитизмом как ни крути нужна и будет всегда востребована
28.01.2026 00:05 Ответить
Мент?
29.01.2026 01:54 Ответить
А те що зараз вони скоюють до своїх громадян то вам не скурботно?
27.01.2026 18:55 Ответить
Вічна память загиблим, які ще й боронили Україну на фронті. Но є питання, чоловік так оборонявся ттому що його збиралися вбити під час затримання? Потрібно щоб був прозорий опис подій які цьому передували, в чому його намагалися обвинуватити, хто він взагалі такий, ким працював чи де служив, тому що Я не уявляю як можливо вбити відразу 4 підготовлених та навчених копів, якщ тільки їм не було сказано що там якийсь звичайний барига ботан, чи банально підрив гранати чи растяжки.
27.01.2026 14:59 Ответить
Обстоятельства дела неизвестные. Но если убийца был подготовлен и вооружён соответственно-Да ничего странного. Например из автомата уложить сразу четырёх. Не исключено , что убийца мог служить или даже воевать.
27.01.2026 15:13 Ответить
про який автомат ви пишете? може в нього лазерний бластер був?
27.01.2026 15:16 Ответить
Який автомат? Залізний
27.01.2026 15:40 Ответить
Автоматичний. Стреляя кулями
27.01.2026 22:52 Ответить
Ви впевнені що поліціанти були навчані,треновані в стрільбі тощо?
27.01.2026 15:34 Ответить
Ты новости внимательно читал или только заголовок.Трое из них воевали
27.01.2026 16:08 Ответить
Это ещё н чего не значит.
27.01.2026 18:59 Ответить
Знаємо ми як менти (прокурори, судді, сб-ушники...) "ваявалі"... У нас за 1000 км від фронту майже всі вони УБД. І інваліди, звісно ж... А УБД + люба інвалідність по загальному захворюванню дає право на статус інваліда війни. Ось так і працюємо ми і платимо податки на цих паразитів.
28.01.2026 18:42 Ответить
Багато запитань чи дійсно в них УБД чи поробили собі липові доки з АТО? таких учасників у мусорів кожного третього і інвалідності
27.01.2026 18:56 Ответить
Вони загинули, кожен зі свома досягненнями та похибками, прикро якщо вони виконували чийсь злочинний наказ.
27.01.2026 19:26 Ответить
Це для них (ментів і проКУРВОрів та сб-ушників) - як два пальці обісцяти. Виписує їм начальник командировку десь з Вінницької, Львівської, Черкаської іт.п. області кудись у прифронтове місто (зону бойових дій)на 2-3 дні ніби-то "провести якесь "розслідування", когось опитати, відвідати якийсь архів і взяти якусь С Р А Н У справку. Вони беруть срану справку і відмічають командировку, що були в зоні бойових дій (!) Приїжджають додому і тут же виробляють на основі цієї справки статус УБД. Не гаючи часу ідуть до знайомого коновала в поліклініку і, через "айбаліт!" і дармове бабло стають інвалідами по якомусь "захворюванню". А ця інвалідність + УБД = інвалід війни.
І платимо ми, лохи, цим паразитам - мерзотникам зі своїх зарплат і податків космічні зарплати і пенсії.
29.01.2026 17:25 Ответить
Темна справа.. Здається в Княжичах Поліціянти перестріляли своїх, , загинув майор КОРДа.. Тут те саме..Прицільний вогонь і нема 4-ох поліціянтів, які в цей момент сиділи чи в автівці чи на зору поглядали??
27.01.2026 14:59 Ответить
Як зазначається, четверо поліцейських віддали свої життя, щоб вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3597479, це встановлений факт доведений у суді і є вирок суду щодо цього чоловіка?
27.01.2026 15:02 Ответить
Ні, це - звичайна маніпуляція з боку Нацполу. З метою створення негативного емоційного фону, в доповіді громадянин відразує стає "фігурантом" та "вбивцею". І, звісно, на противагу йому є герої-поліцейські, які "усвідомлюють ризик".
27.01.2026 15:23 Ответить
В тому і вся суть нацполіції - маніпулювати суспільством - без повної картини всього, без фактів, без висновків слідства - просто красиві слова!
боготворення поліції, а усі інші, хто про ти них - злодії, крадії і вбивці!
27.01.2026 15:35 Ответить
Співчуття рідним та друзям загиблих але цей приклад показує професійні навички нашої поліції....рівень підготовки тощо...
27.01.2026 15:32 Ответить
А ЩО ТАМ НА ЧЕРКАЩИНІ З КОРУМПОВАНИМИ СУДДЯМИ Й ПРОКУРОРАМИ Й СЛІДЧИМИ !!!???
27.01.2026 15:33 Ответить
ЦЕ ЦІНА ЗА КОРУПЦІЮ !!!
27.01.2026 15:35 Ответить
Наскільки я памятаю і знаю - поліціянти із такими званнями разом можуть збиратися тільки:
коли "намічається" банька, або ділення бабла, або вирішення деяких "схем".
27.01.2026 15:41 Ответить
Приймав участь?
27.01.2026 16:10 Ответить
родич там був
27.01.2026 16:32 Ответить
так он был "убийца" или подозреваемый в "покушении"? Покушение было успешным или нет. Если нет, то почему он "убийца"? Можети потому что он был назначен "убийцей", не будучи таковым и вынудило его защищать честь и достоинство! Так что пока ничего не ясно, кто потерпевшый, а кто нападавшие!
27.01.2026 16:09 Ответить
Щирі співчуття родинам поліцейських ,
які загинули від рук хворої істоти !!
Світла памʼять нашим правоохоронцям 😪😪😪
27.01.2026 16:14 Ответить
Ще тут думка виникла, що вони хотіли "підзаробити" на "ухилянту", але пішло щось не так....
27.01.2026 16:37 Ответить
https://censor.net/ua/news/3597521/strilyanyna-na-cherkaschyni-scho-vidomo-pro-vbytogo-zlovmysnyka
27.01.2026 16:42 Ответить
Чомусь ніхто навіть не поцікавився чи є відео з бодікамер. От в темах про ТЦК там такі вимоги штабелями навалюють.
27.01.2026 18:08 Ответить
Затримували СЗЧ за що і поплатилися.
27.01.2026 18:52 Ответить
Не .Убийца 59 летный уже отслуживший в ато. Там вроде история что он депутата какого то местного хотел убить за что непонятно может конкуренты заказали , а мужичок видимо подзаработать на легких деньгах захотел или за что то зуб на этого депутата имел. А депутат знакомым ментам видимо пожаловался на угрозы
. В общем мутная история хотя некоторые разгоняют и тут тему с тцк
28.01.2026 00:13 Ответить
Мутна історія. Правди ми ніколи не дізнаємося.
27.01.2026 19:38 Ответить
мусарня як завжди бреше
28.01.2026 10:28 Ответить
https://espreso.tv/suspilstvo-pobratim-eksviyskovogo-yakiy-zastreliv-chotirokh-politseyskikh-na-cherkashchini-rozpoviv-pro-yogo-konflikt-iz-deputatom-korsunskoi-miskradi Побратим ексвійськового, який застрелив чотирьох поліцейських на Черкащині, розповів про його конфлікт із депутатом Корсунської міськради
28.01.2026 10:36 Ответить
фігурант екіпірувався у військове спорядження: у нього були бронежилет, автомат, він сховався у лісовій місцевості. Вже коли співробітники поліції вели його пошук з метою затримання, чоловік відкрив вогонь у їхній бік, вбив чотирьох офіцерів та поранив п'ятого.( з ) : не иначе як РЕМБО...
28.01.2026 11:35 Ответить
Всі мають УБД,яке отримували потусувавшись на блокпосту,звання,дивно,що не 4 генерали .Це говорить,що загиблі ********* гроші і готові були на грязні справи заради наживи.Депутат просив за винагороду розібратись.Жаль ветерана,а ці отримали,що заслужили!!!
28.01.2026 13:20 Ответить
Знайшов цікаву інфу (не перевірено, кому цікаво - може покопати глибше)

Військовослужбовець, що вбив поліцейських та сам загинув - Сергій Русінов служив з 2014 року, під час повномасштабного вторгнення в 158 і в 198 батальйоні. Його списали за станом здоров'я, а двоє синів зараз захищають країну.

Сергій патріот, побратим і один з кращих друзів загиблого військового героя Олега Собченка.

Він племінник журналіста, поета та Героя України Василя Сергієнка, якого викрали, катували та вбили під час Євромайдану.

В росії на Русінова відкриті кримінальні справи. Сергій перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня.

Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук - учасник форумів Путіна. Ще до 2022 року.

Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році - щоправда, не в Україні, а зненацька на горезвісному озері Селігер, у якості учасника не менш горезвісного Всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований російським Федеральним агентством «Росмолодёжь» та пропутинським молодіжним рухом «Наши». Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігерського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму - Володимира Путіна (с).

'Місцеві кажуть, що Русінов був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат Сторожук.

Русінов ніби спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки.

Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія…
28.01.2026 15:40 Ответить
Вбили скотину, яка вирішила що вся Україна це фронт і що тут можна безкарно відкривати вогонь по поліцейських..
28.01.2026 19:51 Ответить
Слова ухилянтського бидла і порушника закону який як і всі кримінальники ненавидить поліцію..
28.01.2026 20:07 Ответить
ти тут не пиши - а вийди в Черкаси і скажи в місті на вулиці людям це.їбало не собереш і в хірургії.
28.01.2026 20:09 Ответить
Це як мінімум виглядає,
Відсутність Подготовки ос у поведінки в стресових ситуаціях.

Пишли в атаку, попали в....
Ягнята та Вовк,напевно в СЗЧ....
28.01.2026 23:24 Ответить
Дуже гарній коментар на трубі. https://www.youtube.com/watch?v=mp4xbGz1w9k
28.01.2026 23:32 Ответить
