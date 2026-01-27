Четверо полицейских погибли на Черкасчине, убийца открыл огонь и был ликвидирован, - Выговский

Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Четверо полицейских погибли, спецназ полиции ликвидировал убийцу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю:

Командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.

Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.

Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.

Полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер спасатель Александр Зибров, который 9 января получил ранение во время повторного удара РФ по Киеву, - ГСЧС. ФОТО

Комментарий Выговского

"Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже вдали от линии фронта.

Полицейские ежедневно выходят на службу, осознавая все риски. Они рискуют собственной жизнью не только на передовой, но и в тылу - на улицах наших городов и сел, во время задержаний, вызовов, спецопераций. Для них нет "безопасных смен" или "спокойных дней". Каждый выезд может стать последним", - отметил руководитель Национальной полиции Иван Выговский.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших полицейских.

Читайте также: Спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время восстановительных работ на энергообъекте Киева. ФОТО

Есть раненый

Также ранен полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант полиции Александр Шпак.