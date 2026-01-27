Неосторожное обращение с оружием
Подросток стрелял в воздух, а потом упал и ранил себя в Запорожье, - полиция

В Запорожье подросток стрелял из огнестрельного оружия и ранил себя.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Юноша 2010 г.р. во дворе многоквартирного дома из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух. После этого, говорят в полиции, он по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя.

Сейчас он госпитализирован.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ситуации и происхождение оружия.

Читайте также: Четверо полицейских погибли в Черкасской области, убийца открыл огонь и был ликвидирован, - Выговский. ФОТО

Подросток стрелял и ранил себя в Запорожье: что известно?

Топ комментарии
+9
.. у 22-му у період реформування добровільних підрозділів ТРО у бойові підрозділи ЗСУ значна кількість автоматичної зброї ..яку видавали на початку 22-го просто за списками і паспортними даними... була банально не здана тими хто втік з підрозділів... зрозумівши...що це війна ..а не прогулянка з автоматом по вулицям того ж Києва... Багато просто втрачено і кинутьо було. Тут навіть не потрібно враховувати кацапську зброю...яку під Києвом можна було запросто підібрати і заховати.. Після війни дуже багато вилізе прихованої зброї... починаючи з гранат..патронів і закінчуючи ПЗРК....
27.01.2026 13:32 Ответить
+4
Це - один з варіантів, однієї ж і тої ж дії, визначеної статтею Кримінального кодексу - "Незаконне володіння вогнепальною зброєю"...
27.01.2026 13:35 Ответить
+3
У Запоріжжі бойових дій піхоти, не було. Стрільба - автоматна. Значить, хтось з родичів притіг з фронту...
27.01.2026 13:15 Ответить
Чи є вже закон про зброю? Чи може бути володіння зброї законним і незаконним?
27.01.2026 13:41 Ответить
"14 квітня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проєкт закону «Про обіг зброї невійськового призначення», який був одержаний Парламентом 20 лютого 2008 року. Міністерство внутрішніх справ мали до нього майже 50 принципових зауваженьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8E#cite_note-FOOTNOTE%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0,_%D0%96%D1%83%D0%BA2015131-6 [6]. Закон стосувався створення умов для захисту майна, забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб та забезпечення державного контролю за поводженням з об'єктами дозвільної системи. У суботу, 2 серпня 2014 року закон не включно в порядок денний.

На початку грудня 2014 року авторський колектив на чолі з народним депутатом України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергієм Капліним, до якого увійшли представники Української стрілецької асоціації, науковці, правники, зареєстрував законопроєкт від 1 грудня № 1135 «Про вогнепальну зброю цивільного призначення». За пропонованим законопроєктом кожна особа має право застосовувати зброю, реалізуючи право на самозахист, захист життя і здоров'я інших осіб, захист майна, інтересів держави чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільства від суспільно небезпечних протиправних посягань, а також для протидії особам й організаціям, які вчиняють дії щодо узурпації влади, зокрема, здійснюють захоплення державної влади шляхом насилля або в інший неконституційний або незаконний спосіб.

10 грудня 2014 року Верховною Радою України зареєстрований альтернативний законопроєкт групи депутатів, серед яких - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Парубій, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Іллєнко, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій-Богдан Шухевич, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Ляшко № 1135 -1 «Про цивільну зброю і **********», що має на меті розширити можливості володіння вогнепальною зброєю цивільними особами. Про свою підтримку цього законопроєкту заявила Українська асоціація власників зброї. Автори цього законопроєкту зазначають, що оскільки «держава наразі не в змозі убезпечити своїх громадян від злочинних посягань, володіння громадянами вогнепальною зброєю буде стримувальним чинником для значної частини злочинців»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8E#cite_note-FOOTNOTE%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0201575-78-7 [7].

У березні 2018 року був зареєстрований законопроєкт № 8203 «Про внесення змін до статті 263 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)», яким запропоновано передбачити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк не від трьох до семи років, а від шести до десяти років. Тобто, крім ініціатив для захисту, силові структури пропонували передбачити ще суворіше покарання за такі злочиниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8E#cite_note-FOOTNOTE%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,_%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2202137-8 [8].

На розгляд Верховної Ради України у серпні 2019 року був винесений ще один законопроєкт про зброю, а у вересні цього самого року - законопроєкт про обіг зброї"
Стаття 222 КК України, "НЕзаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної зброї, бойових припасів та вибухових речовин", діяла з самого створення держави України...
27.01.2026 13:57 Ответить
До 2007 року в Україні був чинний ЗУ "Про власність", який втратив чинність з прийняттям Цивільного кодексу України. П. 4 ст 13 ЗУ "Про власність" було встановлено: "4. Законодавчими актами України може бути встановлено
спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі
види майна, а також види майна, що не може перебувати у власності
громадян." І такий законодавчий акт є - постанова Верховної Ради України
від 17 червня 1992 року N 2471-XII. Додаток 1 до цієї постанови - Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України. Пункт 1 цього переліку - зброя і **********, крім мисливської тощо. Разом з тим у чинному ЦКУ, п. 2 ст. 325 визначено: "2. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.". Справа в тому, що постанова Верховної Ради України - законодавчий акт, але не закон. Відповідно до ст. 92 Конституції України права і свободи людини і громадянина, у т.ч. право на зброю, визначаються виключно законами України. На даний час закону про зброю немає. Висновки робіть самі...
28.01.2026 20:48 Ответить
І ЩО? А тепер спробуй походить зі зброєю, чи повідомить про її наявність у тебе, без дозволу МВС. Я подивлюся, чи надовго тебе вистачить... І відсутність закону не допоможе... Бо є інші, відомчі нормативні акти, які заповнюють правову прогалину - у чинному законодавстві України, це допускається...
28.01.2026 21:41 Ответить
..кількість крімінальних справ по цій статті... у порівнянні з прихованою зброєю ..буде настільки незначним...що і говорити про це недоречно. Післявоенні приклади Вам у порівняння.... До цього часу на руках онуків та правнуків те...що стріляло тоді...)))
27.01.2026 13:57 Ответить
Так я ж не заперечую! До початку російсько-українського конфлікту, в Україні, в незаконному обороті перебувала зброя, яка ще воювала в ІІ Світову. У 2021 році, збираючи гриби, під селом Зайці, знайшов гранату Ф-1. У товариша, експерта-криміналіста, в кабінеті, був виставлений ППШ, вилучений, у громадянина, у 90-ті роки...
27.01.2026 14:02 Ответить
Ти українською мовою, в достатній мірі, володієш? "Прибіг" і "притіг" - це одне й те саме?
27.01.2026 13:38 Ответить
А коли падав то шось пострілу не чутно. Хіба що куля назад прилетіла і під дією сили тяжіння пробила голову. Нещодавно було відео де орка вбило дроном без детонації вціливши в макітру
27.01.2026 13:26 Ответить
Шось пішло не так , віддача та ще слизько
27.01.2026 13:26 Ответить
На жаль це тільки початок. Зброю,набої та вибухівку тягнуть,ховають та продають усі,кому не лінь.Особливо військові,знов таки на жаль... Бандюкам років на 500 вистачить....Терміново треба налагоджувати військову поліцію та роботу СБУ у цьому напрямку,а не кришування потоків....
27.01.2026 13:32 Ответить
ти шо терпіла
а як зеурода виганяти без зброї???
27.01.2026 20:18 Ответить
У людей вже їде дах, це ще прелюдія того, що буде в майбутньому
27.01.2026 14:00 Ответить
 
 