Подросток стрелял в воздух, а потом упал и ранил себя в Запорожье, - полиция

В Запорожье подросток стрелял из огнестрельного оружия и ранил себя.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Юноша 2010 г.р. во дворе многоквартирного дома из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух. После этого, говорят в полиции, он по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя.

Сейчас он госпитализирован.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ситуации и происхождение оружия.

