Підліток стріляв у повітря, а потім упав і поранив себе в Запоріжжі, - поліція

У Запоріжжі підліток стріляв із вогнепальної зброї та поранив себе.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Хлопець 2010 р.н. на подвір'ї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря. Після цього, кажуть у поліції, він з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе.

Наразі його госпіталізували.

Поліцейські встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї.

