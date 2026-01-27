Четверо поліцейських загинули на Черкащині, вбивця відкрив вогонь і був ліквідований, - Вигівський
Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Четверо поліцейських загинули, спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Деталі
Як зазначається, четверо поліцейських віддали свої життя, щоб вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю:
- Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.
- Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.
- Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.
- Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.
Коментар Вигівського
"Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту.
Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики. Вони ризикують власним життям не лише на передовій, а й у тилу - на вулицях наших міст і сіл, під час затримань, викликів, спецоперацій. Для них немає "безпечних змін" чи "спокійних днів". Кожен виїзд може стати останнім", - зауважив керівник Національної поліції Іван Вигівський.
Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських.
Є поранений
Також поранено поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака.
в Княжичах колись завалили групу ДСО і теж казали, що злочинці, а по факту - СБУшники, які в той час щось шукали цінне в одному з будинків підприємців
тому чи був "злочинець" цього разу - ХЗ
як ти уявляєш розстріл групи спецпризначенців одним злочинцем?
Ви нічого дивного не бачите в тому, що ТРИ МАЙОРИ поїхали до одного якогось злочинця?
Ви коли-небудь про таке чули???
Таке НЕМОЖЛИВО!!!
Тут не все так чисто. З часом узнаємо правду.
А то буде як з тим зарізаним ухилянтом ТЦКашним в Львові. Кричали, що він герой, ветеран і волонтер. Свята людина. А виявився типовою ТЦКашною ***** і гнидою, людоловом, ухилянтом і липовим ветераном і волонтером.
Ніколи в Україні гниди мусорські не були порядними людьми, а тут ви їм чомусь вздумали виявляти співчуття.
Їх мій знайомий, "бувалий" колишній міліцай, попереджав, "дивіться нарветеся на непростого і буде вам горе... Не можна так з людьми."
Так і сталося.
Майже певен що в цій нинішній історії подібне підгрунтя.
Що ж з вами, люди, на кого ви передворюютеся ? Відсутність світла діє, чи таку мудаки і є?
Царство Небесне воїнам...
Ну і якщо поліція слаба і безтолкова або кримінальне корумпована, то утворюється всілякі мафії банди які беруть на себе роль судвв і поліції. (Чи справедливого то інша справа)
І платимо ми, лохи, цим паразитам - мерзотникам зі своїх зарплат і податків космічні зарплати і пенсії.
боготворення поліції, а усі інші, хто про ти них - злодії, крадії і вбивці!
коли "намічається" банька, або ділення бабла, або вирішення деяких "схем".
які загинули від рук хворої істоти !!
Світла памʼять нашим правоохоронцям 😪😪😪
. В общем мутная история хотя некоторые разгоняют и тут тему с тцк
Військовослужбовець, що вбив поліцейських та сам загинув - Сергій Русінов служив з 2014 року, під час повномасштабного вторгнення в 158 і в 198 батальйоні. Його списали за станом здоров'я, а двоє синів зараз захищають країну.
Сергій патріот, побратим і один з кращих друзів загиблого військового героя Олега Собченка.
Він племінник журналіста, поета та Героя України Василя Сергієнка, якого викрали, катували та вбили під час Євромайдану.
В росії на Русінова відкриті кримінальні справи. Сергій перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня.
Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук - учасник форумів Путіна. Ще до 2022 року.
Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році - щоправда, не в Україні, а зненацька на горезвісному озері Селігер, у якості учасника не менш горезвісного Всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований російським Федеральним агентством «Росмолодёжь» та пропутинським молодіжним рухом «Наши». Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігерського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму - Володимира Путіна (с).
'Місцеві кажуть, що Русінов був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат Сторожук.
Русінов ніби спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки.
Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія…
Відсутність Подготовки ос у поведінки в стресових ситуаціях.
Пишли в атаку, попали в....
Ягнята та Вовк,напевно в СЗЧ....