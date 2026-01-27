Четверо поліцейських загинули на Черкащині, вбивця відкрив вогонь і був ліквідований, - Вигівський

Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Четверо поліцейських загинули, спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, четверо поліцейських віддали свої життя, щоб вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю:

Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.

Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.

Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер рятувальник Олександр Зібров, який 9 січня зазнав поранення під час повторного удару РФ по Києву, - ДСНС. ФОТО

Коментар Вигівського

"Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту.

Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики. Вони ризикують власним життям не лише на передовій, а й у тилу - на вулицях наших міст і сіл, під час затримань, викликів, спецоперацій. Для них немає "безпечних змін" чи "спокійних днів". Кожен виїзд може стати останнім", - зауважив керівник Національної поліції Іван Вигівський.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських.

Також читайте: Рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час відновлювальних робіт на енергооб’єкті Києва. ФОТО

Є поранений

Також поранено поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака.