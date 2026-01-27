УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8377 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України
27 162 181

Четверо поліцейських загинули на Черкащині, вбивця відкрив вогонь і був ліквідований, - Вигівський

Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Четверо поліцейських загинули, спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі 

Як зазначається, четверо поліцейських віддали свої життя, щоб вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю:

  • Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.
  • Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.
  • Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.
  • Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер рятувальник Олександр Зібров, який 9 січня зазнав поранення під час повторного удару РФ по Києву, - ДСНС. ФОТО

загиблі поліцейські

Коментар Вигівського

"Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту.

Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики. Вони ризикують власним життям не лише на передовій, а й у тилу - на вулицях наших міст і сіл, під час затримань, викликів, спецоперацій. Для них немає "безпечних змін" чи "спокійних днів". Кожен виїзд може стати останнім", - зауважив керівник Національної поліції Іван Вигівський.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських. 

Також читайте: Рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час відновлювальних робіт на енергооб’єкті Києва. ФОТО

Є поранений

Також поранено поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака.

Автор: 

Нацполіція (15639) втрати (4676) Вигівський Іван (98) Черкаська область (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+79
цілих 4 майора затримували ??? Шось тут не те
показати весь коментар
27.01.2026 12:40 Відповісти
+60
не хочу показаться циником, но задержание одного преступника с таким количеством жертв говорит как минимум о непрофессионализме, или о том. о чем мы точно не знаем
показати весь коментар
27.01.2026 12:53 Відповісти
+49
майори,убд,щось в цій справі дивного багато
показати весь коментар
27.01.2026 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ще раз підтверджує,що розігнали професіоналів,а нових - не навчили. За таке ЧП при міліції (української) - зняли би погони до рівня замміністра. 4 ...чотири офіцера ..та ще і спецпризначенця!! Яка трагедія! На жаль оперів та слідчих,які бачили бандюків та знають,як з ними поводитися та затримувати - майже немає. На авто з мігалками гоняти - це да...
показати весь коментар
27.01.2026 13:42 Відповісти
А коли була стрілянина в Одесі - тоді зняли когось ?
показати весь коментар
27.01.2026 15:34 Відповісти
Може виліз із засідки з автоматом, всяке буває, поки немає подробиць сенс танцювати на кістках.
показати весь коментар
27.01.2026 13:44 Відповісти
Що б з нашого наріду вилізло г_івно, не треба навіть натискати. Все навколо загидили. Вічна пам'ять хлопцям...
показати весь коментар
27.01.2026 16:03 Відповісти
О, Княжичі #2 подъехали
показати весь коментар
27.01.2026 13:46 Відповісти
три майори + старлей - це явно не проста "група затримання"

в Княжичах колись завалили групу ДСО і теж казали, що злочинці, а по факту - СБУшники, які в той час щось шукали цінне в одному з будинків підприємців

тому чи був "злочинець" цього разу - ХЗ
показати весь коментар
27.01.2026 13:51 Відповісти
В Європі після таких проколів міністри ідуть у відставку !
показати весь коментар
27.01.2026 14:03 Відповісти
Співчуття рідним і друзям загиблих,а загиблим --вічна слава Це ще раз показує,що злочинців потрібно знищувати на місці,а не вмовляти .
показати весь коментар
27.01.2026 14:07 Відповісти
з чого ти взяв що вони були незнайомі? і щось не поділили?

як ти уявляєш розстріл групи спецпризначенців одним злочинцем?
показати весь коментар
27.01.2026 14:25 Відповісти
Не спішіть висловлювати свої співчуття. Подумайте своєю головою.
Ви нічого дивного не бачите в тому, що ТРИ МАЙОРИ поїхали до одного якогось злочинця?
Ви коли-небудь про таке чули???
Таке НЕМОЖЛИВО!!!
Тут не все так чисто. З часом узнаємо правду.
А то буде як з тим зарізаним ухилянтом ТЦКашним в Львові. Кричали, що він герой, ветеран і волонтер. Свята людина. А виявився типовою ТЦКашною ***** і гнидою, людоловом, ухилянтом і липовим ветераном і волонтером.
Ніколи в Україні гниди мусорські не були порядними людьми, а тут ви їм чомусь вздумали виявляти співчуття.
показати весь коментар
27.01.2026 19:36 Відповісти
Комент типової ухилянтської гниди.
показати весь коментар
28.01.2026 19:49 Відповісти
Дурня якась..це ж не патрульні блазні з вулиці, а спецпризначенці...порозслабляли булки..буває
показати весь коментар
27.01.2026 14:09 Відповісти
це не спецпризначенці.
показати весь коментар
27.01.2026 14:35 Відповісти
Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, Джерело: https://censor.net/ua/n3597479
показати весь коментар
27.01.2026 15:35 Відповісти
Спеціальне призначення» (спецпризначенці, спецназ) - це високопрофесійні підрозділи для таємних диверсій, антитерору та розвідки, тоді як «особливе призначення» (ПСПОП) - це переважно поліцейські формування для охорони порядку, затримань та патрулювання. П.С. А я би подивився на дописувачів, як би їх каска та бронік (з ніг до говоли, хех) встояли проти автомата.
показати весь коментар
27.01.2026 14:38 Відповісти
Згадався та.зв. "караванський стрілець". Події відбувалися в Києві, років 12 тому. В трц "караван" якийсь тип застрелив ЧОТИРЬОХ охоронців і спокійно пішов. Його так і не впіймали. Потім завалили якогось бомжа, сказали, що "стрілець", але мати справжнього стрільця його не впізнала, бо то був не її син. Отака темна історія. Гадаю, то був якийсь спецназівець
показати весь коментар
27.01.2026 14:41 Відповісти
Охоронці каравану підзаробляли дрібним та середнім здирництвом з покупців які через забудькуватість, або й навмисно щось пронесли через касу без оплати.
Їх мій знайомий, "бувалий" колишній міліцай, попереджав, "дивіться нарветеся на непростого і буде вам горе... Не можна так з людьми."
Так і сталося.

Майже певен що в цій нинішній історії подібне підгрунтя.
показати весь коментар
27.01.2026 22:49 Відповісти
Яке тут прямо збіговисько безкомпромісних рембів-ухилянтів форумних. Загинули чотири хлопця у розквіті сил, чиїсь діти, батьки, чоловіки, ніхто не знає обставин і таке бичество вилізло!
Що ж з вами, люди, на кого ви передворюютеся ? Відсутність світла діє, чи таку мудаки і є?
Царство Небесне воїнам...
показати весь коментар
27.01.2026 14:42 Відповісти
це не просто хлопці, це офіцери були, ще й спецпризначенці, і не загинули, а їх застрелив один злочинець.
показати весь коментар
27.01.2026 14:47 Відповісти
Странно, ещё несколько дней мудрый нарит изо всех сил обсирал полицию. Как это ещё до сих пор на погибших кучу дерьма** не навалили.. ну что, нарит, будем разгонять полицию, сами будем с криминалом разбираться?
показати весь коментар
27.01.2026 15:11 Відповісти
а з цієї новини що вам зрозуміло? мені нічого не зрозуміло, в мене купа питань, як один злочинець міг половину спецпризначенців області перестріляти? що вони взагалі там робили? були в броніках? він всіх вбив пострілами в голову?
показати весь коментар
27.01.2026 15:15 Відповісти
Мог тупо выйти с автоматом в руках к подъехавшей машине и прямо там всех положить за две секунды. Но вам же надо насрать на полицию, неважно что произошло.
показати весь коментар
27.01.2026 15:54 Відповісти
А "група задєрживанія" тупо під'їхала прямо на машині прямо під місце засідки злочинця "с автоматом в руках", яку злочинець влаштував, бо знав час і місце "задєрживанія"?
показати весь коментар
26.04.2026 15:33 Відповісти
Кстати мог быть и диверсантом ,засланным врагом если так ловко с 4 ментами еще и спецназовцами трое из которых участники боевых действий управился
показати весь коментар
27.01.2026 16:06 Відповісти
Убивство поліціянтів на Черкащині: вогонь відкрив колишній військовий, - Нацполіція Джерело: https://censor.net/ua/n3597521
показати весь коментар
27.01.2026 16:29 Відповісти
Одразу видно, що колишній військовий "учілся впєнаму дєлу настаящім образом".
показати весь коментар
26.04.2026 15:35 Відповісти
Та в принципі, були часи люди якось обходились без поліції. Вибирали собі шерифа, суддю, і команду вішателів.

Ну і якщо поліція слаба і безтолкова або кримінальне корумпована, то утворюється всілякі мафії банди які беруть на себе роль судвв і поліції. (Чи справедливого то інша справа)
показати весь коментар
27.01.2026 22:51 Відповісти
А после войны так и будет криминал особенно из бывших военных привыкших к большим заработкам и не желающим вкалывать вырастет как грибы и если сначала эти новоявленные робингуды будут грабить богатых бизнесменов и депутатов то со временем возьмутся и за всех остальных плюс еще и между собой начнут выяснять отношения и делить сферы влияния а под перекрестный огонь станут попадать пересичные граждане. Так что как бы вы не ненавидели ментов часто заслуженно , а часто и нет но грубая сила на службе государства,способная разбираться и воевать с бандитизмом как ни крути нужна и будет всегда востребована
показати весь коментар
28.01.2026 00:05 Відповісти
Мент?
показати весь коментар
29.01.2026 01:54 Відповісти
А те що зараз вони скоюють до своїх громадян то вам не скурботно?
показати весь коментар
27.01.2026 18:55 Відповісти
Вічна память загиблим, які ще й боронили Україну на фронті. Но є питання, чоловік так оборонявся ттому що його збиралися вбити під час затримання? Потрібно щоб був прозорий опис подій які цьому передували, в чому його намагалися обвинуватити, хто він взагалі такий, ким працював чи де служив, тому що Я не уявляю як можливо вбити відразу 4 підготовлених та навчених копів, якщ тільки їм не було сказано що там якийсь звичайний барига ботан, чи банально підрив гранати чи растяжки.
показати весь коментар
27.01.2026 14:59 Відповісти
Обстоятельства дела неизвестные. Но если убийца был подготовлен и вооружён соответственно-Да ничего странного. Например из автомата уложить сразу четырёх. Не исключено , что убийца мог служить или даже воевать.
показати весь коментар
27.01.2026 15:13 Відповісти
про який автомат ви пишете? може в нього лазерний бластер був?
показати весь коментар
27.01.2026 15:16 Відповісти
Який автомат? Залізний
показати весь коментар
27.01.2026 15:40 Відповісти
Автоматичний. Стреляя кулями
показати весь коментар
27.01.2026 22:52 Відповісти
Ви впевнені що поліціанти були навчані,треновані в стрільбі тощо?
показати весь коментар
27.01.2026 15:34 Відповісти
Ты новости внимательно читал или только заголовок.Трое из них воевали
показати весь коментар
27.01.2026 16:08 Відповісти
Это ещё н чего не значит.
показати весь коментар
27.01.2026 18:59 Відповісти
Знаємо ми як менти (прокурори, судді, сб-ушники...) "ваявалі"... У нас за 1000 км від фронту майже всі вони УБД. І інваліди, звісно ж... А УБД + люба інвалідність по загальному захворюванню дає право на статус інваліда війни. Ось так і працюємо ми і платимо податки на цих паразитів.
показати весь коментар
28.01.2026 18:42 Відповісти
Багато запитань чи дійсно в них УБД чи поробили собі липові доки з АТО? таких учасників у мусорів кожного третього і інвалідності
показати весь коментар
27.01.2026 18:56 Відповісти
Вони загинули, кожен зі свома досягненнями та похибками, прикро якщо вони виконували чийсь злочинний наказ.
показати весь коментар
27.01.2026 19:26 Відповісти
Це для них (ментів і проКУРВОрів та сб-ушників) - як два пальці обісцяти. Виписує їм начальник командировку десь з Вінницької, Львівської, Черкаської іт.п. області кудись у прифронтове місто (зону бойових дій)на 2-3 дні ніби-то "провести якесь "розслідування", когось опитати, відвідати якийсь архів і взяти якусь С Р А Н У справку. Вони беруть срану справку і відмічають командировку, що були в зоні бойових дій (!) Приїжджають додому і тут же виробляють на основі цієї справки статус УБД. Не гаючи часу ідуть до знайомого коновала в поліклініку і, через "айбаліт!" і дармове бабло стають інвалідами по якомусь "захворюванню". А ця інвалідність + УБД = інвалід війни.
І платимо ми, лохи, цим паразитам - мерзотникам зі своїх зарплат і податків космічні зарплати і пенсії.
показати весь коментар
29.01.2026 17:25 Відповісти
Темна справа.. Здається в Княжичах Поліціянти перестріляли своїх, , загинув майор КОРДа.. Тут те саме..Прицільний вогонь і нема 4-ох поліціянтів, які в цей момент сиділи чи в автівці чи на зору поглядали??
показати весь коментар
27.01.2026 14:59 Відповісти
Як зазначається, четверо поліцейських віддали свої життя, щоб вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3597479, це встановлений факт доведений у суді і є вирок суду щодо цього чоловіка?
показати весь коментар
27.01.2026 15:02 Відповісти
Ні, це - звичайна маніпуляція з боку Нацполу. З метою створення негативного емоційного фону, в доповіді громадянин відразує стає "фігурантом" та "вбивцею". І, звісно, на противагу йому є герої-поліцейські, які "усвідомлюють ризик".
показати весь коментар
27.01.2026 15:23 Відповісти
В тому і вся суть нацполіції - маніпулювати суспільством - без повної картини всього, без фактів, без висновків слідства - просто красиві слова!
боготворення поліції, а усі інші, хто про ти них - злодії, крадії і вбивці!
показати весь коментар
27.01.2026 15:35 Відповісти
Співчуття рідним та друзям загиблих але цей приклад показує професійні навички нашої поліції....рівень підготовки тощо...
показати весь коментар
27.01.2026 15:32 Відповісти
А ЩО ТАМ НА ЧЕРКАЩИНІ З КОРУМПОВАНИМИ СУДДЯМИ Й ПРОКУРОРАМИ Й СЛІДЧИМИ !!!???
показати весь коментар
27.01.2026 15:33 Відповісти
ЦЕ ЦІНА ЗА КОРУПЦІЮ !!!
показати весь коментар
27.01.2026 15:35 Відповісти
Наскільки я памятаю і знаю - поліціянти із такими званнями разом можуть збиратися тільки:
коли "намічається" банька, або ділення бабла, або вирішення деяких "схем".
показати весь коментар
27.01.2026 15:41 Відповісти
Приймав участь?
показати весь коментар
27.01.2026 16:10 Відповісти
родич там був
показати весь коментар
27.01.2026 16:32 Відповісти
так он был "убийца" или подозреваемый в "покушении"? Покушение было успешным или нет. Если нет, то почему он "убийца"? Можети потому что он был назначен "убийцей", не будучи таковым и вынудило его защищать честь и достоинство! Так что пока ничего не ясно, кто потерпевшый, а кто нападавшие!
показати весь коментар
27.01.2026 16:09 Відповісти
Щирі співчуття родинам поліцейських ,
які загинули від рук хворої істоти !!
Світла памʼять нашим правоохоронцям 😪😪😪
показати весь коментар
27.01.2026 16:14 Відповісти
Ще тут думка виникла, що вони хотіли "підзаробити" на "ухилянту", але пішло щось не так....
показати весь коментар
27.01.2026 16:37 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3597521/strilyanyna-na-cherkaschyni-scho-vidomo-pro-vbytogo-zlovmysnyka
показати весь коментар
27.01.2026 16:42 Відповісти
Чомусь ніхто навіть не поцікавився чи є відео з бодікамер. От в темах про ТЦК там такі вимоги штабелями навалюють.
показати весь коментар
27.01.2026 18:08 Відповісти
Затримували СЗЧ за що і поплатилися.
показати весь коментар
27.01.2026 18:52 Відповісти
Не .Убийца 59 летный уже отслуживший в ато. Там вроде история что он депутата какого то местного хотел убить за что непонятно может конкуренты заказали , а мужичок видимо подзаработать на легких деньгах захотел или за что то зуб на этого депутата имел. А депутат знакомым ментам видимо пожаловался на угрозы
. В общем мутная история хотя некоторые разгоняют и тут тему с тцк
показати весь коментар
28.01.2026 00:13 Відповісти
Мутна історія. Правди ми ніколи не дізнаємося.
показати весь коментар
27.01.2026 19:38 Відповісти
мусарня як завжди бреше
показати весь коментар
28.01.2026 10:28 Відповісти
https://espreso.tv/suspilstvo-pobratim-eksviyskovogo-yakiy-zastreliv-chotirokh-politseyskikh-na-cherkashchini-rozpoviv-pro-yogo-konflikt-iz-deputatom-korsunskoi-miskradi Побратим ексвійськового, який застрелив чотирьох поліцейських на Черкащині, розповів про його конфлікт із депутатом Корсунської міськради
показати весь коментар
28.01.2026 10:36 Відповісти
фігурант екіпірувався у військове спорядження: у нього були бронежилет, автомат, він сховався у лісовій місцевості. Вже коли співробітники поліції вели його пошук з метою затримання, чоловік відкрив вогонь у їхній бік, вбив чотирьох офіцерів та поранив п'ятого.( з ) : не иначе як РЕМБО...
показати весь коментар
28.01.2026 11:35 Відповісти
Всі мають УБД,яке отримували потусувавшись на блокпосту,звання,дивно,що не 4 генерали .Це говорить,що загиблі ********* гроші і готові були на грязні справи заради наживи.Депутат просив за винагороду розібратись.Жаль ветерана,а ці отримали,що заслужили!!!
показати весь коментар
28.01.2026 13:20 Відповісти
Знайшов цікаву інфу (не перевірено, кому цікаво - може покопати глибше)

Військовослужбовець, що вбив поліцейських та сам загинув - Сергій Русінов служив з 2014 року, під час повномасштабного вторгнення в 158 і в 198 батальйоні. Його списали за станом здоров'я, а двоє синів зараз захищають країну.

Сергій патріот, побратим і один з кращих друзів загиблого військового героя Олега Собченка.

Він племінник журналіста, поета та Героя України Василя Сергієнка, якого викрали, катували та вбили під час Євромайдану.

В росії на Русінова відкриті кримінальні справи. Сергій перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня.

Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук - учасник форумів Путіна. Ще до 2022 року.

Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році - щоправда, не в Україні, а зненацька на горезвісному озері Селігер, у якості учасника не менш горезвісного Всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований російським Федеральним агентством «Росмолодёжь» та пропутинським молодіжним рухом «Наши». Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігерського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму - Володимира Путіна (с).

'Місцеві кажуть, що Русінов був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат Сторожук.

Русінов ніби спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки.

Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія…
показати весь коментар
28.01.2026 15:40 Відповісти
Вбили скотину, яка вирішила що вся Україна це фронт і що тут можна безкарно відкривати вогонь по поліцейських..
показати весь коментар
28.01.2026 19:51 Відповісти
Слова ухилянтського бидла і порушника закону який як і всі кримінальники ненавидить поліцію..
показати весь коментар
28.01.2026 20:07 Відповісти
ти тут не пиши - а вийди в Черкаси і скажи в місті на вулиці людям це.їбало не собереш і в хірургії.
показати весь коментар
28.01.2026 20:09 Відповісти
Це як мінімум виглядає,
Відсутність Подготовки ос у поведінки в стресових ситуаціях.

Пишли в атаку, попали в....
Ягнята та Вовк,напевно в СЗЧ....
показати весь коментар
28.01.2026 23:24 Відповісти
Дуже гарній коментар на трубі. https://www.youtube.com/watch?v=mp4xbGz1w9k
показати весь коментар
28.01.2026 23:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 