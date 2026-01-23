4 082 20
Пограничник выстрелил себе в голову на Одесщине: его госпитализировали
В Маяках Одесской области военнослужащий ГПСУ выстрелил себе в голову во время несения службы. Мужчину госпитализировали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, это 23 января подтвердил спикер Южного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Перегняк.
Что известно?
По его словам, пограничник произвел выстрел во время несения службы из штатного оружия. Присутствующие вызвали скорую и пограничника госпитализировали.
В ГПСУ добавили, что о происшествии сообщили в полицию. Также начато служебное расследование.
Что предшествовало?
Ранее информация о происшествии распространилась в социальных сетях. В сообщении было указано, что это произошло в городе Маяки Одесской области.
Топ комментарии
+6 ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий23.01.2026 17:56 Ответить Ссылка
+4 Luk Viktor
показать весь комментарий23.01.2026 17:59 Ответить Ссылка
+3 Грицько Добрий
показать весь комментарий23.01.2026 17:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
солдат ртцк вирішив застрелитись, ага, вірю з усієї сили.
все нормально, розходимось, прикордонники часто намагаються застрелитись. ага. вірю ще сильніше.
Промахнувсь?! Чи від лоба відрикошетило?
А насправді може бути все, що завгодно. Пам'ятаю два випадки вживу: один, коли привезли Швидкою дядьку з 3 (трьома!) вогнепальними пораненням у живіт, взяли на стол, заштопали три вхідних, три вихідних і вранці виписали. ТРИ (!!!) кулі пройшли наскрізь і абсолютно нічого не пошкодили! Одна - розумію, бува. Но ТРИ!!!
А другий випадок був вже "постскріптум" - до мене на психологічне обстеження з приводу повторної черепно-мізкової травми прийшов хлопчик 17 рочків - гарний хлопчик з гарної родини, тихий та не з тих, хто собі пригод шукає. Але примудрився у свої роки почепити на себе не тільки три чи навіть чотири ЧМТ (і це були не банальні струси, а таке собі... клінічне), але й наскрізне поранення шиї! Я подивилася на ту штопку - хлопець народився у сорочці, бо на шляху кулі наявно були магістральні судини мозку (шість тільки артерій, а ще й вени!), трахея, горло, шійний відділ хребта... Я не знаю, скільки тижнів відпустки потім провів на Гавайях його ангел-охоронець, але історія була така ж - штопка входу-виходу та додому!
Випадки різні бувають...