Новости Ранения пограничников
Пограничник выстрелил себе в голову на Одесщине: его госпитализировали

В Маяках Одесской области военнослужащий ГПСУ выстрелил себе в голову во время несения службы. Мужчину госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, это 23 января подтвердил спикер Южного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Перегняк.

Что известно?

По его словам, пограничник произвел выстрел во время несения службы из штатного оружия. Присутствующие вызвали скорую и пограничника госпитализировали.

В ГПСУ добавили, что о происшествии сообщили в полицию. Также начато служебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прятался среди ящиков из-под бананов: у границы с Молдовой задержали нарушителя, - ГПСУ. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее информация о происшествии распространилась в социальных сетях. В сообщении было указано, что это произошло в городе Маяки Одесской области.

В Одесской области пограничник выстрелил себе в голову
Фото: Скриншот сообщения в социальных сетях. odessa_inform/ Telegram

Читайте также: Неизвестный обстрелял автомобиль ТЦК во Львовской области: никто не пострадал, нападавшего ищут

Топ комментарии
А БРЕХТА УБИЛО ТОКОМ... !?) ПЗДУН НА ПЗДУНЕ И ПЗДУНОМ ПОГОНЯЕТ !!!
показать весь комментарий
23.01.2026 17:56 Ответить
ДЄвуШка не дала? Чи бЄзотвЄтная любоФ?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:57 Ответить
він проти підозри ексдайнеко
показать весь комментарий
23.01.2026 17:59 Ответить
Ааааа... Ну це сьЄрйозний аргумьЄнт...
показать весь комментарий
23.01.2026 18:07 Ответить
Ну тіпа прАтЄст виразіл?
показать весь комментарий
23.01.2026 18:08 Ответить
офіцер взяв автомат, засунув в рота солдату і вистрілив. для профілактики. інші тепер мовчки будуть виконувати все, що скаже офіцер.
солдат ртцк вирішив застрелитись, ага, вірю з усієї сили.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:17 Ответить
Він прикордонник, читайте уважно, а ртцк його призивав...
показать весь комментарий
23.01.2026 18:19 Ответить
точно, прикордонник. тепер все сходиться.

все нормально, розходимось, прикордонники часто намагаються застрелитись. ага. вірю ще сильніше.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:22 Ответить
Погано користуватися зброєю навчали... !
показать весь комментарий
23.01.2026 18:18 Ответить
Або дідовщина, або "кохана" гульнула.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:24 Ответить
Якби якийсь зелений міністр, депутат, суддя або прокурор шмальнув собі у кумпол, то по коментарях довго гуляло б відлуння позитиву.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:37 Ответить
Не витримав сумки з долярами носити?
показать весь комментарий
23.01.2026 19:00 Ответить
Буває! Якась душевна травма, жалко хлопця!
показать весь комментарий
23.01.2026 19:16 Ответить
Схоже що довели до такого вчинку на службі ...
показать весь комментарий
24.01.2026 11:46 Ответить
Стрелити собі у рота і залишитись живим?!
Промахнувсь?! Чи від лоба відрикошетило?
показать весь комментарий
23.01.2026 19:22 Ответить
А ти думаєш, у людини голова - суцільна життєво важлива зона? У часи ІІ Світової були випадки поранень МОЗКУ. І люди не тільки виживали, але й не ставали інвалідами...Куля, скоріш всього, пройшла під черепною коробкою, поряд з хребтом...
показать весь комментарий
23.01.2026 23:44 Ответить
Ну, то я так пожартувала, мабуть, не дуже вдало.
А насправді може бути все, що завгодно. Пам'ятаю два випадки вживу: один, коли привезли Швидкою дядьку з 3 (трьома!) вогнепальними пораненням у живіт, взяли на стол, заштопали три вхідних, три вихідних і вранці виписали. ТРИ (!!!) кулі пройшли наскрізь і абсолютно нічого не пошкодили! Одна - розумію, бува. Но ТРИ!!!
А другий випадок був вже "постскріптум" - до мене на психологічне обстеження з приводу повторної черепно-мізкової травми прийшов хлопчик 17 рочків - гарний хлопчик з гарної родини, тихий та не з тих, хто собі пригод шукає. Але примудрився у свої роки почепити на себе не тільки три чи навіть чотири ЧМТ (і це були не банальні струси, а таке собі... клінічне), але й наскрізне поранення шиї! Я подивилася на ту штопку - хлопець народився у сорочці, бо на шляху кулі наявно були магістральні судини мозку (шість тільки артерій, а ще й вени!), трахея, горло, шійний відділ хребта... Я не знаю, скільки тижнів відпустки потім провів на Гавайях його ангел-охоронець, але історія була така ж - штопка входу-виходу та додому!
показать весь комментарий
24.01.2026 15:22 Ответить
От я про таке й пишу... Років тридцять тому (товариш розказував), на житомирщині випадок був. Промислова бригада на лосів полювала. Зробили загон. Звірів не було. Хлопці зібралися, і пішли, по просіці, до машин. А один на поляні залишився - перевзувався. Потім почав доганять компанію. Коли це мигцем побачив білі ноги і буру спину, у сосняку, збоку. Лось! І пальнув крізь зарості. А у відповідь - крик людський!. Виявилося, що один відстав, і вирішив, по дорозі, "спорожниться". Закинув пальто, з коричневим хутром, на спину, зробив діло, піднявся, щоб штани натягнуть, і отримав кулю. Куля 18, 5 мм. Пробила обидві сідниці, навиліт. Але нічого не ушкодила - просто прорвала м"язи. Чоловік через два тижні вже й виписався з лікарні...
Випадки різні бувають...
показать весь комментарий
24.01.2026 17:26 Ответить
Цілком може бути. Кравченко, міністр МВС, теж, пам"ятаю, двічі собі в голову стріляв. З першого разу не взяло.
показать весь комментарий
24.01.2026 00:02 Ответить
Відвідую місця, де такі не можуть влучити в очко в туалеті, не те що в макітру
показать весь комментарий
23.01.2026 19:49 Ответить
 
 