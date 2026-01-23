Пограничник выстрелил себе в голову на Одесщине: его госпитализировали

В Маяках Одесской области военнослужащий ГПСУ выстрелил себе в голову во время несения службы. Мужчину госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, это 23 января подтвердил спикер Южного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Перегняк.

Что известно?

По его словам, пограничник произвел выстрел во время несения службы из штатного оружия. Присутствующие вызвали скорую и пограничника госпитализировали.

В ГПСУ добавили, что о происшествии сообщили в полицию. Также начато служебное расследование.

Что предшествовало?

Ранее информация о происшествии распространилась в социальных сетях. В сообщении было указано, что это произошло в городе Маяки Одесской области.

Фото: Скриншот сообщения в социальных сетях. odessa_inform/ Telegram

