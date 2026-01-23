Прятался среди ящиков из-под бананов: у границы с Молдовой задержали нарушителя, - ГПСУ

Недалеко от украинско-молдавской границы пограничники разоблачили мужчину, который пытался незаконно добраться до границы, спрятавшись в микроавтобусе среди пустых ящиков из-под бананов.

Во время проверки микроавтобуса на участке ответственности отдела "Сокиряны" пограничники обнаружили правонарушителя, который скрывался среди пустых ящиков из-под бананов.

Фейковый маршрут из Telegram

Во время беседы задержанный рассказал, что обратился к своему знакомому с просьбой помочь ему обойти контрольные посты и добраться до пограничной зоны. 

Инструкции и маршрут, который оказался фейком, он получил на одном из телеграм-каналов.

Наказание для задержанного определит суд. В настоящее время продолжаются поиски причастных к правонарушению лиц.

Смотрите также: Заплатили по $10-12 тыс. за советы в телеграм-канале: в Одесской области задержаны пять мужчин в камуфляже, которые направлялись в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Волыни задержали перевозчика военнообязанных через границу вместе с "клиентами". ФОТОрепортаж

Из нового КНДР никому не дадут выехать,если ты только не депутат, дружбан ЗЕлупы или миллионер.
23.01.2026 15:17 Ответить
Погано бути бідним ухилесом. Добре бути ухилесом багатим.
23.01.2026 15:38 Ответить
Він не перетинав кордон, просто їхав з бананами, за що покарання? Від тих Сокирян до Молдови ще пилять і пилять
23.01.2026 15:19 Ответить
тоже мені чебурашка..
23.01.2026 15:23 Ответить
мартышка)
23.01.2026 15:46 Ответить
Прошу прощения. Чебурашка между апельсин приехал, с Кубы
23.01.2026 15:54 Ответить
Тю.... А куда делись "ухилянты"?
23.01.2026 15:48 Ответить
Клятий ухилянт! Сам винен, що непривілейованої статі народився! А так би з німцем вже відпочивав і прапорці в соц. мережах ставив, як любить Україну.
23.01.2026 16:23 Ответить
Позивний у нього буде ;Чебурашка;
23.01.2026 16:29 Ответить
 
 