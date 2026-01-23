Прятался среди ящиков из-под бананов: у границы с Молдовой задержали нарушителя, - ГПСУ
Недалеко от украинско-молдавской границы пограничники разоблачили мужчину, который пытался незаконно добраться до границы, спрятавшись в микроавтобусе среди пустых ящиков из-под бананов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Во время проверки микроавтобуса на участке ответственности отдела "Сокиряны" пограничники обнаружили правонарушителя, который скрывался среди пустых ящиков из-под бананов.
Фейковый маршрут из Telegram
Во время беседы задержанный рассказал, что обратился к своему знакомому с просьбой помочь ему обойти контрольные посты и добраться до пограничной зоны.
Инструкции и маршрут, который оказался фейком, он получил на одном из телеграм-каналов.
Наказание для задержанного определит суд. В настоящее время продолжаются поиски причастных к правонарушению лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль