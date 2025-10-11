РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7589 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание уклонистов на границе
1 006 27

Заплатили по $10-12 тыс. за советы в телеграм-канале: на Одесщине задержали пятерых мужчин в камуфляже, направлявшихся в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Военнослужащие Подольского отряда задержали пятерых жителей разных регионов Украины, направлявшихся в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области пограничники задержали пятерых мужчин в камуфляже

Установлено, что мужчины руководствовались указаниями организатора - админа одного из телеграм-каналов. Тот посоветовал незаконно пересекать украинско-молдавскую границу в Подольском районе Одесской области. Также по его рекомендациям, чтобы быть менее заметными, они приобрели военное обмундирование: камуфляж, берцы и рюкзаки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что за организацию незаконной переправки в соседнюю Молдову админ получил от 10 до 12 тыс. долларов с каждого клиента на криптокошелек.

В отношении жителей Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Кировоградской областей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

Также смотрите: Двух киевлян в камуфляже задержали на Закарпатье в 50 метрах от границы со Словакией. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6914) граница (5394) Одесская область (3878) уклонисты (1134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Так може це військовослужбовці Подільського загону і є організаторами - адміна одного з телеграм-каналів.

І гроші отримали і ухилянтів затримали.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:41 Ответить
+5
Як дорого коштує дурість. (Виборцям на замітку).
показать весь комментарий
11.10.2025 21:40 Ответить
+3
саме так-бєз лоха і жизнь плоха...
показать весь комментарий
11.10.2025 21:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як дорого коштує дурість. (Виборцям на замітку).
показать весь комментарий
11.10.2025 21:40 Ответить
саме так-бєз лоха і жизнь плоха...
показать весь комментарий
11.10.2025 21:42 Ответить
Так може це військовослужбовці Подільського загону і є організаторами - адміна одного з телеграм-каналів.

І гроші отримали і ухилянтів затримали.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:41 Ответить
Я оце думаю- я б пройшов. Плюс знання румунської.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:41 Ответить
Там пмр!! Анклав кремлінів
показать весь комментарий
11.10.2025 21:56 Ответить
Знаю. Не весь кордон.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:13 Ответить
Можете заробляти гроші на ухилянтах
показать весь комментарий
11.10.2025 21:57 Ответить
А ще можна брати з них гроші і на кордоні віддавати їх ТЦК...
показать весь комментарий
11.10.2025 22:16 Ответить
Можна. але це шахрайство. Хоча, тцк відмажуть.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:19 Ответить
Плюс- відбирати нормальних хлопців і передавати їх напряму в свій бувший бат.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:27 Ответить
наскільки я розумію, якщо ви будете "отримувати" гроші одразу на волонтерський рахунок, тут не буде складу злочину шахрайства (бо ви не отримуєте профіт), але тут тре поговорити з нормальним адвокатом.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:31 Ответить
Ім'я у вас стрьомне
показать весь комментарий
11.10.2025 22:28 Ответить
Нік.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:36 Ответить
А може вони йшли визволяти ПМР?
показать весь комментарий
11.10.2025 21:44 Ответить
А це прикольний бізнес - за купу бабла даєш поради у анонімному каналі і ні за що не відповідаєш
показать весь комментарий
11.10.2025 21:54 Ответить
Поки існують ухилянти-сцикуни, Поле чудес у Країні дурнів буде рясно засіяне.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:01 Ответить
Може вони покривають організатора?
Типу, йя йя, ятакий дурачок, віддав купу бабла за "консультаційні послуги"
показать весь комментарий
11.10.2025 21:57 Ответить
Дуже добре, що ухилянтики однострої придбали для штурмових акцій. Державі не треба буде витрачатися.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:57 Ответить
Готові вояки... форма, рюкзаки. Автомати в руки і на Куп'янськ.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:03 Ответить
Заплатили по $10-12 тис. за поради в телеграм-каналі.

Ахахахахха, я теж не гінеколог, але подивитись та дати поради можу
показать весь комментарий
11.10.2025 22:11 Ответить
кімнатні Ремби повилазили🤡 знатно гнобитимуть ссикунів- ухилянтів🤣
показать весь комментарий
11.10.2025 22:16 Ответить
Злагоджений і укомплектований пів взводу вже готовий.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:20 Ответить
Пів відділення. Взвод піхотинців/штурмовиків від 30 осіб.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:25 Ответить
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до придбання камуфляжу, берців, рюкзаків та ст.204-1 КУпАП
- лише одна галочка в бюлетні.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:25 Ответить
Не галочка, в напад дикого сусіда! Чи фіни теж не там галочку поставили у 1939 році?
показать весь комментарий
11.10.2025 23:01 Ответить
a наш бачивши віди з 14 р. "замок" і каже ніякої перемоги не буде, ніякими героями ви не станете, генерали на лексуса затикатимуть вами дірки, ніхто про ваші смерті там навіть не згадає тому немаю ніякого морального права вас тримати. І от сидим ми взводом вірніше те що від нього залишилось разом з земляними блохами серед поля, вмикаючи пару раз на тиждень телефони а в голові страшний десонанс між укр.ЗМІ і буттям
показать весь комментарий
11.10.2025 22:42 Ответить
Не вірю, що прямо всі, кого ловлять, платять за якісь поради в телеграм-каналі. Є купа людей, які самі вивчають карти, купують гарміни, туристичне спорядження і намагаються пройти. А тут, що не новина, що когось піймали і одразу інфа, що вони заплатили мільйон баксів. Брехня
показать весь комментарий
11.10.2025 22:58 Ответить
 
 