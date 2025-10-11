Заплатили по $10-12 тыс. за советы в телеграм-канале: на Одесщине задержали пятерых мужчин в камуфляже, направлявшихся в Молдову, - ГПСУ. ФОТО
Военнослужащие Подольского отряда задержали пятерых жителей разных регионов Украины, направлявшихся в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавской границы.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что мужчины руководствовались указаниями организатора - админа одного из телеграм-каналов. Тот посоветовал незаконно пересекать украинско-молдавскую границу в Подольском районе Одесской области. Также по его рекомендациям, чтобы быть менее заметными, они приобрели военное обмундирование: камуфляж, берцы и рюкзаки.
Отмечается, что за организацию незаконной переправки в соседнюю Молдову админ получил от 10 до 12 тыс. долларов с каждого клиента на криптокошелек.
В отношении жителей Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Кировоградской областей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.
І гроші отримали і ухилянтів затримали.
Типу, йя йя, ятакий дурачок, віддав купу бабла за "консультаційні послуги"
Ахахахахха, я теж не гінеколог, але подивитись та дати поради можу
до придбання камуфляжу, берців, рюкзаків та ст.204-1 КУпАП
- лише одна галочка в бюлетні.