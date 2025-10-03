Двоих киевлян в камуфляже задержали на Закарпатье в 50 метрах от границы со Словакией. ФОТО
Пограничники Чопского отряда задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины со Словакией. Их передвижение зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.
Задержанных остановили в 50 метрах до линии границы. Оба - жители Киева в возрасте 25 и 27 лет, одетые в военную форму. Мужчины признались, что более шести дней пробирались по горам и лесам, пытаясь добраться до стран ЕС.
Как отмечается, друзья с детства тщательно готовились к побегу: просматривали инструкции в соцсетях и на YouTube, приобрели камуфляж, газовый баллон и палатку. В Закарпатье они доехали общественным транспортом, а дальше пешком шли по границе. Накануне задержания мужчины оставили часть вещей в лесу и направились прямо к границе, где их и перехватил пограничный патруль.
Правонарушителей доставили в подразделение для составления протоколов по ч.2 ст.204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Окончательное наказание определит суд.
