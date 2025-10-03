Двоих киевлян в камуфляже задержали на Закарпатье в 50 метрах от границы со Словакией. ФОТО

Пограничники Чопского отряда задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины со Словакией. Их передвижение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Задержанных остановили в 50 метрах до линии границы. Оба - жители Киева в возрасте 25 и 27 лет, одетые в военную форму. Мужчины признались, что более шести дней пробирались по горам и лесам, пытаясь добраться до стран ЕС.

Как отмечается, друзья с детства тщательно готовились к побегу: просматривали инструкции в соцсетях и на YouTube, приобрели камуфляж, газовый баллон и палатку. В Закарпатье они доехали общественным транспортом, а дальше пешком шли по границе. Накануне задержания мужчины оставили часть вещей в лесу и направились прямо к границе, где их и перехватил пограничный патруль.

Правонарушителей доставили в подразделение для составления протоколов по ч.2 ст.204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Окончательное наказание определит суд.

