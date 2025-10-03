РУС
Двоих киевлян в камуфляже задержали на Закарпатье в 50 метрах от границы со Словакией. ФОТО

Пограничники Чопского отряда задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины со Словакией. Их передвижение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.

Задержанных остановили в 50 метрах до линии границы. Оба - жители Киева в возрасте 25 и 27 лет, одетые в военную форму. Мужчины признались, что более шести дней пробирались по горам и лесам, пытаясь добраться до стран ЕС.

задержанные на границе уклонисты

Как отмечается, друзья с детства тщательно готовились к побегу: просматривали инструкции в соцсетях и на YouTube, приобрели камуфляж, газовый баллон и палатку. В Закарпатье они доехали общественным транспортом, а дальше пешком шли по границе. Накануне задержания мужчины оставили часть вещей в лесу и направились прямо к границе, где их и перехватил пограничный патруль.

Правонарушителей доставили в подразделение для составления протоколов по ч.2 ст.204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Окончательное наказание определит суд.

не вдалося..але саме в комуфляжі , без посередників був дуже вдалий варіант на сьогоднішній день...
В розвідку!
03.10.2025 18:04 Ответить
За роки служби на далекосхідному кордоні СРСР М. Ф. Карацюпа затримав 467 порушників кордону, брав участь в 120 бойових зіткненнях з контрабандистами і диверсантами. Композитор Микита Богословський у своїй книзі спогадів «Що було - то було і ще дещо» згадує про випадкову зустріч з Карацюпою на святкуванні дня прикордонника в 1959 році в будівлі КДБ на Лубянці. За словами Богословського, трохи п'яний Карацюпа зізнався, що більшість затриманих ним порушників були не шпигунами та диверсантами, а громадянами СРСР, які намагалися втекти за кордон[4]:

Марк, переповнений повагою до заслуженого ветерана та його героїчних буднів, сказав із пафосом:

- Шановний товаришу Карацюпа! Дозвольте мені від імені радянських кінематографістів щиро подякувати вам за те, що ви особисто перегородили шлях багатьом шпигунам, диверсантам, контрабандистам та іншій нечисті, які могли б принести багато нещастя нашій великій Батьківщині.На що ветеран-чекіст, уже напідпитку і злегка розм'яклий, слабо посміхнувшись, глянув на нас і з легким зітханням промовив:- Ех, хлопці! Якби ви знали, в який бік вони бігли!
Абидна, да!
не вдалося..але саме в комуфляжі , без посередників був дуже вдалий варіант на сьогоднішній день...
В розвідку!
Ого! Це на них щось типу кікімори чи ghillie? Таке лише у кіно бачив про снайперів
Звичайна маскіровочна одежа для охоти,не камуфляж.Журналісти тупі і не знають,вводять в оману читача
Вже й грибів не можна позбирати )
"Плоска" жартівлива картинка, але мені захотілося нею поділитись
Ну, форма є, речовий атестат можна відкоригувати.
Ось де основний фронт , головне шоб нарід не потікав.
