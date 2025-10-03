УКР
Двох киян у камуфляжі затримали на Закарпатті за 50 метрів від кордону із Словаччиною. ФОТО

Прикордонники Чопського загону затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України зі Словаччиною. Їхнє пересування зафіксували камери відеоспостереження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Затриманих зупинили за 50 метрів до лінії кордону. Обидва – мешканці Києва віком 25 і 27 років, одягнені у військову форму. Чоловіки зізналися, що понад шість днів пробиралися горами й лісами, намагаючись дістатися країн ЄС.

затримані на кордоні ухилянти

Як зазначається, друзі з дитинства ретельно готувалися до втечі: переглядали інструкції в соцмережах та на YouTube, придбали камуфляж, газовий балон і намет. До Закарпаття вони доїхали громадським транспортом, а далі пішки йшли прикордонням. Напередодні затримання чоловіки залишили частину речей у лісі та попрямували просто до кордону, де їх і перехопив прикордонний патруль.

Правопорушників доставили до підрозділу для складання протоколів за ч.2 ст.204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону"). Остаточне покарання визначить суд.

Держприкордонслужба ДПСУ (6460) кордон (4934) ухилянти (1193) Закарпатська область (2170)
Абидна, да!
03.10.2025 17:53 Відповісти
не вдалося..але саме в комуфляжі , без посередників був дуже вдалий варіант на сьогоднішній день...
03.10.2025 17:57 Відповісти
В розвідку!
03.10.2025 18:04 Відповісти
Ого! Це на них щось типу кікімори чи ghillie? Таке лише у кіно бачив про снайперів
03.10.2025 18:28 Відповісти
За роки служби на далекосхідному кордоні СРСР М. Ф. Карацюпа затримав 467 порушників кордону, брав участь в 120 бойових зіткненнях з контрабандистами і диверсантами. Композитор Микита Богословський у своїй книзі спогадів «Що було - то було і ще дещо» згадує про випадкову зустріч з Карацюпою на святкуванні дня прикордонника в 1959 році в будівлі КДБ на Лубянці. За словами Богословського, трохи п'яний Карацюпа зізнався, що більшість затриманих ним порушників були не шпигунами та диверсантами, а громадянами СРСР, які намагалися втекти за кордон[4]:

Марк, переповнений повагою до заслуженого ветерана та його героїчних буднів, сказав із пафосом:

- Шановний товаришу Карацюпа! Дозвольте мені від імені радянських кінематографістів щиро подякувати вам за те, що ви особисто перегородили шлях багатьом шпигунам, диверсантам, контрабандистам та іншій нечисті, які могли б принести багато нещастя нашій великій Батьківщині.На що ветеран-чекіст, уже напідпитку і злегка розм'яклий, слабо посміхнувшись, глянув на нас і з легким зітханням промовив:- Ех, хлопці! Якби ви знали, в який бік вони бігли!
03.10.2025 18:29 Відповісти
 
 