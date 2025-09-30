На Закарпатті викрито схему незаконного перетину кордону та спробу підкупу прикордонника. ФОТОрепортаж

Спільна міжвідомча група у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 27 прикордонному загону ГВЗВВБ "Захід", співробітників Закарпатського управління ДВБ НПУ та слідчого підрозділу ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрила організатора протиправної діяльності.

У ході досудового розслідування, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, встановлено, що колишній військовослужбовець, житель Київської області, який у липні 2025 року самовільно залишив місце служби та незаконно перетнув державний кордон з Угорщиною, налагодив протиправну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон із застосуванням закритих месенджерів та соціальних мереж, інформує Цензор.НЕТ.

Клієнтам свого бізнесу організатор чітко визначав порядок дій та вимагав дотримання його інструкцій.

До своїх злочинних діянь організатор намагався залучити військовослужбовця одного з підрозділів охорони державного кордону. За кожен факт отримання інформації про місця розташування прикордонних нарядів, а також прикриття правопорушників на маршруті руху зловмисник пропонував прикордоннику винагороду 4000 доларів США.

Усвідомлюючи протиправність дій, прикордонник відмовився від пропозиції та повідомив про це відповідні органи.

Одного з клієнтів, що мав намір незаконно залишити країну, правоохоронці затримали в місті Мукачево під час безпосередньої передачі ним військовослужбовцю Держприкордонслужби частини грошової винагороди у розмірі 500 євро.





Також читайте: Чоловік віз із Європи 18 iPhone на суму 1,5 мільйона гривень і попався на кордоні. ФОТО