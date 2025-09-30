На Закарпатье раскрыта схема незаконного пересечения границы и попытка подкупа пограничника. ФОТОрепортаж
Совместная межведомственная группа в составе оперативников отдела внутренней и собственной безопасности по 27 пограничному отряду ГВЗВВВБ "Запад", сотрудников Закарпатского управления ДВБ НПУ и следственного подразделения ГУНП в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона разоблачила организатора противоправной деятельности.
В ходе досудебного расследования, начатого по признакам уголовных преступлений, установлено, что бывший военнослужащий, житель Киевской области, который в июле 2025 года самовольно оставил место службы и незаконно пересек государственную границу с Венгрией, наладил противоправную схему незаконной переправки военнообязанных за границу с применением закрытых мессенджеров и социальных сетей, информирует Цензор.НЕТ.
Клиентам своего бизнеса организатор четко определял порядок действий и требовал соблюдения его инструкций.
К своим преступным деяниям организатор пытался привлечь военнослужащего одного из подразделений охраны государственной границы. За каждый факт получения информации о местах расположения пограничных нарядов, а также прикрытие правонарушителей на маршруте движения злоумышленник предлагал пограничнику вознаграждение 4000 долларов США.
Осознавая противоправность действий, пограничник отказался от предложения и сообщил об этом соответствующие органы.
Одного из клиентов, который намеревался незаконно покинуть страну, правоохранители задержали в городе Мукачево во время непосредственной передачи им военнослужащему Госпогранслужбы части денежного вознаграждения в размере 500 евро.
Тому, зеленський з умеровим, за бездіяльність упродовж 4 років, мають відповідати разом з умеровим і його папєрєдніком, у чорному ісподньому (утік за кордон, вроді, як на посаді…)!!