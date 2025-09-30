Мужчина вез из Европы 18 iPhone на сумму 1,5 миллиона гривен и попался на границе. ФОТО
В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с оперативниками отряда предотвратили попытку незаконного ввоза партии смартфонов.
Во время проверки автомобиля Mercedes, ехавшего из Швеции в Ровно, среди личных вещей водителя было обнаружено 18 iPhone различных моделей, среди которых 15 единиц iPhone 17, сообщает Цензор.НЕТ.
36-летний водитель объяснил, что везет "подарки для большой семьи", однако ни одного из гаджетов он не задекларировал. Факт нарушения задокументирован. Предварительная стоимость обнаруженных телефонов может достигать 1,5 миллиона гривен.
