Мужчина вез из Европы 18 iPhone на сумму 1,5 миллиона гривен и попался на границе. ФОТО

В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с оперативниками отряда предотвратили попытку незаконного ввоза партии смартфонов.

Во время проверки автомобиля Mercedes, ехавшего из Швеции в Ровно, среди личных вещей водителя было обнаружено 18 iPhone различных моделей, среди которых 15 единиц iPhone 17, сообщает Цензор.НЕТ.

36-летний водитель объяснил, что везет "подарки для большой семьи", однако ни одного из гаджетов он не задекларировал. Факт нарушения задокументирован. Предварительная стоимость обнаруженных телефонов может достигать 1,5 миллиона гривен.

Госпогранслужба (6879) контрабанда (2414) Ровно (538) телефон (252) ввоз (35) Ровенская область (1283) Ровенский район (26)
Та то рідні подарунки і тещі 2-а телефони
30.09.2025 13:55 Ответить
Якби віз контейнер чи фуру, а так - аматор - піде для галочки про "граніца на замке"
30.09.2025 14:02 Ответить
Тепер прикордонники оновлять собі смартфони
30.09.2025 14:02 Ответить
Я думаю в них і так вже давно у всіх( і кожного члена їх родини) остання модель і без цього бідосі.
30.09.2025 14:06 Ответить
А чого 18? Мабуть віз 20, а 2 просто віджали
30.09.2025 14:06 Ответить
 
 