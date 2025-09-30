Чоловік віз із Європи 18 iPhone на суму 1,5 мільйона гривень і попався на кордоні. ФОТО
У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з оперативниками загону запобігли спробі незаконного ввезення партії смартфонів.
Під час перевірки автомобіля Mercedes, що їхав зі Швеції до Рівного, серед особистих речей водія було виявлено 18 iPhone різних моделей, серед яких 15 одиниць iPhone 17, повідомляє Цензор.НЕТ.
36-річний кермувальник пояснив, що везе "подарунки для великої сім'ї", однак жодного з гаджетів він не задекларував. Факт порушення задокументовано. Попередня вартість виявлених телефонів може сягати 1,5 мільйона гривень.
