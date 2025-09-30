УКР
Чоловік віз із Європи 18 iPhone на суму 1,5 мільйона гривень і попався на кордоні. ФОТО

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з оперативниками загону запобігли спробі незаконного ввезення партії смартфонів.

Під час перевірки автомобіля Mercedes, що їхав зі Швеції до Рівного, серед особистих речей водія було виявлено 18 iPhone різних моделей, серед яких 15 одиниць iPhone 17, повідомляє Цензор.НЕТ.

36-річний кермувальник пояснив, що везе "подарунки для великої сім'ї", однак жодного з гаджетів він не задекларував. Факт порушення задокументовано. Попередня вартість виявлених телефонів може сягати 1,5 мільйона гривень.

телефон

Автор: 

Та то рідні подарунки і тещі 2-а телефони
30.09.2025 13:55 Відповісти
Якби віз контейнер чи фуру, а так - аматор - піде для галочки про "граніца на замке"
30.09.2025 14:02 Відповісти
Тепер прикордонники оновлять собі смартфони
30.09.2025 14:02 Відповісти
Я думаю в них і так вже давно у всіх( і кожного члена їх родини) остання модель і без цього бідосі.
30.09.2025 14:06 Відповісти
А чого 18? Мабуть віз 20, а 2 просто віджали
30.09.2025 14:06 Відповісти
 
 