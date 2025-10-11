Заплатили по $10-12 тис. за поради в телеграм-каналі: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків у камуфляжі, які прямували в Молдову, - ДПСУ. ФОТО
Військовослужбовці Подільського загону затримали п’ятьох мешканців різних регіонів України, які прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що чоловіки керувалися вказівками організатора – адміна одного з телеграм-каналів. Той порадив незаконно перетинати українсько-молдовський кордон в Подільському районі Одеської області. Також за його рекомендаціями, щоб бути менш помітними, вони придбали військове обмундирування: камуфляж, берці та рюкзаки.
Зазначається, що за організацію незаконного переправлення до сусідньої Молдови адмін отримав від 10 до 12 тис. доларів з кожного клієнта на крипто гаманець.
Щодо мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської та Кіровоградської областей складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи направлено до суду.
І гроші отримали і ухилянтів затримали.
Типу, йя йя, ятакий дурачок, віддав купу бабла за "консультаційні послуги"
Ахахахахха, я теж не гінеколог, але подивитись та дати поради можу
до придбання камуфляжу, берців, рюкзаків та ст.204-1 КУпАП
- лише одна галочка в бюлетні.