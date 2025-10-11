УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7589 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
1 007 27

Заплатили по $10-12 тис. за поради в телеграм-каналі: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків у камуфляжі, які прямували в Молдову, - ДПСУ. ФОТО

Військовослужбовці Подільського загону затримали п’ятьох мешканців різних регіонів України, які прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Одещині прикорданники затримали п’ятьох чоловіків у камуфляжі

Встановлено, що чоловіки керувалися вказівками організатора – адміна одного з телеграм-каналів. Той порадив незаконно перетинати українсько-молдовський кордон в Подільському районі Одеської області. Також за його рекомендаціями, щоб бути менш помітними, вони придбали військове обмундирування: камуфляж, берці та рюкзаки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що за організацію незаконного переправлення до сусідньої Молдови адмін отримав від 10 до 12 тис. доларів з кожного клієнта на крипто гаманець.

Щодо мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської та Кіровоградської областей складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи направлено до суду.

Також дивіться: Двох киян у камуфляжі затримали на Закарпатті за 50 метрів від кордону із Словаччиною. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6486) кордон (4943) Одеська область (3546) ухилянти (1205)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Так може це військовослужбовці Подільського загону і є організаторами - адміна одного з телеграм-каналів.

І гроші отримали і ухилянтів затримали.
показати весь коментар
11.10.2025 21:41 Відповісти
+5
Як дорого коштує дурість. (Виборцям на замітку).
показати весь коментар
11.10.2025 21:40 Відповісти
+3
саме так-бєз лоха і жизнь плоха...
показати весь коментар
11.10.2025 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як дорого коштує дурість. (Виборцям на замітку).
показати весь коментар
11.10.2025 21:40 Відповісти
саме так-бєз лоха і жизнь плоха...
показати весь коментар
11.10.2025 21:42 Відповісти
Так може це військовослужбовці Подільського загону і є організаторами - адміна одного з телеграм-каналів.

І гроші отримали і ухилянтів затримали.
показати весь коментар
11.10.2025 21:41 Відповісти
Я оце думаю- я б пройшов. Плюс знання румунської.
показати весь коментар
11.10.2025 21:41 Відповісти
Там пмр!! Анклав кремлінів
показати весь коментар
11.10.2025 21:56 Відповісти
Знаю. Не весь кордон.
показати весь коментар
11.10.2025 22:13 Відповісти
Можете заробляти гроші на ухилянтах
показати весь коментар
11.10.2025 21:57 Відповісти
А ще можна брати з них гроші і на кордоні віддавати їх ТЦК...
показати весь коментар
11.10.2025 22:16 Відповісти
Можна. але це шахрайство. Хоча, тцк відмажуть.
показати весь коментар
11.10.2025 22:19 Відповісти
Плюс- відбирати нормальних хлопців і передавати їх напряму в свій бувший бат.
показати весь коментар
11.10.2025 22:27 Відповісти
наскільки я розумію, якщо ви будете "отримувати" гроші одразу на волонтерський рахунок, тут не буде складу злочину шахрайства (бо ви не отримуєте профіт), але тут тре поговорити з нормальним адвокатом.
показати весь коментар
11.10.2025 22:31 Відповісти
Ім'я у вас стрьомне
показати весь коментар
11.10.2025 22:28 Відповісти
Нік.
показати весь коментар
11.10.2025 22:36 Відповісти
А може вони йшли визволяти ПМР?
показати весь коментар
11.10.2025 21:44 Відповісти
А це прикольний бізнес - за купу бабла даєш поради у анонімному каналі і ні за що не відповідаєш
показати весь коментар
11.10.2025 21:54 Відповісти
Поки існують ухилянти-сцикуни, Поле чудес у Країні дурнів буде рясно засіяне.
показати весь коментар
11.10.2025 22:01 Відповісти
Може вони покривають організатора?
Типу, йя йя, ятакий дурачок, віддав купу бабла за "консультаційні послуги"
показати весь коментар
11.10.2025 21:57 Відповісти
Дуже добре, що ухилянтики однострої придбали для штурмових акцій. Державі не треба буде витрачатися.
показати весь коментар
11.10.2025 21:57 Відповісти
Готові вояки... форма, рюкзаки. Автомати в руки і на Куп'янськ.
показати весь коментар
11.10.2025 22:03 Відповісти
Заплатили по $10-12 тис. за поради в телеграм-каналі.

Ахахахахха, я теж не гінеколог, але подивитись та дати поради можу
показати весь коментар
11.10.2025 22:11 Відповісти
кімнатні Ремби повилазили🤡 знатно гнобитимуть ссикунів- ухилянтів🤣
показати весь коментар
11.10.2025 22:16 Відповісти
Злагоджений і укомплектований пів взводу вже готовий.
показати весь коментар
11.10.2025 22:20 Відповісти
Пів відділення. Взвод піхотинців/штурмовиків від 30 осіб.
показати весь коментар
11.10.2025 22:25 Відповісти
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до придбання камуфляжу, берців, рюкзаків та ст.204-1 КУпАП
- лише одна галочка в бюлетні.
показати весь коментар
11.10.2025 22:25 Відповісти
Не галочка, в напад дикого сусіда! Чи фіни теж не там галочку поставили у 1939 році?
показати весь коментар
11.10.2025 23:01 Відповісти
a наш бачивши віди з 14 р. "замок" і каже ніякої перемоги не буде, ніякими героями ви не станете, генерали на лексуса затикатимуть вами дірки, ніхто про ваші смерті там навіть не згадає тому немаю ніякого морального права вас тримати. І от сидим ми взводом вірніше те що від нього залишилось разом з земляними блохами серед поля, вмикаючи пару раз на тиждень телефони а в голові страшний десонанс між укр.ЗМІ і буттям
показати весь коментар
11.10.2025 22:42 Відповісти
Не вірю, що прямо всі, кого ловлять, платять за якісь поради в телеграм-каналі. Є купа людей, які самі вивчають карти, купують гарміни, туристичне спорядження і намагаються пройти. А тут, що не новина, що когось піймали і одразу інфа, що вони заплатили мільйон баксів. Брехня
показати весь коментар
11.10.2025 22:58 Відповісти
 
 