1 332 9

Ховався серед ящиків з-під бананів: біля кордону з Молдовою затримали порушника, - ДПСУ

Неподалік українсько-молдовського кордону прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно дістатися прикордоння, заховавшись у мікроавтобусі серед порожніх ящиків з-під бананів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час перевірки мікроавтобуса на ділянці відповідальності відділу "Сокиряни" прикордонники виявили правопорушника, який переховувався серед порожніх ящиків з-під бананів.

Фейковий маршрут з Telegram

Під час бесіди затриманий розповів, що звернувся до свого знайомого з проханням допомогти йому оминути контрольні пости та дістатися до прикордоння. 

Інструкції та маршрут, який виявився фейком, він отримав на одному з телеграм-каналів.

Покарання для затриманого визначить суд. Наразі тривають пошуки причетних до правопорушення осіб.

Також дивіться: Заплатили по $10-12 тис. за поради в телеграм-каналі: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків у камуфляжі, які прямували в Молдову, - ДПСУ. ФОТО

Ховався серед ящиків з-під бананів: біля кордону з Молдовою затримали порушника
Ховався серед ящиків з-під бананів: біля кордону з Молдовою затримали порушника

ДПСУ Держприкордонслужба (6682) Молдова (2176) ухилянти (1372)
Из нового КНДР никому не дадут выехать,если ты только не депутат, дружбан ЗЕлупы или миллионер.
23.01.2026 15:17 Відповісти
Погано бути бідним ухилесом. Добре бути ухилесом багатим.
23.01.2026 15:38 Відповісти
Він не перетинав кордон, просто їхав з бананами, за що покарання? Від тих Сокирян до Молдови ще пилять і пилять
23.01.2026 15:19 Відповісти
тоже мені чебурашка..
23.01.2026 15:23 Відповісти
мартышка)
23.01.2026 15:46 Відповісти
Прошу прощения. Чебурашка между апельсин приехал, с Кубы
23.01.2026 15:54 Відповісти
Тю.... А куда делись "ухилянты"?
23.01.2026 15:48 Відповісти
Клятий ухилянт! Сам винен, що непривілейованої статі народився! А так би з німцем вже відпочивав і прапорці в соц. мережах ставив, як любить Україну.
23.01.2026 16:23 Відповісти
Позивний у нього буде ;Чебурашка;
23.01.2026 16:29 Відповісти
 
 