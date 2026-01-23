Ховався серед ящиків з-під бананів: біля кордону з Молдовою затримали порушника, - ДПСУ

Неподалік українсько-молдовського кордону прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно дістатися прикордоння, заховавшись у мікроавтобусі серед порожніх ящиків з-під бананів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час перевірки мікроавтобуса на ділянці відповідальності відділу "Сокиряни" прикордонники виявили правопорушника, який переховувався серед порожніх ящиків з-під бананів.

Фейковий маршрут з Telegram

Під час бесіди затриманий розповів, що звернувся до свого знайомого з проханням допомогти йому оминути контрольні пости та дістатися до прикордоння.

Інструкції та маршрут, який виявився фейком, він отримав на одному з телеграм-каналів.

Покарання для затриманого визначить суд. Наразі тривають пошуки причетних до правопорушення осіб.

