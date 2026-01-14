РУС
Неизвестный обстрелял автомобиль ТЦК на Львовщине: никто не пострадал, нападавшего ищут

Во Львовской области неизвестный обстрелял автомобиль военных ТЦК и СП. 

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.

Автомобиль ТЦК обстреляли на Львовщине: что известно?

"Инцидент произошел сегодня, 14 января, около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки - Небесной Сотни в поселке Рудно. Водитель автомобиля Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего с места уехал", - говорится в сообщении.

Читайте также: Тернопольский ТЦК начал расследование из-за видео с их военным, угрожающим гражданскому

В настоящее время начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

Полицейские принимают меры для установления местонахождения и задержания злоумышленника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК во Львове: его задержали

стрельба (3332) ТЦК (870) Рудно (2)
+17
Класна байка!
Трави ще!
14.01.2026 13:32 Ответить
+15
І коли тільки цей ветеран колчаківських фронтів воювати встигає. Він же постійно тут пасеться зі свохми проповідями.
14.01.2026 13:37 Ответить
+9
А самі військові кажуть, що вони найбезправніша верства суспільства. Не можемо звільнитися зі служби навіть після років на передку, сумнозвісні 500 грн забезпечення після поранення, корупція на оборонці, м'ясні штурми про які писав Ширшин. Заробітня плата яка не змінюється від початку війни і ще купа чого все одразу не перерахуєш. Якщо просто називати людей черешеньками та сцикунами це нічого не змінить. Треба займатися чи хоча б наголошувати на системних проблемах в армії. Мотивувати людей зарплатами, гідними умовами служби. Людей ображають і заганяють на фронт вже 2 роки підряд. Сильно це допомогло мобілізації? Навпаки це завдало шкоди обороноздатності країни.
14.01.2026 13:43 Ответить
З рогатки чи що?
14.01.2026 13:29 Ответить
на балансі ТЦК цей автомобіль прописаний ?
14.01.2026 13:49 Ответить
З рашистськими ботами, що тут пасуться через VPN з укр. ІР зрозуміло (їх тут 70% усіх коментаторів).
Але навіть приблизно не можу зрозуміти мотиви українчиків - ухилянтів.
На що ви, дебіли, розраховуєте?
Типу, як та вагітність, що якось само собою розсосеться?
До 24.02.2022 з АТО дійсно було якось так: хочеш - їдеш, хочеш - не їдеш.
Але все ж змінилося.
Абсолютно без варіантів.
Бийся, або будеш вбитим.
Ви розумієте, що ми, добровольці з 22-го, вже майже закінчилися?
Усі, з ким я зараз тут - ми навіть в своєму штурмовому батальйоні як ті легенди, заслужені ветерани. Стерті, обмежено придатні. Хто на охороні, хто на папірцях.
ТЦК бусифікує з-під генделиків таку непросихаючу публіку, що валить в СЗЧ ще з БЗВП.

А ви? На що ви розраховуєте? Ну, пройдуть кацапи по вашим містам. Думаєте, швиденько перейдете на російську мову і все буде норм?
Та ніхрєна.
Вас вб'ють лише за те, що ваш сусід був в ЗСУ.
І вас і вашу родину.
Тому нехрєн тут розказувати за "економічний фронт" та злих ТЦКашників.
Мобілізуйтеся.
Доведіть хоч собі, що ви чоловіки, а не лайно на паличці.

Ну а поки що - не знаю, як ми, ветерани, зможемо співіснувати з вами в цивільному житті.
Це наша країна, наша земля. Ми за неї воюємо.
Як раз за те, щоб до вас в міста не прийшли пі*ари.
Не хочете воювати - шукайте собі інший притулок.
Бо свою землю ви просрали власною бездіяльністю та безхребетністю.
14.01.2026 13:31 Ответить
Класна байка!
Трави ще!
14.01.2026 13:32 Ответить
как пагодка в масквє?
14.01.2026 13:33 Ответить
Подивись у вікно. Кажуть зимно.
Нє?
14.01.2026 13:35 Ответить
це у вас, ухи'лянтів .. зимно..
нє?
14.01.2026 14:24 Ответить
І коли тільки цей ветеран колчаківських фронтів воювати встигає. Він же постійно тут пасеться зі свохми проповідями.
14.01.2026 13:37 Ответить
в спам виродок!
показать весь комментарий
Ти з цими питаннями " що ми добровольці з 22-го вже майже закінчились" іди до свого вєрховного гівнокомандувача янєлоха боневтіковича ,а не до нас.
14.01.2026 13:35 Ответить
А скільки платять за таку "мотивацію"?
14.01.2026 13:38 Ответить
А самі військові кажуть, що вони найбезправніша верства суспільства. Не можемо звільнитися зі служби навіть після років на передку, сумнозвісні 500 грн забезпечення після поранення, корупція на оборонці, м'ясні штурми про які писав Ширшин. Заробітня плата яка не змінюється від початку війни і ще купа чого все одразу не перерахуєш. Якщо просто називати людей черешеньками та сцикунами це нічого не змінить. Треба займатися чи хоча б наголошувати на системних проблемах в армії. Мотивувати людей зарплатами, гідними умовами служби. Людей ображають і заганяють на фронт вже 2 роки підряд. Сильно це допомогло мобілізації? Навпаки це завдало шкоди обороноздатності країни.
14.01.2026 13:43 Ответить
1. звільнитися проблема - є таке. Але знаємо, чому тут знаходимося. Ми - не ви.
2. 500 грн. - в випадку, якщо виведений поза штат і два місяці (60 днів) десь шаришся - не на стаціонарі, не в відпустці по лікуванню, не на офіційній реабілітації. Проходь вчасно ВЛК, отримуй наступні етапи лікування і будеш отримувати стабільну сотку до зарплати.
3. Корупція - пропонуєш все кинути, доїхати до Києва та декому прострелити коліна? А ви там на що?
4. М'ясні штурми існують лише у кацапів та в вашій хворій уяві. І хто такий Ширшин?
5. Бойові зменшуються - так. Чисту сотку не закривають навіть якщо сидиш в підвалі хати в Констахі місяцями. Придумовують всяку фігню - група забезпечення, група евакуації - це не сотка.
Це наше внутрішнє, зі штабними самі розбираємося з цього приводу.
6. А як вас не ображати? У нас в усіх одна ціль та завдання. Але ми пішли відразу, а ви ні. То як з вами ще розмовляти?
Тому підтримую усі дії ТЦК.
14.01.2026 14:00 Ответить
в якійсь дикій країні, яка воює з 1949 року, в статуне немає слова "вперёд". Там є слова "за мною".

Хто з видатних, непереможних, незламних кричав "за мною" ?

Сини міністра оборони ?
14.01.2026 14:20 Ответить
Біда в тому, що потенційний мобрескрс категорично проти.На 99%. Тому підтримуйте, не підтримуйте, а людей не буде.
14.01.2026 14:23 Ответить
Це наше внутрішнє, зі штабними самі розбираємося з цього приводу
- коли розбиратись плануєте ?
14.01.2026 14:30 Ответить
підписуюсь під кожним словом!
14.01.2026 13:53 Ответить
A кордони хто закрив?
14.01.2026 14:14 Ответить
люди, які вибрали тих, хто дав наказ закрити кордони
14.01.2026 14:22 Ответить
Львів зелених не обирав. Тому у Львові щоб не було жодного тцк-ушкі.
14.01.2026 14:26 Ответить
у нас в Україні немає федеральної землі Львів, яка може приймати свої закони стосовно мобілізації.

Ти дебіл і цього не знав?
14.01.2026 14:28 Ответить
Бачу боти працюють. На ботів в держави гроші є, а на військо нема.
14.01.2026 14:35 Ответить
ну якщо ти тут, то на ботів вистачає
14.01.2026 14:44 Ответить
Іванов і Пєтров забронірувані ? Вони ж за ЗЕ жопу рвуть.

А медаленосець Пікалов з 95 кварталу як їздить на гастролі, перебуваючи в іміджевому підрозділі НГУ ?
14.01.2026 14:47 Ответить
Порошенко кордони відкрив..
безвіз для у'хилянтів зробив..

а хто був проти: шаріївці, медведчуки, опзж-регіонали.. рпц, та інші вороги України..
які і проголосували за у'хилянта/тів ,
як хотіло хло..
14.01.2026 14:35 Ответить
Друже не витрачай час, нічого ти не поясниш, хто нормальний таких коментарів не пише, а решті кому заважає тцк, поліція, ВР чи будь хто інший нічого пояснити не вийде. Їм у всьому винуватий хтось інший) у тому що бідні, що війна, що дурні і тд хтось но не вони самі) вони мамині бабочки їм повинні створити умови і тд, з цим живуть з цим помруть та й х з ними
14.01.2026 14:17 Ответить
За 4 роки можна було зробити і контрактну армію, і ядерну зброю, і змусити захід ввести війська.
14.01.2026 14:18 Ответить
І чому ж ви не зробили?
14.01.2026 14:22 Ответить
14.01.2026 14:24 Ответить
Я сплачуюю податки 'слугам народу'. Це їх справа.
14.01.2026 14:25 Ответить
Ну звісно, я сплачую податки це серйозна причина!))) тому знаєте як краще і тому ніхто не має права вас мобілізовувати …. В армії ж всі хто податки не платить і зовсім дурний ага
14.01.2026 14:27 Ответить
Армія живе на мої податки і донати.
14.01.2026 14:36 Ответить
Відкрию секрет, податки сплачують усі, не факт що менше ніж ви…. Особливо враховуючи британський прапор у вас
14.01.2026 14:44 Ответить
не було часу..
в молодості такі хотіли бути рекетирами,
а пізніше кричали: путєн ввєді вайска..
14.01.2026 14:40 Ответить
З ними зрозуміло. А воювати хто буде?
14.01.2026 14:25 Ответить
Не пробували платити більше ніж кацапи? Найманців на планеті достатньо.
14.01.2026 14:27 Ответить
Пробували. Контракт 18-24. Близько 500 бажаючих. І все.
14.01.2026 14:30 Ответить
Той мільйон не одразу до рук видають, як кацапам. І треба робити 18-60 контракти а не 24.
14.01.2026 14:32 Ответить
Ви мене запитуєте? 🤷 я не знаю на жаль,
14.01.2026 14:30 Ответить
Ну якось так.
14.01.2026 14:20 Ответить
Щоб таке оповідання написати , потрібно багато часу .
14.01.2026 14:27 Ответить
Андриан-всё что вы пишете абсолютно правильно. Если эти уроды зайдут в наши города, даже если города уцелеют-они перебьют всех. Не только тех кто воевал. Не только их близких. Они перебьют всех, как месть за свой позор за 4 года.
14.01.2026 14:30 Ответить
Бідні тецекашники.
14.01.2026 13:31 Ответить
Щось забагато нападів саме у Львові та Львівщині останнім часом.
14.01.2026 13:32 Ответить
Львів не обирав зелене лайно.
14.01.2026 14:16 Ответить
Львів це Україна, а Україна обрала зеленського на чесних виборах тож тепер платить це треба визнати і зробити висновки а не виясняти хто більше дурний чи розумний
14.01.2026 14:24 Ответить
Львів не буде страждати через 73 відсотки. Тцк у Львові не буде. Сам побачиш у новинах. Adios
14.01.2026 14:29 Ответить
Хмм я Львівʼянин тож побачу не з новин) цікаво тільки куди мають подітися військомати? Не важливо як саме назвати але структура яка веде облік має бути, заберуть повноваження по оповіщенню? Думаю вони тільки втішатьсЯ)) зрештою оповіщення мають проводити органи місцевого самоврядування а поліція займатися приводом тих хто ухиляється, тож питання до них чому не виконують свою роботу і тим самим підставляють людей в пікселі.
14.01.2026 14:40 Ответить
Щось мені це нагадало "ми не обирали Порошенка" у 2014 в Донецьку. Такі заклики до добра не доведуть.
14.01.2026 14:43 Ответить
УПА за кого страждала?

тцк не буде,
а війна - буде...
хло банде'рівців не пощадить,..
не всі будуть гауляйтерами..
14.01.2026 14:47 Ответить
Знову Львівщина. І чому я не здивований?
14.01.2026 13:32 Ответить
І чому? Цікаво.
14.01.2026 13:42 Ответить
"... Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про ***********..." - дрібне ? Чи я щось пропустив?
14.01.2026 13:32 Ответить
Народний месник, Робін Гуденко.
14.01.2026 13:34 Ответить
Якийсь мазіла.
14.01.2026 13:41 Ответить
Ответка за напад на тітку, яка прибирала сніг. Ті теж на бусіку були.
14.01.2026 13:41 Ответить
Жалко бусіка...В нас теж такого передали для фронту. А він он де їздить.
14.01.2026 13:46 Ответить
Так оці волонтери які передають простим солдатам, воно не доходе в доходить до отаких гандонів які сидять на всьому готовому, але воювати не поспішають, я казав що в групах вогневої підтримки вимушені самі собі (!) на паливо збирати, бо держава від цього відхрестилася
14.01.2026 14:35 Ответить
Це застав богу молитися вони і лоб розіб'ють, це вже натуральний бандитизм
14.01.2026 14:38 Ответить
14.01.2026 14:50 Ответить
Порада тільки одна, як з дому виходите мінімум при собі щоб був перцевий балончик чи телескопічна дубинка, оце тимчасово відіб'ьє бажання оцих здорових лбів в однострої до вас приставати, в ідеалі звісно і травмат але то на крайній випадок, і живі зостанеться, все рівно такими методами як вони діють кордони 91 року не візьметься ну ніяк.
14.01.2026 14:44 Ответить
 
 