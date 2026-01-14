2 241 69
Неизвестный обстрелял автомобиль ТЦК на Львовщине: никто не пострадал, нападавшего ищут
Во Львовской области неизвестный обстрелял автомобиль военных ТЦК и СП.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.
"Инцидент произошел сегодня, 14 января, около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки - Небесной Сотни в поселке Рудно. Водитель автомобиля Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего с места уехал", - говорится в сообщении.
В настоящее время начато уголовное производство по статье о хулиганстве.
Полицейские принимают меры для установления местонахождения и задержания злоумышленника.
Але навіть приблизно не можу зрозуміти мотиви українчиків - ухилянтів.
На що ви, дебіли, розраховуєте?
Типу, як та вагітність, що якось само собою розсосеться?
До 24.02.2022 з АТО дійсно було якось так: хочеш - їдеш, хочеш - не їдеш.
Але все ж змінилося.
Абсолютно без варіантів.
Бийся, або будеш вбитим.
Ви розумієте, що ми, добровольці з 22-го, вже майже закінчилися?
Усі, з ким я зараз тут - ми навіть в своєму штурмовому батальйоні як ті легенди, заслужені ветерани. Стерті, обмежено придатні. Хто на охороні, хто на папірцях.
ТЦК бусифікує з-під генделиків таку непросихаючу публіку, що валить в СЗЧ ще з БЗВП.
А ви? На що ви розраховуєте? Ну, пройдуть кацапи по вашим містам. Думаєте, швиденько перейдете на російську мову і все буде норм?
Та ніхрєна.
Вас вб'ють лише за те, що ваш сусід був в ЗСУ.
І вас і вашу родину.
Тому нехрєн тут розказувати за "економічний фронт" та злих ТЦКашників.
Мобілізуйтеся.
Доведіть хоч собі, що ви чоловіки, а не лайно на паличці.
Ну а поки що - не знаю, як ми, ветерани, зможемо співіснувати з вами в цивільному житті.
Це наша країна, наша земля. Ми за неї воюємо.
Як раз за те, щоб до вас в міста не прийшли пі*ари.
Не хочете воювати - шукайте собі інший притулок.
Бо свою землю ви просрали власною бездіяльністю та безхребетністю.
Трави ще!
Нє?
нє?
2. 500 грн. - в випадку, якщо виведений поза штат і два місяці (60 днів) десь шаришся - не на стаціонарі, не в відпустці по лікуванню, не на офіційній реабілітації. Проходь вчасно ВЛК, отримуй наступні етапи лікування і будеш отримувати стабільну сотку до зарплати.
3. Корупція - пропонуєш все кинути, доїхати до Києва та декому прострелити коліна? А ви там на що?
4. М'ясні штурми існують лише у кацапів та в вашій хворій уяві. І хто такий Ширшин?
5. Бойові зменшуються - так. Чисту сотку не закривають навіть якщо сидиш в підвалі хати в Констахі місяцями. Придумовують всяку фігню - група забезпечення, група евакуації - це не сотка.
Це наше внутрішнє, зі штабними самі розбираємося з цього приводу.
6. А як вас не ображати? У нас в усіх одна ціль та завдання. Але ми пішли відразу, а ви ні. То як з вами ще розмовляти?
Тому підтримую усі дії ТЦК.
Хто з видатних, непереможних, незламних кричав "за мною" ?
Сини міністра оборони ?
- коли розбиратись плануєте ?
Ти дебіл і цього не знав?
А медаленосець Пікалов з 95 кварталу як їздить на гастролі, перебуваючи в іміджевому підрозділі НГУ ?
безвіз для у'хилянтів зробив..
а хто був проти: шаріївці, медведчуки, опзж-регіонали.. рпц, та інші вороги України..
які і проголосували за у'хилянта/тів ,
як хотіло хло..
в молодості такі хотіли бути рекетирами,
а пізніше кричали: путєн ввєді вайска..
тцк не буде,
а війна - буде...
хло банде'рівців не пощадить,..
не всі будуть гауляйтерами..