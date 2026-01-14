Неизвестный обстрелял автомобиль ТЦК на Львовщине: никто не пострадал, нападавшего ищут

Во Львовской области неизвестный обстрелял автомобиль военных ТЦК и СП.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.

"Инцидент произошел сегодня, 14 января, около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки - Небесной Сотни в поселке Рудно. Водитель автомобиля Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего с места уехал", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

Полицейские принимают меры для установления местонахождения и задержания злоумышленника.

