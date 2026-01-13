Мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК во Львове: его задержали

Во Львове мужчина ударил ножом в живот военнослужащего ТЦК и СП, который проводил мероприятия по оповещению населения о мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Инцидент произошел 11 января в Шевченковском районе города. Местный житель ранил 47-летнего военного из Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, когда тот выполнял служебные обязанности.

Военнослужащие и полиция проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации вблизи одного из торговых центров.

"Во время проверки учетно-регистрационных документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им военного в живот.

После содеянного - сел в свой микроавтобус и скрылся, а раненый был доставлен в больницу, где он сейчас и находится", - говорится в сообщении.

Задержание

Позже правоохранители разыскали и задержали нападавшего.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины).

