Мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК во Львове: его задержали
Во Львове мужчина ударил ножом в живот военнослужащего ТЦК и СП, который проводил мероприятия по оповещению населения о мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Инцидент произошел 11 января в Шевченковском районе города. Местный житель ранил 47-летнего военного из Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, когда тот выполнял служебные обязанности.
Военнослужащие и полиция проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации вблизи одного из торговых центров.
"Во время проверки учетно-регистрационных документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им военного в живот.
После содеянного - сел в свой микроавтобус и скрылся, а раненый был доставлен в больницу, где он сейчас и находится", - говорится в сообщении.
Задержание
Позже правоохранители разыскали и задержали нападавшего.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины).
Наприклад виконанням ТЦК усіх норм законів України.
Можливі ухилянти, що прихоховуються за бронею, а саме держслужбовці та 90% поліції. Поліція щоб почати роботи проходять відбір по здоров'ю, саме у таких людях є потреба на 0.
Ці шановні пани мають показти патріотизм та шикуватися перед ТЦК та стати на захист країни та своїх сімей. Усі країна їх підримає, та надасть гроші на проїзд до навчальних частин.
Людям під час такої війти треба дали право "мій дім - моя фортеця" та право носити короткоствольну зброю і використовувати для самозахисту. Люди мають на місці вбивати злочинців що посягають на їх волю і життя та майно під час війти, це також знизить мотивацію рядового складу ворога швидко окуповувати нові території.
Якщо кожен громадянин зможе після консультації психолога та невеликого навчання отримати Desert Eagle .50 AE, 500 S&W Magnum, Barrett M82 для самозахисту то, кількість злочинів зменшиться, як і злочинців.
кожному українцю і злочинів усіх типів буде менше вже за 1 рік
П.С.
Або уркаган, або бидло, яке видає себе за авторітєта...
коли на тебе гопота полізе - подумаеш чого ж я ніж не взяв 😁
але тобі не зрозуміти, мамкина квіточка
чи ти мусорський?
шо він тебе не встромить ножа - бийся 😁
на кулаках то у спортзалі...
а на вулиці краще мати ніж зараз
- Пакажи дакумєнти!
- Нє пакажу!
- Ну, тогда на тєбє нож і почікай нас, а то ми давно нє билі у госпіталє...
- Пане, не будете так люб'язні приділити мені трохи вашого часу та показати ваші облікові документи? Тільки не подумайте, шановний пане, що я вас у чомусь підозрюю. А не маю ніякого права від вас щось вимагати але як буде ваша ласка...
А чоловік взяв та вдарив ножем.
Саме так і було, видео з бодікамер чекаємо на підтвердженя.
https://www.youtube.com/@dgnap Дмитро Гнап
https://youtu.be/sk_b1ICmzI8?si=6Z9FHEBCEyqpQcoy ТЦКШНИКИ БИЛИ ЛЮДИНУ, ПОКИ НЕ ЗРОБИЛИ ІНВАЛІДОМ
На початку "Місцевий житель поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, коли той виконував службові обов'язки", але справа порушена за "підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок".
Схоже, черговий тцкун. котрий на дозвіллі вирішив заробити трохи американських президентів, а натомість заробив швайку в сраку.
Ну скільки вже можна це писати? Яке оповіщення? До чоловіка руки почали протягати і все.
бо забьють до смерті, а потім розкажуть як ти напав і тп