Мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК во Львове: его задержали

Мужчина ранил ножом военного ТЦК во Львове: что известно?

Во Львове мужчина ударил ножом в живот военнослужащего ТЦК и СП, который проводил мероприятия по оповещению населения о мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Инцидент произошел 11 января в Шевченковском районе города. Местный житель ранил 47-летнего военного из Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, когда тот выполнял служебные обязанности.

Военнослужащие и полиция проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации вблизи одного из торговых центров.

"Во время проверки учетно-регистрационных документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им военного в живот.

После содеянного - сел в свой микроавтобус и скрылся, а раненый был доставлен в больницу, где он сейчас и находится", - говорится в сообщении.

Задержание

Позже правоохранители разыскали и задержали нападавшего.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины).

Топ комментарии
+19
А вже записи бодікамер опубліковано з цього і з попереднього інциденту у Львові двомісячної давнини? Чи неначасі?
13.01.2026 14:41
+16
Про тцк нічого поганого не пишіть. Забанять.
13.01.2026 14:36
+13
Відео звичайно не буде.
13.01.2026 14:41
Про тцк нічого поганого не пишіть. Забанять.
13.01.2026 14:36
Можеш писать,як ухилятська наволоч і ждуни.Що це змінить?
13.01.2026 14:47
Краще писати як потужний диванний патріот, котрий прилип до екрану телемарафону, тоді точно бану не буде. Я якщо видати шизу про створення ядерки в підвалі чи про нове НАТО з штаб квартирою у Львові, то ще лайків наставлять безліч.
13.01.2026 14:55
Потрібно видати бойову зброю представникам ТЦК. Ухилянтів та колаборантів потрібно розстрілювати за першої спроби втечі чи спротиву.
13.01.2026 15:13
Яйця обсереш
13.01.2026 15:15
Ворог не тільки на фронті, ворог ховається і в тилу. Потрібно нейтралізовувати ворога який наводить ракети та шахеди на наші міста. При будь якій спробі протидії ТЦК має застосовуватись зброя, без обмежень!
13.01.2026 15:22
Морду твою ухилянтську
13.01.2026 15:32
А зеля ухилянт? Сереш сказати.
13.01.2026 15:37
Совсем об сосну ударился?
13.01.2026 15:16
А тобі кацапе яке собаче діло?Реєстрація 31.12.25. Ловренс обіраний.
13.01.2026 15:25
На рахунок сосну то кацапи кадирівців обслуговують замість баранів
13.01.2026 15:33
Як зменшити тяжкі порушення закону проти ТЦК?
Наприклад виконанням ТЦК усіх норм законів України.
Можливі ухилянти, що прихоховуються за бронею, а саме держслужбовці та 90% поліції. Поліція щоб почати роботи проходять відбір по здоров'ю, саме у таких людях є потреба на 0.
Ці шановні пани мають показти патріотизм та шикуватися перед ТЦК та стати на захист країни та своїх сімей. Усі країна їх підримає, та надасть гроші на проїзд до навчальних частин.

Людям під час такої війти треба дали право "мій дім - моя фортеця" та право носити короткоствольну зброю і використовувати для самозахисту. Люди мають на місці вбивати злочинців що посягають на їх волю і життя та майно під час війти, це також знизить мотивацію рядового складу ворога швидко окуповувати нові території.

Якщо кожен громадянин зможе після консультації психолога та невеликого навчання отримати Desert Eagle .50 AE, 500 S&W Magnum, Barrett M82 для самозахисту то, кількість злочинів зменшиться, як і злочинців.
13.01.2026 15:28
А що. У вашій збройовій махвії виторги впали, що вас найняли топити за " короткостоволи"?
13.01.2026 15:32



кожному українцю і злочинів усіх типів буде менше вже за 1 рік
13.01.2026 15:36
Можеш писать як кацапи,про потужність і телемарафон.Я пишу те що думаю.Якби ганявся за лаками,писав би як ти.Диванний балабол.
13.01.2026 15:18
А що, ти вже записався до московського тцк і все не діждешся як із радісно будеш штурмувати Варшаву у складі загонів із колабораниів?
13.01.2026 15:29
Довічне гандону
13.01.2026 14:38
Довічне бидлу ухилянтському.
13.01.2026 14:40
Не довічне - а на передову в алькатранс . там його навчать розуму .
13.01.2026 15:12
"алькатранс" - это новый вид трансов появился?
13.01.2026 15:15
Довічне ватнику диванному. 👆
13.01.2026 15:26
13.01.2026 14:41
ребом заглушило камеру
13.01.2026 14:58
А хто сказав, що тобі хтось зобов'язався щось публікувати? Ти хто, Ктулху, якийсь, чи слідчий, чи просто спину на дивані відлележав, роздивляючимь рідні російські серіали?
13.01.2026 15:35
Спеціально для тебе і таких як ти продажніх падлюк
13.01.2026 15:37
Військовослужбовця, точно не посадовця?
13.01.2026 14:41
Надо им шапки, что ли, разного цвета выдавать, чтоб люди не путали где кто. Или вводить цветовую дифференциацию штанов, чтобы гражданин знал, сколько "ку" надо делать.
13.01.2026 14:44
Для тебе підрило аацапсяче тільки відмітка на лобі зеленкою щоб не промазать ти якого вафлесоска приперлася в Україну
13.01.2026 14:52
Громадянин, пейте кветирон. И научитесь культуре общения, а то пишите как кацап на кацапском сайте.
13.01.2026 14:58
Ішов собі і думав, кого б ударити ножем... і тут випадково проходив "один нікого не чіпав"...
13.01.2026 14:42
Ага! Ходить і думає, а чого це я без ножа? Може кому хлібця/ковбаски підрізати у Львові...
П.С.
Або уркаган, або бидло, яке видає себе за авторітєта...
13.01.2026 14:50
Або банальний самозахист від "заходів оповіщення". Проте відео з бодікамер ми звісно не побачимо.
13.01.2026 14:52
Коли це походеньки з ножем "для самозахисту" стали нормою, не підкажете? Чи ви такий самий ухилянт???
13.01.2026 14:56
С тех пор как начали пропадать люди, увезённые в неизвестном направлении. С тех пор, как люди начали умирать от эпилепсии, которой у них никогда не было.
13.01.2026 15:00
Ти не відповів по суті!
13.01.2026 15:02
А что тебе не понятно? Личное оружие признак свободного человека, рабу защищаться не позволено.
13.01.2026 15:07
Тобі закон забороняє приховано носити ніж котрий не є холодною зброєю?
13.01.2026 15:02
від податкової і аліментів теж так захищаєшся, сцикуняра? ))
13.01.2026 14:57
без ножа ходять терпіли
коли на тебе гопота полізе - подумаеш чого ж я ніж не взяв 😁
13.01.2026 14:53
З ножем ходять підрили які власної тіні бояться і махають ножем від страху
13.01.2026 14:55
ніж носять вільні люди

але тобі не зрозуміти, мамкина квіточка
чи ти мусорський?
13.01.2026 14:56 Ответить
Не знаю як зараз а у моєму юнацтва ніж носили чмошники. Вирішували на кулаках, ніж то вже мокруха або важкі тілесні - просто так на вулиці при конфліктах не діставали бо за такі дії запитували тоді жорстко.
13.01.2026 15:06 Ответить
змінюються часи, змінєюмось і ми.
13.01.2026 15:10 Ответить
У вас було щасливе безтурботне юнацтво. В часи мого юнацтва правилом гарного тону і ознакою сміливості вважалось зайти в ресторан без АКСУ під піджаком.
13.01.2026 15:19 Ответить
якщо в тебе є нотаріально завірений договір з нападником
шо він тебе не встромить ножа - бийся 😁

на кулаках то у спортзалі...
а на вулиці краще мати ніж зараз
13.01.2026 15:28 Ответить
А самом деле как было? Записей с камер нема, я так понимаю?
13.01.2026 14:42 Ответить
Зараз для такої срски кацапської відео виложать вішайся кврва
13.01.2026 14:53 Ответить
У тебя дед случаем не НКВДист был, как у Хрипатого?
13.01.2026 15:02 Ответить
Как било, как било? Шол, нікого нє трогал, а тут бац і ТЦК.
- Пакажи дакумєнти!
- Нє пакажу!
- Ну, тогда на тєбє нож і почікай нас, а то ми давно нє билі у госпіталє...
13.01.2026 14:55 Ответить
Просто за оповіщення ножем у живіт. ***** собі *****
13.01.2026 14:55 Ответить
А хіба військовослужбовці мають право перевіряти документи у цивільних? І дивно якось новина подається - йшов собі чолов'яга з торгового центру, тут до нього підходить ТЦКашник та говорить:
- Пане, не будете так люб'язні приділити мені трохи вашого часу та показати ваші облікові документи? Тільки не подумайте, шановний пане, що я вас у чомусь підозрюю. А не маю ніякого права від вас щось вимагати але як буде ваша ласка...
А чоловік взяв та вдарив ножем.
Саме так і було, видео з бодікамер чекаємо на підтвердженя.
13.01.2026 14:56 Ответить
Пора скинуться ткцшникам на новые аккумуляторы. А то у них вечно аккумы садятся. И на карты памяти, тоже вечно память у них в бодикамерах заканчивается 🤔
13.01.2026 14:59 Ответить
В чого при затриманні не застрелили, він же озброєнний?
13.01.2026 15:03 Ответить
Які у нас "святі" тцк

https://www.youtube.com/@dgnap Дмитро Гнап

https://youtu.be/sk_b1ICmzI8?si=6Z9FHEBCEyqpQcoy ТЦКШНИКИ БИЛИ ЛЮДИНУ, ПОКИ НЕ ЗРОБИЛИ ІНВАЛІДОМ
13.01.2026 15:04 Ответить
Цікава подача новини.
На початку "Місцевий житель поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, коли той виконував службові обов'язки", але справа порушена за "підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок".
Схоже, черговий тцкун. котрий на дозвіллі вирішив заробити трохи американських президентів, а натомість заробив швайку в сраку.
13.01.2026 15:11 Ответить
Бусифікація пішла не за планом
13.01.2026 15:14 Ответить
***** людям руки ламать.
13.01.2026 15:17 Ответить
У Львові чоловік вдарив ножем у живіт військовослужбовця ТЦК та СП, який проводив заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Джерело: https://censor.net/ua/n3595232

Ну скільки вже можна це писати? Яке оповіщення? До чоловіка руки почали протягати і все.
13.01.2026 15:19 Ответить
Якщо тебе скрутили, побуцали ногами, запшикали балончиком і запхали в бус - то лагідно назвати це оповіщенням дуже важко.
13.01.2026 15:22 Ответить
Оповіщення - це усне донесення інформації.
13.01.2026 15:28 Ответить
чололвік проводив заходи щодо додерження своїх прав та свобод... що під руками було, тим він і провів захист своїх прав...у військового зазвичай є зброя! Тож все чесно!
13.01.2026 15:25 Ответить
Людина відчула загрозу життю і намагалась протидіяти нападнику.
13.01.2026 15:30 Ответить
якщо тебе бьють толпою - можна вдарити ножем
бо забьють до смерті, а потім розкажуть як ти напав і тп
13.01.2026 15:30 Ответить
 
 