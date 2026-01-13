Чоловік вдарив ножем у живіт військового ТЦК у Львові: його затримали

У Львові чоловік вдарив ножем у живіт військовослужбовця ТЦК та СП, який проводив заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Інцидент трапився 11 січня у Шевченківському районі міста. Місцевий житель поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, коли той виконував службові обов'язки.

Військовослужбовці та поліція проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів.

"Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.

Після скоєного - сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває", - йдеться в повідомленні.

Затримання

Пізніше правоохоронці розшукали та затримали нападника.

Наразі йому повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок (ч. 3 ст. 350 КК України).

Топ коментарі
+39
А вже записи бодікамер опубліковано з цього і з попереднього інциденту у Львові двомісячної давнини? Чи неначасі?
13.01.2026 14:41 Відповісти
+23
Ішов собі і думав, кого б ударити ножем... і тут випадково проходив "один нікого не чіпав"...
13.01.2026 14:42 Відповісти
+18
ребом заглушило камеру
13.01.2026 14:58 Відповісти
Боба Z-еленський чітко поставив завдання: "Воювати підуть всі, й чоловіки, й жінки!"
"Як", - запитала журналістка, "і жінки теж"?!
"Так!" Відповів пре-z-едент, "і жінки теж"!
Якщо це комусь тут не зрозуміло, не ясно, не хочеться в це вірити так запевню всіх Вас, так, все буде саме так й ніяк по-іншому!
13.01.2026 18:32 Відповісти
Адекватних дій від ЗЕкоМанди й досі чекати може тільки неадекватна людина.
13.01.2026 19:17 Відповісти
Знову Львів. Після вбивств Фаріон та Парубія, нападів на військових ТЦК - Львів на якусь підорську Вандею перетворився.
13.01.2026 16:41 Відповісти
Дороге задоволення. Підкиньте трохи дойчмарок на гарного психіатра.
13.01.2026 18:48 Відповісти
Чи ви, як звичайний совок у еміграції є прибічником каральної психіатрії?
13.01.2026 19:03 Відповісти
По-перше "таскать", навіть на підорськом нарєчії треба грамотно писати. А по-друге, в мене обітниця бідності та безшлюбності. Кодекс Тамплієрів. Я сам собі священник.
14.01.2026 10:23 Відповісти
Це ваша суб'єктивна думка і ви маєте на неї право. На все добре.
14.01.2026 11:52 Відповісти
Так а де була поліція та інші "військовослужбовці"? Чи вони стояли в стороні і дивилися як "нападник" спокійно пішов до авто і поїхав?
13.01.2026 17:24 Відповісти
