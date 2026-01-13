Чоловік вдарив ножем у живіт військового ТЦК у Львові: його затримали
У Львові чоловік вдарив ножем у живіт військовослужбовця ТЦК та СП, який проводив заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Інцидент трапився 11 січня у Шевченківському районі міста. Місцевий житель поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, коли той виконував службові обов'язки.
Військовослужбовці та поліція проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів.
"Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.
Після скоєного - сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває", - йдеться в повідомленні.
Затримання
Пізніше правоохоронці розшукали та затримали нападника.
Наразі йому повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок (ч. 3 ст. 350 КК України).
"Як", - запитала журналістка, "і жінки теж"?!
"Так!" Відповів пре-z-едент, "і жінки теж"!
Якщо це комусь тут не зрозуміло, не ясно, не хочеться в це вірити так запевню всіх Вас, так, все буде саме так й ніяк по-іншому!
Так а де була поліція та інші "військовослужбовці"? Чи вони стояли в стороні і дивилися як "нападник" спокійно пішов до авто і поїхав?