Чоловік вдарив ножем у живіт військового ТЦК у Львові: його затримали

У Львові чоловік вдарив ножем у живіт військовослужбовця ТЦК та СП, який проводив заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Інцидент трапився 11 січня у Шевченківському районі міста. Місцевий житель поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, коли той виконував службові обов'язки.

Військовослужбовці та поліція проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів.

"Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.

Після скоєного - сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває", - йдеться в повідомленні.

Затримання

Пізніше правоохоронці розшукали та затримали нападника.

Наразі йому повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок (ч. 3 ст. 350 КК України).

