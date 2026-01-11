Начальник Сумського ТЦК п’яним керував автомобілем. ФОТО

У грудні 2025 року патрульні поліцейські затримали начальника Сумського ТЦК та СП підполковника Андрія Сезька за керуванням авто в нетверезому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

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"Начальник Сумського ТЦК та СП підполковник Андрій Сезько, за наявною інформацією, у грудні 2025 року попався патрульним з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом. І — о диво — поліція не "закрила очі", а оформила ст. 130 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14.01.2026 відбудеться суд у Зарічному районному суді м. Суми о 9:00.

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"Класичне питання: закон для всіх чи лише для тих, кого зупиняють без посвідчення начальника? Поки одних ганяють за повістками — інші катаються п’яними і сподіваються "порішати"", - пишуть ЗМІ.

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