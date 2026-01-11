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Новини Фото П’яні за кермом Протиправні дії ТЦК
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Начальник Сумського ТЦК п’яним керував автомобілем. ФОТО

У грудні 2025 року патрульні поліцейські затримали начальника Сумського ТЦК та СП підполковника Андрія Сезька за керуванням авто в нетверезому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

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Сумський воєнком Сезько пʼяним керував автомобілем

"Начальник Сумського ТЦК та СП підполковник Андрій Сезько, за наявною інформацією, у грудні 2025 року попався патрульним з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом. І — о диво — поліція не "закрила очі", а оформила ст. 130 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14.01.2026 відбудеться суд у Зарічному районному суді м. Суми о 9:00.

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"Класичне питання: закон для всіх чи лише для тих, кого зупиняють без посвідчення начальника? Поки одних ганяють за повістками — інші катаються п’яними і сподіваються "порішати"", - пишуть ЗМІ.

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Сумський воєнком Сезько пʼяним керував автомобілем

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алкоголь (1265) Сумська область (4922) ТЦК та СП (1287)
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Топ коментарі
+23
То їздили замість нього іпсо і фейки, не наговорюйте на нього!працівники центру соціальної підтримки, підтримують простих громадян як можуть!
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11.01.2026 16:05 Відповісти
+14
Стали подобные скандалы все чаще вбрасывать в СМИ. Ещё пару лет назад все молчали как рыба об лёд, хотя беспредела было не меньше.
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11.01.2026 16:17 Відповісти
+14
Справа в тому, що працівники тцк здійснюють оповіщення громадян і по вечорам, в тому числі в ресторанах і нічних клубах, а деколи - й по ночам, готуючись до майбутньої мобілізації жінок. Грошей кури не клюють, тож практично завжди приходиться працювати під прикриттям, в тому числі вживаючи алкогольні напої, очікуючи прибуття особливо небезпечних ухилянтів. Тому ми всі повинні вклонитись в пояс цьому герою за його щоденний тиловий подвиг!
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11.01.2026 16:23 Відповісти

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