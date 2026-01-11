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Начальник Сумского ТЦК пьяным управлял автомобилем. ФОТО

В декабре 2025 года патрульные полицейские задержали начальника Сумского ТЦК и СП подполковника Андрея Сезько за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

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Сумской военкомат Сезько пьяным управлял автомобилем

"Начальник Сумского ТЦК и СП подполковник Андрей Сезько, по имеющейся информации, в декабре 2025 года попался патрульным с признаками алкогольного опьянения за рулем. И — о чудо — полиция не "закрыла глаза", а оформила ст. 130 КУоАП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14.01.2026 состоится суд в Заречном районном суде г. Сумы в 9:00.

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"Классический вопрос: закон для всех или только для тех, кого останавливают без удостоверения начальника? Пока одних гоняют по повесткам — другие катаются пьяными и надеются "порешать"", - пишут СМИ.

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Сумской военкомат Сезько пьяным управлял автомобилем

Автор: 

алкоголь (1629) Сумская область (4368) ТЦК (1245)
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Топ комментарии
+23
То їздили замість нього іпсо і фейки, не наговорюйте на нього!працівники центру соціальної підтримки, підтримують простих громадян як можуть!
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11.01.2026 16:05 Ответить
+14
Стали подобные скандалы все чаще вбрасывать в СМИ. Ещё пару лет назад все молчали как рыба об лёд, хотя беспредела было не меньше.
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11.01.2026 16:17 Ответить
+14
Справа в тому, що працівники тцк здійснюють оповіщення громадян і по вечорам, в тому числі в ресторанах і нічних клубах, а деколи - й по ночам, готуючись до майбутньої мобілізації жінок. Грошей кури не клюють, тож практично завжди приходиться працювати під прикриттям, в тому числі вживаючи алкогольні напої, очікуючи прибуття особливо небезпечних ухилянтів. Тому ми всі повинні вклонитись в пояс цьому герою за його щоденний тиловий подвиг!
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11.01.2026 16:23 Ответить

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