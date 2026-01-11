Начальник Сумского ТЦК пьяным управлял автомобилем. ФОТО

В декабре 2025 года патрульные полицейские задержали начальника Сумского ТЦК и СП подполковника Андрея Сезько за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

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"Начальник Сумского ТЦК и СП подполковник Андрей Сезько, по имеющейся информации, в декабре 2025 года попался патрульным с признаками алкогольного опьянения за рулем. И — о чудо — полиция не "закрыла глаза", а оформила ст. 130 КУоАП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14.01.2026 состоится суд в Заречном районном суде г. Сумы в 9:00.

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"Классический вопрос: закон для всех или только для тех, кого останавливают без удостоверения начальника? Пока одних гоняют по повесткам — другие катаются пьяными и надеются "порешать"", - пишут СМИ.

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