Выстрелил в военнослужащего ТЦК в Харькове: для задержания стрелка проводили специальную полицейскую операцию. ФОТО
31 декабря в Харькове мужчина открыл огонь в сторону военнослужащего ТЦК и СП.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Инцидент произошел около 09:00 в Немышлянском районе на улице Харьковских Дивизий во время проверки документов. По данным правоохранителей, 42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего ТЦК и СП, после чего скрылся с места происшествия. Военный не пострадал - пуля повредила форменную одежду.
Для задержания подозреваемого в Харькове вводили специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в процессуальном порядке.
По факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Водителю готовятся объявить о подозрении.
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