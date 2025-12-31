Выстрелил в военнослужащего ТЦК в Харькове: для задержания стрелка проводили специальную полицейскую операцию. ФОТО

31 декабря в Харькове мужчина открыл огонь в сторону военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Детали инцидента

Инцидент произошел около 09:00 в Немышлянском районе на улице Харьковских Дивизий во время проверки документов. По данным правоохранителей, 42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего ТЦК и СП, после чего скрылся с места происшествия. Военный не пострадал - пуля повредила форменную одежду.

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Для задержания подозреваемого в Харькове вводили специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в процессуальном порядке.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Водителю готовятся объявить о подозрении.

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