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Выстрелил в военнослужащего ТЦК в Харькове: для задержания стрелка проводили специальную полицейскую операцию. ФОТО

31 декабря в Харькове мужчина открыл огонь в сторону военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК

Детали инцидента

Инцидент произошел около 09:00 в Немышлянском районе на улице Харьковских Дивизий во время проверки документов. По данным правоохранителей, 42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего ТЦК и СП, после чего скрылся с места происшествия. Военный не пострадал - пуля повредила форменную одежду.

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Для задержания подозреваемого в Харькове вводили специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в процессуальном порядке.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Водителю готовятся объявить о подозрении.

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стрельба (3355) Харьков (7960) военнослужащие (6601) ТЦК (1223) Харьковская область (2920) Харьковский район (991)
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Топ комментарии
+21
готовий боєць штурмових підрозділів
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31.12.2025 14:06 Ответить
+20
піздуй в тцк і зароби міліони.....
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31.12.2025 14:15 Ответить
+15
А поліцай разом з тецекашником був?
Бо якщо не був - то це не перевірка документів, а напад невідомих осіб в камуфляжі.
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31.12.2025 14:20 Ответить

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