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Вистрілив у військовослужбовця ТЦК у Харкові: для затримання стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію. ФОТО

31 грудня у Харкові чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

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У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК

Деталі інциденту

Інцидент стався близько 09:00 у Немишлянському районі на вулиці Харківських Дивізій під час перевірки документів. За даними правоохоронців, 42-річний водій здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК та СП, після чого втік з місця події. Військовий не постраждав - куля пошкодила формений одяг.

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Для затримання підозрюваного у Харкові вводили спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його у процесуальному порядку.

За фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Водію готуються оголосити про підозру.

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Автор: 

стрілянина (1935) Харків (6209) військовослужбовці (5309) ТЦК та СП (1279) Харківська область (2980) Харківський район (1009)
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Топ коментарі
+21
готовий боєць штурмових підрозділів
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31.12.2025 14:06 Відповісти
+20
піздуй в тцк і зароби міліони.....
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31.12.2025 14:15 Відповісти
+15
А поліцай разом з тецекашником був?
Бо якщо не був - то це не перевірка документів, а напад невідомих осіб в камуфляжі.
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31.12.2025 14:20 Відповісти

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