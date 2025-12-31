Вистрілив у військовослужбовця ТЦК у Харкові: для затримання стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію. ФОТО
31 грудня у Харкові чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовця ТЦК та СП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Інцидент стався близько 09:00 у Немишлянському районі на вулиці Харківських Дивізій під час перевірки документів. За даними правоохоронців, 42-річний водій здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК та СП, після чого втік з місця події. Військовий не постраждав - куля пошкодила формений одяг.
Для затримання підозрюваного у Харкові вводили спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його у процесуальному порядку.
За фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Водію готуються оголосити про підозру.
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