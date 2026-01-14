Невідомий обстріляв автомобіль ТЦК на Львівщині: ніхто не постраждав, нападника шукають

На Львівщині невідомий обстріляв автомобіль військових ТЦК та СП.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження.

"Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав", - йдеться в повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

