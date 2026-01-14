Невідомий обстріляв автомобіль ТЦК на Львівщині: ніхто не постраждав, нападника шукають
На Львівщині невідомий обстріляв автомобіль військових ТЦК та СП.
Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження.
"Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав", - йдеться в повідомленні.
Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.
Hrysha Hlyba
14.01.2026 13:32
Zero #614287
14.01.2026 13:37
Артем #610326
14.01.2026 13:43
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але навіть приблизно не можу зрозуміти мотиви українчиків - ухилянтів.
На що ви, дебіли, розраховуєте?
Типу, як та вагітність, що якось само собою розсосеться?
До 24.02.2022 з АТО дійсно було якось так: хочеш - їдеш, хочеш - не їдеш.
Але все ж змінилося.
Абсолютно без варіантів.
Бийся, або будеш вбитим.
Ви розумієте, що ми, добровольці з 22-го, вже майже закінчилися?
Усі, з ким я зараз тут - ми навіть в своєму штурмовому батальйоні як ті легенди, заслужені ветерани. Стерті, обмежено придатні. Хто на охороні, хто на папірцях.
ТЦК бусифікує з-під генделиків таку непросихаючу публіку, що валить в СЗЧ ще з БЗВП.
А ви? На що ви розраховуєте? Ну, пройдуть кацапи по вашим містам. Думаєте, швиденько перейдете на російську мову і все буде норм?
Та ніхрєна.
Вас вб'ють лише за те, що ваш сусід був в ЗСУ.
І вас і вашу родину.
Тому нехрєн тут розказувати за "економічний фронт" та злих ТЦКашників.
Мобілізуйтеся.
Доведіть хоч собі, що ви чоловіки, а не лайно на паличці.
Ну а поки що - не знаю, як ми, ветерани, зможемо співіснувати з вами в цивільному житті.
Це наша країна, наша земля. Ми за неї воюємо.
Як раз за те, щоб до вас в міста не прийшли пі*ари.
Не хочете воювати - шукайте собі інший притулок.
Бо свою землю ви просрали власною бездіяльністю та безхребетністю.
Трави ще!
Нє?
нє?
2. 500 грн. - в випадку, якщо виведений поза штат і два місяці (60 днів) десь шаришся - не на стаціонарі, не в відпустці по лікуванню, не на офіційній реабілітації. Проходь вчасно ВЛК, отримуй наступні етапи лікування і будеш отримувати стабільну сотку до зарплати.
3. Корупція - пропонуєш все кинути, доїхати до Києва та декому прострелити коліна? А ви там на що?
4. М'ясні штурми існують лише у кацапів та в вашій хворій уяві. І хто такий Ширшин?
5. Бойові зменшуються - так. Чисту сотку не закривають навіть якщо сидиш в підвалі хати в Констахі місяцями. Придумовують всяку фігню - група забезпечення, група евакуації - це не сотка.
Це наше внутрішнє, зі штабними самі розбираємося з цього приводу.
6. А як вас не ображати? У нас в усіх одна ціль та завдання. Але ми пішли відразу, а ви ні. То як з вами ще розмовляти?
Тому підтримую усі дії ТЦК.
Хто з видатних, непереможних, незламних кричав "за мною" ?
Сини міністра оборони ?
- коли розбиратись плануєте ?
Ти дебіл і цього не знав?
А медаленосець Пікалов з 95 кварталу як їздить на гастролі, перебуваючи в іміджевому підрозділі НГУ ?
безвіз для у'хилянтів зробив..
а хто був проти: шаріївці, медведчуки, опзж-регіонали.. рпц, та інші вороги України..
які і проголосували за у'хилянта/тів ,
як хотіло хло..
в молодості такі хотіли бути рекетирами,
а пізніше кричали: путєн ввєді вайска..
тцк не буде,
а війна - буде...
хло банде'рівців не пощадить,..
не всі будуть гауляйтерами..