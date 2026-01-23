Прикордонник вистрілив собі у голову на Одещині: його госпіталізували

У Маяках на Одещині військовослужбовець ДПСУ вистрілив собі у голову під час несенння служби. Чоловіка госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, це 23 січня підтвердив речник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Перегняк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, прикордонник здійснив постріл під час несення служби зі штатної зброї. Присутні викликали швидку та прикордонника госпіталізували.

У ДПСУ додали, що про подію повідомили до поліції. Також розпочато службове розслідування.

Що передувало?

Раніше інформація про подію поширилась соціальними мережами. У дописі було вказано, що це сталось у місті Маяки на Одещині.

Фото: Скриншот допису у соціальних мережах. odessa_inform/ Telegram

