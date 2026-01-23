Прикордонник вистрілив собі у голову на Одещині: його госпіталізували

прикордонник

У Маяках на Одещині військовослужбовець ДПСУ вистрілив собі у голову під час несенння служби. Чоловіка госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, це 23 січня підтвердив речник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Перегняк.

Що відомо?

За його словами, прикордонник здійснив постріл під час несення служби зі штатної зброї. Присутні викликали швидку та прикордонника госпіталізували.

У ДПСУ додали, що про подію повідомили до поліції. Також розпочато службове розслідування.

Що передувало?

Раніше інформація про подію поширилась соціальними мережами. У дописі було вказано, що це сталось у місті Маяки на Одещині.

На Одещині прикордонник вистрілив собі у голову
Фото: Скриншот допису у соціальних мережах. odessa_inform/ Telegram

А БРЕХТА УБИЛО ТОКОМ... !?) ПЗДУН НА ПЗДУНЕ И ПЗДУНОМ ПОГОНЯЕТ !!!
показати весь коментар
23.01.2026 17:56 Відповісти
ДЄвуШка не дала? Чи бЄзотвЄтная любоФ?
показати весь коментар
23.01.2026 17:57 Відповісти
він проти підозри ексдайнеко
показати весь коментар
23.01.2026 17:59 Відповісти
Ааааа... Ну це сьЄрйозний аргумьЄнт...
показати весь коментар
23.01.2026 18:07 Відповісти
Ну тіпа прАтЄст виразіл?
показати весь коментар
23.01.2026 18:08 Відповісти
офіцер взяв автомат, засунув в рота солдату і вистрілив. для профілактики. інші тепер мовчки будуть виконувати все, що скаже офіцер.
солдат ртцк вирішив застрелитись, ага, вірю з усієї сили.
показати весь коментар
23.01.2026 18:17 Відповісти
Він прикордонник, читайте уважно, а ртцк його призивав...
показати весь коментар
23.01.2026 18:19 Відповісти
точно, прикордонник. тепер все сходиться.

все нормально, розходимось, прикордонники часто намагаються застрелитись. ага. вірю ще сильніше.
показати весь коментар
23.01.2026 18:22 Відповісти
Погано користуватися зброєю навчали... !
показати весь коментар
23.01.2026 18:18 Відповісти
Або дідовщина, або "кохана" гульнула.
показати весь коментар
23.01.2026 18:24 Відповісти
Якби якийсь зелений міністр, депутат, суддя або прокурор шмальнув собі у кумпол, то по коментарях довго гуляло б відлуння позитиву.
показати весь коментар
23.01.2026 18:37 Відповісти
Не витримав сумки з долярами носити?
показати весь коментар
23.01.2026 19:00 Відповісти
Буває! Якась душевна травма, жалко хлопця!
показати весь коментар
23.01.2026 19:16 Відповісти
Схоже що довели до такого вчинку на службі ...
показати весь коментар
24.01.2026 11:46 Відповісти
Стрелити собі у рота і залишитись живим?!
Промахнувсь?! Чи від лоба відрикошетило?
показати весь коментар
23.01.2026 19:22 Відповісти
А ти думаєш, у людини голова - суцільна життєво важлива зона? У часи ІІ Світової були випадки поранень МОЗКУ. І люди не тільки виживали, але й не ставали інвалідами...Куля, скоріш всього, пройшла під черепною коробкою, поряд з хребтом...
показати весь коментар
23.01.2026 23:44 Відповісти
Ну, то я так пожартувала, мабуть, не дуже вдало.
А насправді може бути все, що завгодно. Пам'ятаю два випадки вживу: один, коли привезли Швидкою дядьку з 3 (трьома!) вогнепальними пораненням у живіт, взяли на стол, заштопали три вхідних, три вихідних і вранці виписали. ТРИ (!!!) кулі пройшли наскрізь і абсолютно нічого не пошкодили! Одна - розумію, бува. Но ТРИ!!!
А другий випадок був вже "постскріптум" - до мене на психологічне обстеження з приводу повторної черепно-мізкової травми прийшов хлопчик 17 рочків - гарний хлопчик з гарної родини, тихий та не з тих, хто собі пригод шукає. Але примудрився у свої роки почепити на себе не тільки три чи навіть чотири ЧМТ (і це були не банальні струси, а таке собі... клінічне), але й наскрізне поранення шиї! Я подивилася на ту штопку - хлопець народився у сорочці, бо на шляху кулі наявно були магістральні судини мозку (шість тільки артерій, а ще й вени!), трахея, горло, шійний відділ хребта... Я не знаю, скільки тижнів відпустки потім провів на Гавайях його ангел-охоронець, але історія була така ж - штопка входу-виходу та додому!
показати весь коментар
24.01.2026 15:22 Відповісти
От я про таке й пишу... Років тридцять тому (товариш розказував), на житомирщині випадок був. Промислова бригада на лосів полювала. Зробили загон. Звірів не було. Хлопці зібралися, і пішли, по просіці, до машин. А один на поляні залишився - перевзувався. Потім почав доганять компанію. Коли це мигцем побачив білі ноги і буру спину, у сосняку, збоку. Лось! І пальнув крізь зарості. А у відповідь - крик людський!. Виявилося, що один відстав, і вирішив, по дорозі, "спорожниться". Закинув пальто, з коричневим хутром, на спину, зробив діло, піднявся, щоб штани натягнуть, і отримав кулю. Куля 18, 5 мм. Пробила обидві сідниці, навиліт. Але нічого не ушкодила - просто прорвала м"язи. Чоловік через два тижні вже й виписався з лікарні...
Випадки різні бувають...
показати весь коментар
24.01.2026 17:26 Відповісти
Цілком може бути. Кравченко, міністр МВС, теж, пам"ятаю, двічі собі в голову стріляв. З першого разу не взяло.
показати весь коментар
24.01.2026 00:02 Відповісти
Відвідую місця, де такі не можуть влучити в очко в туалеті, не те що в макітру
показати весь коментар
23.01.2026 19:49 Відповісти
 
 