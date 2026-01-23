4 082 20
Прикордонник вистрілив собі у голову на Одещині: його госпіталізували
У Маяках на Одещині військовослужбовець ДПСУ вистрілив собі у голову під час несенння служби. Чоловіка госпіталізували.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, це 23 січня підтвердив речник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Перегняк.
Що відомо?
За його словами, прикордонник здійснив постріл під час несення служби зі штатної зброї. Присутні викликали швидку та прикордонника госпіталізували.
У ДПСУ додали, що про подію повідомили до поліції. Також розпочато службове розслідування.
Що передувало?
Раніше інформація про подію поширилась соціальними мережами. У дописі було вказано, що це сталось у місті Маяки на Одещині.
Топ коментарі
+6 ПРАВДИВЫЙ
23.01.2026 17:56
+4 Luk Viktor
23.01.2026 17:59
+3 Грицько Добрий
23.01.2026 17:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
солдат ртцк вирішив застрелитись, ага, вірю з усієї сили.
все нормально, розходимось, прикордонники часто намагаються застрелитись. ага. вірю ще сильніше.
Промахнувсь?! Чи від лоба відрикошетило?
А насправді може бути все, що завгодно. Пам'ятаю два випадки вживу: один, коли привезли Швидкою дядьку з 3 (трьома!) вогнепальними пораненням у живіт, взяли на стол, заштопали три вхідних, три вихідних і вранці виписали. ТРИ (!!!) кулі пройшли наскрізь і абсолютно нічого не пошкодили! Одна - розумію, бува. Но ТРИ!!!
А другий випадок був вже "постскріптум" - до мене на психологічне обстеження з приводу повторної черепно-мізкової травми прийшов хлопчик 17 рочків - гарний хлопчик з гарної родини, тихий та не з тих, хто собі пригод шукає. Але примудрився у свої роки почепити на себе не тільки три чи навіть чотири ЧМТ (і це були не банальні струси, а таке собі... клінічне), але й наскрізне поранення шиї! Я подивилася на ту штопку - хлопець народився у сорочці, бо на шляху кулі наявно були магістральні судини мозку (шість тільки артерій, а ще й вени!), трахея, горло, шійний відділ хребта... Я не знаю, скільки тижнів відпустки потім провів на Гавайях його ангел-охоронець, але історія була така ж - штопка входу-виходу та додому!
Випадки різні бувають...