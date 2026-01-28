Убийство полицейских на Черкасщине: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и ликвидированного стрелка
Государственное бюро расследований обещает провести необходимые меры для установления всех обстоятельств стрельбы в Черкасской области, в результате которой 27 января погибли четверо полицейских.
Об этом пресс-служба ГБР сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Расследование трагедии
"На место трагедии немедленно выехала следственно-оперативная группа ГБР. Сотрудники Бюро проведут полный комплекс необходимых мер, чтобы установить все обстоятельства происшествия, дать правовую оценку действиям всех лиц и обеспечить объективное и беспристрастное расследование", - заявили там.
Обстоятельства дела
В ГБР рассказали, что 27 января в 09:47 на линию "102" поступило сообщение от лесничего об автомобиле "Нива", который остановился при въезде в село Нехворощ Черкасского района. В салоне находился полицейский с огнестрельным ранением ноги.
- Как выяснилось, правоохранитель получил ранение во время перестрелки в селе Нехворощ. По предварительным данным, сотрудники управления уголовных расследований совместно со следователями полиции Черкасской области вышли на след подозреваемого в покушении на убийство гражданина.
- Во время задержания он открыл огонь в сторону правоохранителей. В результате перестрелки на месте происшествия погибли четверо полицейских. Раненного полицейского доставили в больницу.
Во время перестрелки злоумышленника ликвидировала другая группа полицейских. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в Бюро.
По данным СМИ и полиции, ликвидированный стрелок был демобилизованным бывшим военнослужащим.
Місцеві пишуть,що Стрілець був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат. Він написав заяву та послав цих працівників поліції вирішити питання,або пресанути. Той одів бронік та взяв зброю. Пішов у ліс і став чекати гостей. Місцеві про нього відгукнулися позитивно. Правдолюб.
Тобто вручати підозру поїхали 4 майори і 1старший лейтенант????
У підозрі вказується ПІБ, а також адреса підозрюваного !
Але мєнти , чомусь , адреси не знали - місцеві кажуть , що ті катались по селу і питали в людей де Русінов живе
Мусорня то перші зрадники.