Убийство полицейских на Черкасщине: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и ликвидированного стрелка

Государственное бюро расследований обещает провести необходимые меры для установления всех обстоятельств стрельбы в Черкасской области, в результате которой 27 января погибли четверо полицейских.

Об этом пресс-служба ГБР сообщила в комментарии "Украинской правде".

Расследование трагедии

"На место трагедии немедленно выехала следственно-оперативная группа ГБР. Сотрудники Бюро проведут полный комплекс необходимых мер, чтобы установить все обстоятельства происшествия, дать правовую оценку действиям всех лиц и обеспечить объективное и беспристрастное расследование", - заявили там.

Обстоятельства дела

В ГБР рассказали, что 27 января в 09:47 на линию "102" поступило сообщение от лесничего об автомобиле "Нива", который остановился при въезде в село Нехворощ Черкасского района. В салоне находился полицейский с огнестрельным ранением ноги.

Как выяснилось, правоохранитель получил ранение во время перестрелки в селе Нехворощ. По предварительным данным, сотрудники управления уголовных расследований совместно со следователями полиции Черкасской области вышли на след подозреваемого в покушении на убийство гражданина.

Во время задержания он открыл огонь в сторону правоохранителей. В результате перестрелки на месте происшествия погибли четверо полицейских. Раненного полицейского доставили в больницу.

Во время перестрелки злоумышленника ликвидировала другая группа полицейских. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в Бюро.

По данным СМИ и полиции, ликвидированный стрелок был демобилизованным бывшим военнослужащим.