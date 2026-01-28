Убийство полицейских на Черкасщине: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и ликвидированного стрелка

Убийство полицейских в Черкасской области
Государственное бюро расследований обещает провести необходимые меры для установления всех обстоятельств стрельбы в Черкасской области, в результате которой 27 января погибли четверо полицейских.

Об этом пресс-служба ГБР сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Расследование трагедии

"На место трагедии немедленно выехала следственно-оперативная группа ГБР. Сотрудники Бюро проведут полный комплекс необходимых мер, чтобы установить все обстоятельства происшествия, дать правовую оценку действиям всех лиц и обеспечить объективное и беспристрастное расследование", - заявили там. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство полицейских в Черкасской области: огонь открыл бывший военный, - Нацполиция

Обстоятельства дела

В ГБР рассказали, что 27 января в 09:47 на линию "102" поступило сообщение от лесничего об автомобиле "Нива", который остановился при въезде в село Нехворощ Черкасского района. В салоне находился полицейский с огнестрельным ранением ноги.

  • Как выяснилось, правоохранитель получил ранение во время перестрелки в селе Нехворощ. По предварительным данным, сотрудники управления уголовных расследований совместно со следователями полиции Черкасской области вышли на след подозреваемого в покушении на убийство гражданина.
  • Во время задержания он открыл огонь в сторону правоохранителей. В результате перестрелки на месте происшествия погибли четверо полицейских. Раненного полицейского доставили в больницу.

Смотрите также: Полиция Львовщины объявила в розыск мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля ТЦК. ФОТО

Во время перестрелки злоумышленника ликвидировала другая группа полицейских. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в Бюро.

По данным СМИ и полиции, ликвидированный стрелок был демобилизованным бывшим военнослужащим.

+76
Чотири майора взяли халтуру - замовлення від депутата на вбивство ветерана, який мав конфлікт з депутатом. Результат - мінус чотири майора. Питання навіщо нам в тилу правоохоронці, які займаються виключно замовними питаннями мафії? Давайте відправимо поліцію та МВС у повному складі на фронт! А ветеранів з фронту візьмемо в поліцію!
показать весь комментарий
28.01.2026 17:28 Ответить
+70
Світла пам'ять Ветерану. Народ все бачить і знає.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:22 Ответить
+48
Так і всі прокурори мають УБД, посиділи за 30 км від фронту і вже ветерани, так само і поліціянти, постояли на блок-постах і вже ветерани.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:39 Ответить
Alex Radomski

Місцеві пишуть,що Стрілець був фермером та ветераном АТО 2014-2023 рік. Тримав себе у формі. На його бізнес та землю поклав око депутат. Він написав заяву та послав цих працівників поліції вирішити питання,або пресанути. Той одів бронік та взяв зброю. Пішов у ліс і став чекати гостей. Місцеві про нього відгукнулися позитивно. Правдолюб.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:40 Ответить
І що? Влада та ЗМІ вже навішали ярлики: зловмисник, наркоман ( траву ж 'знайшли' ), стрілець.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:59 Ответить
Елена Скрыник

Тобто вручати підозру поїхали 4 майори і 1старший лейтенант????
показать весь комментарий
28.01.2026 20:45 Ответить
Це брехня . Ніякої підозри не було .
У підозрі вказується ПІБ, а також адреса підозрюваного !
Але мєнти , чомусь , адреси не знали - місцеві кажуть , що ті катались по селу і питали в людей де Русінов живе
показать весь комментарий
28.01.2026 20:54 Ответить
Скажіть мені,ви б хотіли попасти в руки до таких ,,поліціянтів,,?Особливо до такого як Сергій Сафронов,по обличчі видно що інтелектуал і добра людина-( https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018077/ )
показать весь комментарий
28.01.2026 20:55 Ответить
Чисто гіпотетіческі, а міг виживжий здійснити постріли у своїх, тому що дуже дивно всі загинули від пострілів у шию, з відстані так влучити не дуже й просто, тим паче коли всі рухаються.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:26 Ответить
майори ...напатрульному авто.... вже якесь дивне....
показать весь комментарий
28.01.2026 21:32 Ответить
Завжди одна й та ж сама закономірність: якщо мусора бачать, що до них не докопатись то відео з бодікамер прорізане у всіх медіа, але якщо вони накосячили, то ті відео завжди зникають. Мафія в формі, всіх поліцейських витурила з органів за принциповість, в гниди позалишались, щоб захищати та виконувати, що влада захоче - скільки гучних справ де мусорів захищають, закривають справи, не відкривають провадження. Шкільні офіцери, так піарили, в як різанина в школі, то він не приладах, як захистити патріота, мову, то вони не приділах, тільки констатують факти злочинів і шукають на кого повісити - в Україні спасіння потопельників справа самих потопельників
показать весь комментарий
29.01.2026 06:39 Ответить
Тому не треба туди попадати.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:47 Ответить
Звичайна як для України історія. Чесний патріот ветеран-правдолюб, тупорилі крадійкуваті зрадники мусора, депутани, прокурвори і судді. Для останніх ветеран є ворогом, якого треба знищити, щоб красти далі.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:28 Ответить
І ще один важливий момент. Бандюгани на "Ниві" були у формі поліції чи, як зазвичай, у треніках.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:20 Ответить
Як можна в країні метівського безпредєла, виправдовувати мусорів? Вони ці мусора, в нас та наших дітей майбутнє забрали, захищаючи Януковича, тікаючи з Херсона, стаючи на службу Безлерам та Моторолам.
Мусорня то перші зрадники.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:55 Ответить
