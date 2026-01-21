Полиция Львовщины объявила в розыск мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля ТЦК
Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в обстреле из травматического оружия микроавтобуса военнослужащих районного ТЦК и СП во Львовской области. Он объявлен в розыск.
Об этом сообщило ГУ Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Детали
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, отделом полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области разыскивается Буба Назар Евгеньевич, 1997 года рождения, житель поселка Рудно, Львовского района, Львовской области, который скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что 14 января около 10:15 на перекрестке улиц Леси Украинки – Небесной Сотни в поселке Рудно разыскиваемый, находясь в салоне автомобиля Volkswagen Passat, произвел несколько выстрелов из травматического оружия, попав в микроавтобус Volkswagen Т6 военнослужащих РТЦК и СП, которые осуществляли мероприятия по оповещению, и уехал с места происшествия.
Заочное подозрение
- Мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание –– лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"За підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (***********) Кримінального кодексу України, відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується Буба Назар Євгенович, 1997 року народження, мешканець селища Рудно, Львівського району, Львівської області,
