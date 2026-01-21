Полиция Львовщины объявила в розыск мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля ТЦК

Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в обстреле из травматического оружия микроавтобуса военнослужащих районного ТЦК и СП во Львовской области. Он объявлен в розыск.

Об этом сообщило ГУ Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, отделом полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области разыскивается Буба Назар Евгеньевич, 1997 года рождения, житель поселка Рудно, Львовского района, Львовской области, который скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что 14 января около 10:15 на перекрестке улиц Леси Украинки – Небесной Сотни в поселке Рудно разыскиваемый, находясь в салоне автомобиля Volkswagen Passat, произвел несколько выстрелов из травматического оружия, попав в микроавтобус Volkswagen Т6 военнослужащих РТЦК и СП, которые осуществляли мероприятия по оповещению, и уехал с места происшествия.

Заочное подозрение

  • Мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание –– лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Разыск подозреваемого во Львовской области

Нацполиция (16848) розыск (835) стрельба (3317) ТЦК (1051) Львовская область (3180) Рудно (3)
+19
А чому фото не замазане, навіть російських вбивць замальовуєте ?
21.01.2026 18:54 Ответить
+17
Ну так, ну так, пики рашистів замазуєте, в цього виставили на весь екран...і хто скаже що саме українців утилізують а не рашистів?! На кого так звана влада України працює? Точно що не на Україну..
21.01.2026 19:01 Ответить
+14
проблема в журналістській етиці мабуть. зрадників блюрять, кацапських виродків блюрять, та кого завгодно блюрять, крім миколи з села.
21.01.2026 19:12 Ответить
Травмат? Проста людина дозвіл не отримає. Депутат, журналіст, чи прокурор?
21.01.2026 18:45 Ответить
А, зрозуміло. Мажор.
21.01.2026 19:09 Ответить
Власниками мережі АЗС, що працює під брендом «ОПАЛ» (зокрема у Львівській області), є родина бізнесмена Олександра Дюндика.
Основними юридичними особами, пов'язаними з цією мережею, є:

ТОВ «ОПАЛ-АА»: власником і керівником станом на 2026 рік зазначений Дюндик Андрій Олександрович.ТОВ «ОПАЛ» (Львів): кінцевими бенефіціарними власниками є Герга Марія Олексіївна (92,7%) та Герга Василь Олексійович (7,3%).ПП «ОПАЛ» (Київ): керівником та бенефіціаром вказана Григоренко Ольга Анатоліївна.

не розповсюджуй фейки.
21.01.2026 19:18 Ответить
Ну, згодин- краще б Народний Герой України виявиться простим трактористом.
21.01.2026 19:23 Ответить
а це тут до чого? ти брехню розповсюджуєш. не роби так.
21.01.2026 19:28 Ответить
А давай вийдемо на вулиці з вимогою ;Свободу Народному Герою України Назару Бубі!;.
21.01.2026 19:31 Ответить
ти росповсюджуєш фейки про власників заправок. при чому тут якийсь Буба?
21.01.2026 19:33 Ответить
Це ім'я та прізвище Героя.
"За підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (***********) Кримінального кодексу України, відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується Буба Назар Євгенович, 1997 року народження, мешканець селища Рудно, Львівського району, Львівської області, Джерело: https://censor.net/ua/p3596595
21.01.2026 19:35 Ответить
мужик, з тобою все добре?
я тобі написав всього лиш, що ти нажерся гівна і приніс гівно сюди на форум. просто перевіряй інформацію і не тягни сюди гівно.
21.01.2026 19:38 Ответить
Мужик, спробуй зробити дозвіл на травмат і розкажеш мені про простого Миколу з села.
21.01.2026 19:42 Ответить
а в чому проблема?
21.01.2026 18:55 Ответить
проблема в журналістській етиці мабуть. зрадників блюрять, кацапських виродків блюрять, та кого завгодно блюрять, крім миколи з села.
21.01.2026 19:12 Ответить
не блюрять тих, хто знаходиться в офіційному розшуку мвс.
21.01.2026 19:43 Ответить
Та заспокойся. Все одно йому кабзда.
21.01.2026 19:02 Ответить
А що таке, в тебе влучив?
21.01.2026 19:07 Ответить
Не люблю мажорів.
21.01.2026 19:12 Ответить
А чому фото не замазане, навіть російських вбивць замальовуєте ?
21.01.2026 18:54 Ответить
татарва дуже сере коли українці мають зброю.
22.01.2026 19:35 Ответить
Ну так, ну так, пики рашистів замазуєте, в цього виставили на весь екран...і хто скаже що саме українців утилізують а не рашистів?! На кого так звана влада України працює? Точно що не на Україну..
21.01.2026 19:01 Ответить
то значить ми маємо помирати на фронті і все нормально, навіть нема шансів щоб хтось нас поміняв, тільки ногами вперед??? може ти трошки замість мене повоюєш, з лютого 22 року на війні, я мабуть вже замучився чи ні?
21.01.2026 20:32 Ответить
а він винуватий що нема ротації ? так підожди - ви проковтнули закон 8271 і стали рабами в ЗСУ добровільно,а тепер ти хочеш зіскочить і когось заткнуть замість себе ? та ні - це вже не те ЗСУ що було на початку війни.
22.01.2026 19:18 Ответить
якби влада України працювала на українців то під час кривавої війни не віддавали надра,продавали землю і енергоатом.от хай ті що цього не розуміють і зрозуміють.навіть через несправедливість в ЗСУ.хлоп що стріляв - він в курсі справ.через те й зробив те що мав зробити.а бидло хай терпить.
22.01.2026 19:44 Ответить
На УП теж показали фото.
21.01.2026 19:02 Ответить
А травмат может стекло в авто пробить?
21.01.2026 19:04 Ответить
Не спеціаліст, алег умова куля гадаю може.
21.01.2026 19:16 Ответить
Навіть пневмат може, а травмат вже навіть вогнепальний й набої різні є гумові, навіть людину вбити може..
21.01.2026 21:56 Ответить
Народ, а давайте завтра всі вийдемо під будівлі ТЦК на мітинг з гаслом ;Свободу Народному Герою України Назару Бубі!;
21.01.2026 19:33 Ответить
Немає кому виходити,крім пенсіонерів
21.01.2026 19:39 Ответить
прикольно, злочинців мразіян всюди фото кубіками, - тут без ніяких ретушовок, - виходить злочинець номер один
21.01.2026 19:43 Ответить
 
 