УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11180 відвідувачів онлайн
Новини Фото Напад на ТЦК
3 580 32

Поліція Львівщини оголосила в розшук чоловіка, підозрюваного в обстрілі автівки ТЦК

Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого підозрюють в обстрілі з травматичної зброї мікроавтобуса військовослужбовців районного ТЦК та СП на Львівщині. Його оголошено в розшук.

Про це повідомило ГУ Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"За підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується Буба Назар Євгенович, 1997 року народження, мешканець селища Рудно, Львівського району, Львівської області, Який переховується від органів досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14 січня близько 10:15 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно розшукуваний, перебуваючи у салоні автомобіля Volkswagen Passat, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, влучивши у мікроавтобус Volkswagen Т6 військовослужбовців РТЦК та СП, які здійснювали заходи з оповіщення та поїхав з місця події.

Заочна підозра

  • Чоловіку заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання –– позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Розшук підозрюваного на Львівщині

Автор: 

Нацполіція (15620) розшук (661) стрілянина (1896) ТЦК та СП (1104) Львівська область (2765) Рудне (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
А чому фото не замазане, навіть російських вбивць замальовуєте ?
показати весь коментар
21.01.2026 18:54 Відповісти
+17
Ну так, ну так, пики рашистів замазуєте, в цього виставили на весь екран...і хто скаже що саме українців утилізують а не рашистів?! На кого так звана влада України працює? Точно що не на Україну..
показати весь коментар
21.01.2026 19:01 Відповісти
+14
проблема в журналістській етиці мабуть. зрадників блюрять, кацапських виродків блюрять, та кого завгодно блюрять, крім миколи з села.
показати весь коментар
21.01.2026 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Травмат? Проста людина дозвіл не отримає. Депутат, журналіст, чи прокурор?
показати весь коментар
21.01.2026 18:45 Відповісти
А, зрозуміло. Мажор.
показати весь коментар
21.01.2026 19:09 Відповісти
Власниками мережі АЗС, що працює під брендом «ОПАЛ» (зокрема у Львівській області), є родина бізнесмена Олександра Дюндика.
Основними юридичними особами, пов'язаними з цією мережею, є:

ТОВ «ОПАЛ-АА»: власником і керівником станом на 2026 рік зазначений Дюндик Андрій Олександрович.ТОВ «ОПАЛ» (Львів): кінцевими бенефіціарними власниками є Герга Марія Олексіївна (92,7%) та Герга Василь Олексійович (7,3%).ПП «ОПАЛ» (Київ): керівником та бенефіціаром вказана Григоренко Ольга Анатоліївна.

не розповсюджуй фейки.
показати весь коментар
21.01.2026 19:18 Відповісти
Ну, згодин- краще б Народний Герой України виявиться простим трактористом.
показати весь коментар
21.01.2026 19:23 Відповісти
а це тут до чого? ти брехню розповсюджуєш. не роби так.
показати весь коментар
21.01.2026 19:28 Відповісти
А давай вийдемо на вулиці з вимогою ;Свободу Народному Герою України Назару Бубі!;.
показати весь коментар
21.01.2026 19:31 Відповісти
ти росповсюджуєш фейки про власників заправок. при чому тут якийсь Буба?
показати весь коментар
21.01.2026 19:33 Відповісти
Це ім'я та прізвище Героя.
"За підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (***********) Кримінального кодексу України, відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується Буба Назар Євгенович, 1997 року народження, мешканець селища Рудно, Львівського району, Львівської області,
показати весь коментар
21.01.2026 19:35 Відповісти
мужик, з тобою все добре?
я тобі написав всього лиш, що ти нажерся гівна і приніс гівно сюди на форум. просто перевіряй інформацію і не тягни сюди гівно.
показати весь коментар
21.01.2026 19:38 Відповісти
Мужик, спробуй зробити дозвіл на травмат і розкажеш мені про простого Миколу з села.
показати весь коментар
21.01.2026 19:42 Відповісти
а в чому проблема?
показати весь коментар
21.01.2026 18:55 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 19:12 Відповісти
не блюрять тих, хто знаходиться в офіційному розшуку мвс.
показати весь коментар
21.01.2026 19:43 Відповісти
Та заспокойся. Все одно йому кабзда.
показати весь коментар
21.01.2026 19:02 Відповісти
А що таке, в тебе влучив?
показати весь коментар
21.01.2026 19:07 Відповісти
Не люблю мажорів.
показати весь коментар
21.01.2026 19:12 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 18:54 Відповісти
татарва дуже сере коли українці мають зброю.
показати весь коментар
22.01.2026 19:35 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 19:01 Відповісти
то значить ми маємо помирати на фронті і все нормально, навіть нема шансів щоб хтось нас поміняв, тільки ногами вперед??? може ти трошки замість мене повоюєш, з лютого 22 року на війні, я мабуть вже замучився чи ні?
показати весь коментар
21.01.2026 20:32 Відповісти
а він винуватий що нема ротації ? так підожди - ви проковтнули закон 8271 і стали рабами в ЗСУ добровільно,а тепер ти хочеш зіскочить і когось заткнуть замість себе ? та ні - це вже не те ЗСУ що було на початку війни.
показати весь коментар
22.01.2026 19:18 Відповісти
якби влада України працювала на українців то під час кривавої війни не віддавали надра,продавали землю і енергоатом.от хай ті що цього не розуміють і зрозуміють.навіть через несправедливість в ЗСУ.хлоп що стріляв - він в курсі справ.через те й зробив те що мав зробити.а бидло хай терпить.
показати весь коментар
22.01.2026 19:44 Відповісти
На УП теж показали фото.
показати весь коментар
21.01.2026 19:02 Відповісти
А травмат может стекло в авто пробить?
показати весь коментар
21.01.2026 19:04 Відповісти
Не спеціаліст, алег умова куля гадаю може.
показати весь коментар
21.01.2026 19:16 Відповісти
Навіть пневмат може, а травмат вже навіть вогнепальний й набої різні є гумові, навіть людину вбити може..
показати весь коментар
21.01.2026 21:56 Відповісти
Народ, а давайте завтра всі вийдемо під будівлі ТЦК на мітинг з гаслом ;Свободу Народному Герою України Назару Бубі!;
показати весь коментар
21.01.2026 19:33 Відповісти
Немає кому виходити,крім пенсіонерів
показати весь коментар
21.01.2026 19:39 Відповісти
прикольно, злочинців мразіян всюди фото кубіками, - тут без ніяких ретушовок, - виходить злочинець номер один
показати весь коментар
21.01.2026 19:43 Відповісти
 
 