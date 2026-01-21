Поліція Львівщини оголосила в розшук чоловіка, підозрюваного в обстрілі автівки ТЦК
Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого підозрюють в обстрілі з травматичної зброї мікроавтобуса військовослужбовців районного ТЦК та СП на Львівщині. Його оголошено в розшук.
Про це повідомило ГУ Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"За підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується Буба Назар Євгенович, 1997 року народження, мешканець селища Рудно, Львівського району, Львівської області, Який переховується від органів досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14 січня близько 10:15 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно розшукуваний, перебуваючи у салоні автомобіля Volkswagen Passat, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, влучивши у мікроавтобус Volkswagen Т6 військовослужбовців РТЦК та СП, які здійснювали заходи з оповіщення та поїхав з місця події.
Заочна підозра
- Чоловіку заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання –– позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
не розповсюджуй фейки.
я тобі написав всього лиш, що ти нажерся гівна і приніс гівно сюди на форум. просто перевіряй інформацію і не тягни сюди гівно.