Викрито лікарів одеського ТЦК, які за $16 тис. масово видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників, - ДБР

Працівники ДБР виявили всіх учасників схеми підриву мобілізації та повідомили про підозри комісії позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Нові факти

Лікарі діяли у змові з учасниками масштабної корупційної схеми, викритої ДБР раніше.

ДБР нагадує, що оборудку організував місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів США. Обмін документами та грошима здійснювали через поштові відправлення. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Слідство встановило нові епізоди, за якими медики оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності. Один лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Втім такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

Що загрожує?

  • Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).
  • Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду.
  • Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

ну а коли такі ж фіктивні висновки роблять ВЛК хворим людям що здорові і відправляють на 0 ?

і ВЛК проходиться за 2-3 години

і ВЛК проходиться за 2-3 години
21.01.2026 11:49 Відповісти
Вже не хочеться коментувати такі події. Цензор банить за те, про що сам наступного ж дня викладає новину. Прикро
2-3 години на ВЛК - це ще дуже довго, можна сказати дбайливо поставилися. Буває й по 20 хвилин під конвоєм)
ну а коли такі ж фіктивні висновки роблять ВЛК хворим людям що здорові і відправляють на 0 ?

і ВЛК проходиться за 2-3 години
21.01.2026 11:49 Відповісти
За 2-3 години?)
21.01.2026 11:53 Відповісти
саме так ..
колегу упакували біля офісу о 8 ранку ..о 12 вже пройшов ВЛК . а зранку наступного дня на полігоні.
21.01.2026 11:59 Відповісти
2-3 години на ВЛК - це ще дуже довго, можна сказати дбайливо поставилися. Буває й по 20 хвилин під конвоєм)
21.01.2026 12:01 Відповісти
ну да ..не били ) .. додому вже правда не відпускали . під наглядом на полігон.
21.01.2026 12:04 Відповісти
В мене швагра десь після 18,00 упакували, привезли в тцк, влк даже не бачив, зранку завезли на полігон - перед носом показали в файлику документи (немав з собою), а коли там "офіційно" прийняли тільки тоді дали подзвонити. Запитався в нього чи є в казармі "добровольці" .... посміявся, ах да казарму на ніч закривають, щоб не сїбалися.....
21.01.2026 15:29 Відповісти
16 тис доларів?
за лохів нас тут тримають
5 тис американських вічнозелених і в тебе 3-тя група інвалідності.
21.01.2026 12:14 Відповісти
Це як що ви могли цю групу отримати і без хаборя.
21.01.2026 12:23 Відповісти
5000? Це де такий демпінг? Якби було 5000, то у нас було б уже пів країни з 3 групою...
21.01.2026 12:45 Відповісти
дядя, таких розцінок вже давно немає. 15-шка то мінімум. За 5-ку тебе можуть просто з буса відпустити, і не факт шо завтра на тому ж місці не зловлять.
21.01.2026 12:55 Відповісти
А де зараз міліонери-военкоми з Одеси? Вже майже 3 роки слідство йде.
21.01.2026 12:21 Відповісти
А про чотириразового узиляньа щось ви забули написати. У кого він вчився?
21.01.2026 14:18 Відповісти
Новини - ні про що .. Хіба такого раніше не було ? Це перший раз чи що ??
Ну викрили , ну написали про це в пресі , мовляв - в країні йде титанічна боротьба з корупцією , і що !? Через кілька днів , всі ті хабарники , про цю невеличку прикрість - забудуть , продовжать свою справу , і лише збільшать суму хабарів .
Поки всю цю ******* не почнуть жорстко і показово карати ( і бажано через повішення ) , такі новини - ні про що .
21.01.2026 12:23 Відповісти
Та що ж таке. Одна ІПСО за іншою.)
21.01.2026 12:28 Відповісти
Вже не хочеться коментувати такі події. Цензор банить за те, про що сам наступного ж дня викладає новину. Прикро
21.01.2026 13:09 Відповісти
Коли це робила Крупа із МСЕК, то ліквідували усі МСЕК... А коли таке роблять у ВЛК?

На мою думку, ВЛК, як окремі структури, НЕ ПОТРІБНІ! Замінити ВЛК аналогом профогляду на роботі, який військовозобов'язані зможуть за бажання пройти у будь-якому ліцензованому медзакладі - державному (безкоштовно) або приватному (за власні кошти). Потім папірець із результатами обстежень та висновками про придатність/непридатність заносити в ТЦК, де лишити кількох лікарів, які б приймали ці документи та дивилися, чи справжні вони...
21.01.2026 12:36 Відповісти
Зараз в медзакладах запроваджують електрону сістему обліку Helsy або Helsy 24, і як що в вас е якись проблеми з здоровьем всі ваши діагнози повині бути там зафіксовані. Як що нема, ваш сімейний лікарь повинен внести іх до сістеми. За великим бажанням ТЦК мае доступ до ваших медичних карт та зробити висновки, ВЛК це чистоі води профонація.
21.01.2026 12:54 Відповісти
Теж варіант, головне, щоб сімейні лікарі не відмовлялися вносити дані від приватних клінік, бо зараз на ВЛК часто не визнають ці результати і діагнози...
21.01.2026 12:58 Відповісти
Приватні не вносять. А у державних - просто алярма. Точно знаю що мій сімейний, разом з медсестрою просто живуть на роботі. Щоб все внести. Це дуже велике навантаження на лікарів.
21.01.2026 13:50 Відповісти
Як що в вас е електроне направленя від сімейного лікаря до консультаціі , наприклад до кардіолога, то 70% з 100% що часна клініка внесе до Helsi ваши діагнози, як що кліника сертіфікована моз.
21.01.2026 16:17 Відповісти
То якщо є направлення до приватної клініки. Або за медичною страховкою.
21.01.2026 16:36 Відповісти
ой, а це все ще ті самі "лише 2%" випадків чи вже може більше?
21.01.2026 12:53 Відповісти
Москальнята в Одесі готові відкупитися такою сумою(
21.01.2026 13:06 Відповісти
Тобі то НІЧОГО І ЦУКЕРКА! Погріли руки прокурори гарно ....бери хабарі далі та не попадайся????
21.01.2026 13:44 Відповісти
В Китаї та деяких інших державах таких корупціонерів розстрілюють. Тому їхні держави наймогутніші в світі. У Китаї кілька років тому за рік розстріляли майже 100 тисяч. Тепер мають спокій років на 20.
21.01.2026 13:49 Відповісти
Та й у Північній Кореї..
21.01.2026 14:29 Відповісти
Арахамія, перелогіньтесь!!!

Досить рекламувати корумповану помийку!!
Якщо там страчують тисячами а корупція є і є, то це безнадіно ))))
Саме китайські ( хань'ські) суб'єкти і є історичними "винахідниками" корупції
21.01.2026 20:55 Відповісти
Лікарі ...!Ах....ть...Умора....Лікарі ....твою ж МУ-МУ мать !Та і що з ними буде?У них дипломи заберуть,підуть робити прибиральниками ,канави рити будуть,посадять у зіндан?Що?От напищіть це,яку кару вони получать від суду над ними...Ось це цікавить, а не те скільки вони брали.Понаписували..Де покарання!?
21.01.2026 14:37 Відповісти
Вони Потужні
21.01.2026 20:52 Відповісти
Замкни її в тісній коробці
22.01.2026 08:54 Відповісти
Тобто військовослужбовці ТЦК - злочинці?
22.01.2026 21:39 Відповісти
 
 