Викрито лікарів одеського ТЦК, які за $16 тис. масово видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників, - ДБР
Працівники ДБР виявили всіх учасників схеми підриву мобілізації та повідомили про підозри комісії позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Нові факти
Лікарі діяли у змові з учасниками масштабної корупційної схеми, викритої ДБР раніше.
ДБР нагадує, що оборудку організував місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів США. Обмін документами та грошима здійснювали через поштові відправлення. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.
Слідство встановило нові епізоди, за якими медики оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності. Один лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Втім такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.
Що загрожує?
- Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).
- Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду.
- Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
і ВЛК проходиться за 2-3 години
колегу упакували біля офісу о 8 ранку ..о 12 вже пройшов ВЛК . а зранку наступного дня на полігоні.
за лохів нас тут тримають
5 тис американських вічнозелених і в тебе 3-тя група інвалідності.
Ну викрили , ну написали про це в пресі , мовляв - в країні йде титанічна боротьба з корупцією , і що !? Через кілька днів , всі ті хабарники , про цю невеличку прикрість - забудуть , продовжать свою справу , і лише збільшать суму хабарів .
Поки всю цю ******* не почнуть жорстко і показово карати ( і бажано через повішення ) , такі новини - ні про що .
На мою думку, ВЛК, як окремі структури, НЕ ПОТРІБНІ! Замінити ВЛК аналогом профогляду на роботі, який військовозобов'язані зможуть за бажання пройти у будь-якому ліцензованому медзакладі - державному (безкоштовно) або приватному (за власні кошти). Потім папірець із результатами обстежень та висновками про придатність/непридатність заносити в ТЦК, де лишити кількох лікарів, які б приймали ці документи та дивилися, чи справжні вони...
Досить рекламувати корумповану помийку!!
Якщо там страчують тисячами а корупція є і є, то це безнадіно ))))
Саме китайські ( хань'ські) суб'єкти і є історичними "винахідниками" корупції