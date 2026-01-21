Викрито лікарів одеського ТЦК, які за $16 тис. масово видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників, - ДБР

Працівники ДБР виявили всіх учасників схеми підриву мобілізації та повідомили про підозри комісії позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Нові факти

Лікарі діяли у змові з учасниками масштабної корупційної схеми, викритої ДБР раніше.

ДБР нагадує, що оборудку організував місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів США. Обмін документами та грошима здійснювали через поштові відправлення. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.





Також читайте: Новий Porsche, сережки Dior та крипта: що задекларувала Тетяна Крупа після виходу з СІЗО

Слідство встановило нові епізоди, за якими медики оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності. Один лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Втім такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

Що загрожує?

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Читайте: Викрито посадовця ТЦК на Волині, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку. ФОТО